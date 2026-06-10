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Lionel Messi lập kỷ lục ghi bàn, tuyển Argentina thắng tưng bừng trước World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Trong trận đấu cuối cùng trước khi chính thức bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026 gặp Iceland, đội tuyển Argentina đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Iceland. Điểm nhấn ở show diễn này là việc Lionel Messi tái xuất và ghi bàn để lập thêm kỷ lục.

Sau một thời gian vắng bóng vì chấn thương, Messi đã được vào sân từ ghế dự bị. Anh xuất hiện ở phút 70 và chỉ 1 phút sau đó, ngôi sao 39 tuổi đã ghi bàn. Xuất phát từ pha bóng thủ môn Iceland phạm lỗi trong vòng cấm, Argentina được hưởng penalty và Messi thực hiện gọn gàng.

Ngôi sao của Inter Miami dứt điểm chính xác vào góc cao khung thành, đưa bóng đi ngoài tầm với của thủ môn. Bàn thắng này đưa tỷ số lên 2-0 vì phút thứ 9, Argentina đã mở tỷ số sớm nhờ công của Valentín Barco.

Với bàn thắng vào lưới Iceland, Lionel Messi đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Argentina. Huyền thoại này thiết lập kỷ lục ở độ tuổi 38 năm, 11 tháng và 14 ngày.

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Pha lập công vừa qua giúp anh tái tạo sự hưng phấn, duy trì cảm giác sẵn sàng cho VCK World Cup. Sự sẵn sàng cũng là điều mà tập thể tuyển Argentina đang có. Họ đã tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn, gần như thi đấu nửa sân trong trận gặp Iceland.

Sau khi dẫn 2 bàn, HLV Scaloni rút dần các trụ cột ra để giữ sức, chuẩn bị cho trận ra quân World Cup. Nhưng trước đối thủ Iceland quá yếu ớt, Argentina vẫn dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Họ ung dung luân chuyển bóng, thực hiện các pha tấn công chậm rãi song tạo ra độ sát thương cao với hạt nhân là Messi.

Messi thể hiện bản lĩnh bằng cách kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân và tung ra đường chuyền chính xác cho các đồng đội ở tuyến trên. Một trong số đó là pha hỗ trợ Lautaro Martinez. Tiếc rằng tiền đạo này lại hỏng ăn trong pha đối mặt.

Dù vậy, tới phút 86, Argentina vẫn ghi thêm bàn. De Paul kiến tạo để Almada ấn định tỷ số 3-0 với pha dứt điểm đơn giản từ cự ly gần. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-0, Messi thiết lập thêm một kỷ lục và Argentina có thêm hành trang để tự tin hơn trên hành trình bảo vệ ngai vàng.

Đặng Lai
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