Nhận định Indonesia vs Mozambique, 20h00 ngày 9/6: Chủ nhà giăng bẫy

TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Mozambique, Giao hữu quốc tế - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau màn trình diễn chói sáng ở trận đấu gần nhất, Indonesia có đủ sức vượt qua Mozambique? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút tại "thánh địa" Gelora Bung Karno.

Indonesia vừa đánh bại Oman 3-0.

Nhận định Indonesia vs Mozambique

Cuộc đối đầu với Indonesia tại Gelora Bung Karno sẽ là một thử thách không hề đơn giản đối với Mozambique. Kết quả mà hai đội đạt được trước đối thủ chung là Oman đã phản ánh phần nào sự khác biệt về lối chơi và phong độ. Trong khi Indonesia thắng thuyết phục 3-0 trước Oman, Mozambique lại trải qua một trận đấu khó khăn và nhận thất bại với tỷ số 1-4. Chính vì vậy, Indonesia đang sở hữu sự tự tin rất lớn trước màn chạm trán sắp tới.

Chiến thắng đậm của đội bóng xứ vạn đảo không phải là điều ngẫu nhiên. Việc đánh bại Oman với cách biệt ba bàn và giữ sạch lưới cho thấy Indonesia đang có sự tiến bộ đáng kể cả về tổ chức chiến thuật lẫn hiệu quả trong tấn công. Ngược lại, Mozambique vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục sau trận thua nặng trước cùng đối thủ.

Mozambique thua đậm trước Oman.

Dù vừa trải qua thất bại với tỷ số cách biệt, HLV Chiquinho Conde khẳng định Mozambique không muốn bị ám ảnh bởi kết quả trước Oman. Theo ông, điều quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng gác lại những gì đã xảy ra và tập trung hoàn toàn vào thử thách phía trước.

Ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Indonesia xem đây là cơ hội thuận lợi để tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng John Herdman. Chiến thắng trước Oman đã mang lại sự tự tin lớn cho Garuda, đồng thời tạo thêm động lực cho các cầu thủ trong hành trình cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của 77.193 khán giả tại Gelora Bung Karno, Indonesia được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, Mozambique vẫn là đối thủ giàu kinh nghiệm ở cấp độ quốc tế và chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận thêm một kết quả bất lợi.

Bởi vậy, cuộc chạm trán tại Jakarta hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ cao và nhiều diễn biến hấp dẫn. Indonesia muốn nối dài chuỗi kết quả tích cực, trong khi Mozambique quyết tâm chứng minh thất bại trước Oman chỉ là một tai nạn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Indonesia vs Mozambique

Phong độ của Indonesia trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Mozambique trong 5 trận đấu gần nhất.

Hai đội chưa từng đối đầu với nhau.

Thông tin lực lượng Indonesia vs Mozambique

Hai đội đều có đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Indonesia vs Mozambique

Indonesia: Audero, Ridho, Baggott, Hubner, Diks, Jenner, Tjoe-A-On, Pelupessy, Putra, Oratmangoen, Haar Romeny.

Mozambique: Ernani Siluane, Edmilson Dove, Valter Nhacussa, Bheu Januario, Ifren Matola, Amade Momade, Ezequiel Machava, Manuel Kambala, Keyns Abdalla, Dayo Antonio, Angelo Cantolo.

Dự đoán tỷ số Indonesia 2-1 Mozambique

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