Nico Paz: Viên ngọc mới của Argentina sẵn sàng bùng nổ tại World Cup 2026

TPO - Lịch sử gần đây cho thấy đương kim vô địch Argentina luôn tìm thấy những người hùng trẻ tuổi tại World Cup. Và ở kỳ World Cup 2026, Nico Paz hoàn toàn có thể trở thành phát hiện lớn tiếp theo của La Albiceleste.

World Cup luôn là nơi sản sinh những ngôi sao mới. Bốn năm trước tại Qatar, Argentina đã chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của Julian Alvarez, Alexis Mac Allister hay Enzo Fernandez, những nhân tố góp công lớn giúp La Albiceleste chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ ba trong lịch sử.

Khi World Cup 2026 chuẩn bị khởi tranh, người hâm mộ Argentina tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng vào một gương mặt trẻ khác: Nico Paz.

Sinh ngày 8/9/2004, Paz hiện khoác áo Como tại Serie A và đã có màn ra mắt đội tuyển Argentina vào tháng 10/2024 trong trận gặp Bolivia. Thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, cầu thủ sở hữu chiều cao 1m86 này nổi bật bởi khả năng sáng tạo, điều tiết nhịp độ, rê dắt xuyên tuyến cùng những pha dứt điểm có độ sát thương cao.

Từ viên ngọc của Real Madrid đến ngôi sao Serie A

Trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng của Real Madrid, Nico Paz là cầu thủ Argentina đầu tiên tham dự World Cup mà chưa từng chơi bóng hay trưởng thành từ hệ thống đào tạo của các CLB quê hương.

Anh có 8 lần ra sân chính thức cho đội một và cùng Real Madrid đăng quang Champions League mùa 2023/24. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh lại đến khi gia nhập Como dưới sự dẫn dắt của huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha Cesc Fàbregas tháng 8/2024.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của Paz. Anh ghi 12 bàn thắng và thực hiện 7 pha kiến tạo tại Serie A, góp công lớn giúp Como cán đích thứ 4 Serie A và giành vé dự Champions League lịch sử.

Không chỉ sở hữu những đường chuyền sắc bén, Paz còn nổi bật ở khả năng kéo bóng từ tuyến giữa, tạo đột biến trong không gian hẹp và thường xuyên xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm đối phương. Đó là mẫu tiền vệ công hiện đại mà Argentina đang cần để làm mới hàng công bên cạnh những ngôi sao đã thành danh.

Được Messi và các huyền thoại bảo chứng

Không nhiều cầu thủ trẻ nhận được sự đánh giá cao từ những tên tuổi lớn như Nico Paz. Siêu sao Lionel Messi từng nhận xét: "Cậu ấy sở hữu những phẩm chất tuyệt vời và tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục tiến bộ. Paz có tư duy chơi bóng xuất sắc và đọc trận đấu rất tốt".

Trong khi đó, HLV Lionel Scaloni thậm chí khẳng định: "Nếu Real Madrid có điều khoản mua lại Nico Paz, tôi sẽ không phải suy nghĩ dù chỉ một giây. Cậu ấy đủ khả năng chơi cho Real Madrid và còn có thể tiến xa hơn nữa".

HLV Cesc Fabregas gọi học trò của mình là "một cầu thủ đặc biệt và một nhà vô địch thực sự", còn huyền thoại Ángel Di María tin rằng thời điểm để Paz tỏa sáng tại một đội bóng lớn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngay cả biểu tượng bóng đá Ý Francesco Totti cũng dành lời khen đặc biệt: "Nico Paz là cầu thủ khiến tôi đặc biệt chú ý. Cậu ấy có tố chất để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

Enzo Fernandez mới của Argentina?

Argentina bước vào World Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch và vẫn duy trì bộ khung từng đăng quang tại Qatar. Tuy nhiên, quá khứ cho thấy HLV Scaloni luôn sẵn sàng trao cơ hội cho những tài năng trẻ nếu họ đủ khả năng tạo khác biệt.

Bốn năm trước, Enzo Fernandez gần như vô danh ở sân chơi World Cup nhưng đã kết thúc giải đấu với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và một suất chuyển nhượng bom tấn sang châu Âu.

Nico Paz hoàn toàn có thể đi theo con đường tương tự. Ở tuổi 21, anh đại diện cho thế hệ kế cận của bóng đá Argentina, mang trong mình sự táo bạo, sáng tạo và khát vọng khẳng định bản thân.

Trong một giải đấu kéo dài hơn một tháng với lịch thi đấu dày đặc, những nhân tố trẻ giàu năng lượng như Paz có thể trở thành quân bài chiến lược giúp Argentina tạo nên sự khác biệt.

Argentina sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng trận mở màn gặp Algeria (16/6), rồi chạm trán Áo (22/6) và Jordan (27/6). Trước những đối thủ "chiếu dưới", đây có thể là những cơ hội quý giá để Scaloni thử nghiệm các phương án nhân sự mới trước khi bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ đã thể hiện tại Serie A, Nico Paz hoàn toàn đủ khả năng trở thành một trong những phát hiện lớn nhất của World Cup 2026, giải đấu mà Argentina không chỉ bảo vệ ngôi vương, mà còn chuẩn bị cho tương lai sau kỷ nguyên Messi.

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