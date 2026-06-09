Đường đến World Cup 2026 của Colombia: Kẻ thách thức đến từ Nam Mỹ

TPO - Đường đến World Cup 2026 của Colombia: Cơ hội, lực lượng, lịch thi đấu. Đội tuyển Colombia sở hữu đội hình pha trộn giữa sự gai góc của bóng đá Nam Mỹ và mềm mại với không ít nghệ sĩ thực thụ trên sân. Với những yếu tố đa dạng ấy, Colombia đủ sức thách thức phần còn lại trong bảng.

Hồ sơ đội tuyển Colombia

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

13

Liên đoàn trực thuộc

CONMEBOL (Nam Mỹ)

HLV trưởng

Nestor Lorenzo

Đội trưởng

James Rodriguez

Số lần dự World Cup

7 lần (tính cả World Cup 2026)

Thành tích tốt nhất

Tứ kết (2014)

Thành tích World Cup gần nhất

Vòng 16 đội (2018 - vắng mặt năm 2022)

Cách giành vé dự VCK

Vượt qua vòng loại khu vực Nam Mỹ

Ngôi sao đáng chú ý

Luis Diaz, James Rodriguez, Jhon Duran

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Tiến vào tứ kết



Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Hành trình đoạt vé tới Bắc Mỹ của Colombia tại vòng loại khu vực Nam Mỹ được ví như một khúc tráng ca về sự hồi sinh mạnh mẽ từ đống tro tàn. Sau cú sốc mất vé đi Qatar 2022, Liên đoàn Bóng đá Colombia đã tạo nên bước ngoặt lịch sử khi bổ nhiệm Nestor Lorenzo vào chiếc ghế nóng. Đây là người từng có nhiều năm làm trợ lý cho HLV huyền thoại Pekerman trong giai đoạn hoàng kim 2014-2018.

Sự xuất hiện của Lorenzo ngay lập tức thổi một luồng sinh khí hoàn toàn mới vào đội hình của Colombia. Ông không chỉ thiết lập lại tính kỷ luật mà còn tạo nên một mạch trận bất bại kinh điển kéo dài xuyên suốt từ các trận giao hữu cho đến chiến dịch vòng loại chính thức, bao gồm cả những chiến thắng chấn động trước các ông lớn như Brazil hay Đức.

Bằng cách đặt niềm tin tuyệt đối vào sự hồi sinh của nhạc trưởng James Rodriguez và kết hợp anh với dàn sao trẻ giàu tốc độ, Lorenzo đã biến Colombia thành một cỗ máy chiến thắng cực kỳ lỳ lợm. Họ băng băng tiến qua vòng loại khốc liệt của khu vực CONMEBOL với vị trí trong nhóm dẫn đầu, chính thức giành vé tới Bắc Mỹ sớm trước nhiều lượt đấu và gửi một lời cảnh báo đanh thép tới toàn bộ các thế lực bóng đá thế giới.

Phong cách chơi của Colombia

Lối chơi của Colombia mang đậm bản sắc rực lửa, cống hiến của bóng đá Nam Mỹ nhưng được vận hành trên một nền tảng kỷ luật vô cùng khoa học. Hệ thống chiến thuật ưa thích mà Colombia áp dụng là sơ đồ 4-2-3-1 hoặc biến thể 4-3-3 linh hoạt, chú trọng vào việc kiểm soát không gian và áp đặt thế trận bằng những pha vây ráp cường độ cao.

Cách triển khai bóng của Colombia xuất phát từ tuyến dưới một cách vô cùng chủ động, nơi các trung vệ phối hợp nhịp nhàng cùng cặp tiền vệ mỏ neo đầy cơ bắp như Jefferson Lerma hay Richard Ríos để thoát pressing trước khi tịnh tiến bóng dọc trục.

Tốc độ chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công là một trong những vũ khí tối tân nhất của đội bóng áo vàng, khi ngay sau khoảnh khắc đoạt lại quyền kiểm soát, bóng lập tức được luân chuyển thật nhanh tới vị trí của James Rodriguez để anh thực hiện các đường mở bóng xé toang hàng thủ đối phương.

Ở hai hành lang biên, vai trò của các cầu thủ chạy cánh được đẩy lên mức tối đa, đặc biệt là cánh trái nơi Luis Diaz sở hữu khả năng độc lập tác chiến thượng thừa với những pha đi bóng cắt vào trong đầy đột biến, trong khi cánh phải lại chứng kiến những tình huống dâng cao chồng biên dồn dập của hậu vệ Daniel Munoz để tạo ra các phương án quân số áp đảo.

