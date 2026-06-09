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Thể thao

HLV tuyển Hà Lan chỉ trích hết cầu thủ đến trọng tài sau trận thắng vất vả trước Uzbekistan

Đặng Lai

TPO - Rạng sáng nay, tuyển Hà Lan đã giành chiến thắng 2-1 trước Uzbekistan. Kết quả này không đem lại sự hài lòng cho Ronald Koeman khi ông cho rằng cả các cầu thủ Hà Lan lẫn trọng tài đều không làm tốt nhiệm vụ được giao.

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Đầu tiên là về trọng tài Alyssa Pennington. Ông không hài lòng về quyết định của nữ trọng tài này, đặc biệt là tình huống rút thẻ đỏ với Guus Til từ một pha chơi bóng bằng tay. "Tôi hy vọng đây không phải là tiêu chuẩn của các trọng tài tại World Cup lần này", Ronald Koeman nhấn mạnh. Theo ông, bà Pennington đáng lẽ phải rút thẻ sau pha phạm lỗi thô bạo với Summerville, nhưng thay vào đó lại rút thẻ cho Til, người đã "vô tình" bị bóng đập vào tay".

Vị HLV tuyển Hà Lan cũng thể hiện rõ sự không hài lòng với các học trò. Hà Lan ghi 2 bàn nhưng cả 2 đều từ phạt đền. Trong khi ở các tình huống tấn công mở khác, họ lại dứt điểm tệ.

"Tôi thực sự đau đầu về khả năng dứt điểm, đặc biệt ở các tình huống của Summerville và Malen. Đó không phải là vấn đề quá lớn; chúng tôi có đủ phẩm chất để ghi bàn, chỉ là chúng tôi chưa làm được mà thôi. Nhưng vấn đề là chúng tôi cần phải sớm thay đổi. Các cầu thủ cần phải tận dụng cơ hội tốt hơn trong các trận đấu sắp tới”, Ronald Koeman nhấn mạnh.

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Trọng tài phạt thẻ đỏ Gil

Trận thắng Uzbekistan vừa qua đã chấm dứt chuỗi 2 trận chỉ hòa và thua của Hà Lan. Nhưng rõ ràng, kết quả 2-1 với 2 bàn từ penalty vẫn chưa đủ để trấn an NHM. Kể từ khi chính thức giành vé dự VCK, Cơn lốc cam có dấu hiệu chững lại. 9 trận trước đó họ thắng tới 7, hòa 2 trong khi 3 trận gần nhất đội tuyển này chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 1. Đây thực sự là hành trang khiêm tốn của Hà Lan trước VCK World Cup 2026.

Đáng chú ý là trong vòng vài tiếng đồng hồ, tuyển Hà Lan đã đá 2 trận giao hữu với Uzbekistan. Ngoài trận thắng 2-1 vừa qua, đội hình dự bị của họ cũng chơi một trận đấu tập với đại diện châu Á. Mỗi hiệp đấu diễn ra trong 30 phút. Ở màn tập dượt này, tuyển B của Hà Lan đã thua trận.

Đặng Lai
#Hà Lan #trọng tài #Ronald Koeman #Uzbekistan #bóng đá quốc tế #World Cup 2026 #Koeman #tin tức WC #WC 2026

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