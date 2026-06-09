U19 Australia đè bẹp U19 Campuchia, vé bán kết cho U19 Việt Nam?

TPO - Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026 nếu U19 Australia đánh bại U19 Campuchia ở trận đấu diễn ra lúc 20h hôm nay, 9/6.

U19 Australia vượt trội so với U19 Campuchia ở cuộc đối đầu hôm nay

U19 Việt Nam sẽ bị loại trong 2 trường hợp: hoặc U19 Australia để thua U19 Campuchia dưới 6 bàn, hoặc 2 đội hoà nhau. Khi đó đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lỡ cơ hội vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Kịch bản thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đang chờ đợi là U19 Australia đánh bại U19 Campuchia. Đây là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra nếu xét lực lượng cũng như phong độ đôi bên thời điểm hiện tại.

U19 Campuchia khó tạo bất ngờ trước U19 Australia

Ở lượt trận ra quân, U19 Australia đã cho thấy sức mạnh vượt trội khi huỷ diệt U19 Philippines với tỷ số 10-0. Hàng tấn công đội bóng xứ Chuột túi liên tục "nhả đạn", bẻ gãy hoàn toàn khả năng kháng cự của đối thủ.

U19 Campuchia cũng cho thấy nỗ lực đáng khen ngợi khi vừa giành chiến thắng 3-0 trước U19 Philippines. Tuy nhiên xét tổng thể, chênh lệch giữa U19 Australia và U19 Campuchia vẫn quá lớn. Sẽ rất khó khăn để U19 Campuchia có thể làm nên điều bất ngờ khi U19 Australia vượt trội trên mọi phương diện.

Đội hình dự kiến U19 Australia: Lachie Charles, Ben Dunbar, Mikael Evagorou-Alao, Marcus Petrillo, Pearson Kasawaya, Kheckham Baker, Alexandro, Jesse Cameron, Tiago Quintal, Kavian Rahmani, Marcus McMahon. U19 Campuchia: Mat Lany, Chhumsideth, Chhin Vennin, Sanat Chhong, Bong Samuel, Sorn Borith, Chheang Kimsong, Lim Visal, Phoeuk Thatthai, Sreng Sokea, Sou Menghong. Dự đoán tỷ số: U19 Australia 3-0 U19 Campuchia

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U19 Đông Nam Á từ 01/06 – 14/06 trên TV360 tại https://tv360.vn. Miễn phí data 4G/5G Viettel.