Sự cơ động này được bọc lót vững chắc bởi một tuyến giữa chơi vô cùng năng nổ, luôn đảm bảo khả năng đánh chặn từ xa và thu hồi bóng hai cực kỳ triệt để nhằm duy trì áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Ngôi sao đáng chú ý

James Rodriguez: Ở tuổi 35, anh vẫn là kiến trúc sư trưởng và là linh hồn trong lối chơi của Colombia. Sau những năm tháng lận đận ở cấp câu lạc bộ, James luôn lột xác thành một phiên bản vĩ đại nhất mỗi khi khoác lên mình màu áo tuyển. Cái chân trái ma thuật, nhãn quan chiến thuật mang tầm vũ trụ và đẳng cấp từ các pha bóng cố định của người giành danh hiệu MVP Copa America chính là ngọn hải đăng dẫn đường cho toàn đội.

Luis Diaz: Mũi khoan biên có sức công phá khủng khiếp nhất của Colombia ở thời điểm hiện tại chính là Diaz. Ngôi sao thuộc biên chế Bayern sở hữu tốc độ xé gió, kỹ thuật đi bóng vặn sườn đối phương cực tốt trong không gian hẹp và bản năng săn bàn nhạy bén, sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm vị trí của hàng thủ đối phương.

Luis Suarez hứa hẹn gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ bảng K

Luis Suarez: Sau nhiều năm, bóng đá Nam Mỹ mới sản sinh ra một Luis Suarez mới, nhưng đây không phải là tiền đạo răng thỏ của tuyển Uruguay mà là sát thủ mới của Colombia. Luis Suarez đã ghi 38 bàn ở chiến dịch vừa qua trong màu áo Sporting Lisbon. Đó là hành trang để anh tự tin tỏa sáng ở World Cup 2026.

Điểm mạnh của Colombia

Hàng công biến ảo và giàu tính đột biến: Sự kết hợp giữa bộ óc thiên tài của James Rodriguez và đôi cánh giàu tốc độ với Diaz và Suarez giúp Colombia sở hữu vô vàn phương án tiếp cận khung thành.

Tâm lý chiến thắng và sự tự tin cao độ: Mạch trận bất bại ấn tượng dưới thời Lorenzo giúp các cầu thủ sở hữu một bản lĩnh thép, không hề e sợ trước bất kỳ thế lực nào.

Sự cân bằng hoàn hảo trong đội hình: Trục dọc của đội hình có sự kết hợp lý tưởng giữa kinh nghiệm trận mạc của các lão tướng và nguồn năng lượng dồi dào của các tài năng trẻ đang chơi bóng tại châu Âu.

Điểm yếu và dấu hỏi

Khoảng trống phía sau các hậu vệ cánh: Việc các hậu vệ biên (đặc biệt là Daniel Munoz) thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công có thể để lại những khoảng trống mênh mông phía sau cho đối phương khai thác phản công.

Hội chứng phụ thuộc vào James Rodriguez: Dù có nhiều ngôi sao, lối chơi của Colombia vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ nguồn cảm hứng của người đội trưởng; nếu James bị phong tỏa chặt, cỗ máy tấn công sẽ giảm đi sự thanh thoát.

Sự tập trung của cặp trung vệ: Hệ thống phòng ngự của Colombia đôi khi vẫn bộc lộ những khoảnh khắc mất tập trung ngớ ngẩn ở những phút cuối trận khi đối thủ dồn lực vây ráp tầm cao.

Lịch thi đấu vòng bảng của Colombia (Bảng K) 17/06/2026: Uzbekistan vs Colombia (Sân Mexico City) 23/06/2026: CHDC Congo vs Colombia (Sân Guadalajara) 27/06/2026: Colombia vs Bồ Đào Nha (Sân Miami)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Colombia được đánh giá là một trong hai ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm vé bước tiếp vào vòng knock-out tại bảng K. Trận mở màn đối đầu với Uzbekistan lỳ lợm sẽ là bài kiểm tra hạng nặng về bản lĩnh, trong khi cuộc thư hùng với ông kẹ Bồ Đào Nha chính là trận chung kết phân định ngôi vương của bảng đấu.

Mục tiêu thực tế của thầy trò HLV Nestor Lorenzo tại giải đấu năm nay chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc vượt qua vòng bảng. Với một lực lượng đang ở độ chín muồi nhất của sự nghiệp cùng phong độ hủy diệt hiện tại, họ đủ cơ sở để hướng tới việc tái lập thành tích lọt vào vòng Tứ kết năm 2014, thậm chí sẵn sàng đóng vai kẻ lật đổ vĩ đại để tiến thẳng vào vòng bán kết.