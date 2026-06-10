Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyên gia Việt: Argentina không dễ giữ ngôi vương, cúp vàng về châu Âu?

Vĩnh Xuân

TPO - Lionel Messi và các đồng đội sẽ đối diện thách thức lớn tại World Cup 2026 (Mỹ), tân vương có thể là một đội bóng châu Âu.

messi-13.jpg
Lionel Messi khó gánh được Argentina như thời đỉnh cao phong độ

"Tôi rất yêu mến Argentina và Messi, nhưng phải nói thật năm nay để họ bảo vệ thành công chức vô địch World Cup là rất khó khăn. Messi đã không còn ở đỉnh cao phong độ để có thể "gánh" cả đội bóng, trong khi đội hình Argentina gồm nhiều cầu thủ khá nhiều tuổi"-HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Argentina đến World Cup 2026 với đội hình gồm 17/26 cầu thủ từng tham dự giải đấu diễn ra cách đây 4 năm tại Qatar. Trong số này Messi đã 38 tuổi, Nicolas Otamendi 38 tuổi hay Emiliano Martinez và Nico Tagliafico đều cùng 33 tuổi...

messi-6-0.jpg

Ông Hoàng Văn Phúc cho rằng về đẳng cấp, Argentina vẫn xứng đáng là ứng viên vô địch. Nhưng để duy trì nền tảng thể lực sung mãn cho cuộc đua khắc nghiệt ở World Cup 2026 là rất khó khăn. Thuyền trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh giá Pháp, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha hoặc Đức có thể trở thành những ứng viên nặng ký cho cuộc đua cúp vàng.

Chung nhận định trên, cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá, nhiều khả năng một đội bóng châu Âu sẽ vô địch World Cup 2026.

"Tây Ban Nha vẫn là đội bóng có lối chơi đẹp mắt và hiệu quả. Họ cũng sở hữu những cầu thủ đẳng cấp như Rodri, Pedri kết hợp với những ngôi sao giàu khao khát như Lamine Yamal. Pháp và Anh cũng có đội hình chất lượng, đặc biệt Pháp có những cầu thủ đang độ chín như Mbappe, William Saliba và Michael Olise. Họ giàu kinh nghiệm nên có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, điều chỉnh chiến thuật tốt trước từng đối thủ"-HLV Nguyễn Đức Thắng đánh giá.

anh-chup-man-hinh-2026-06-09-luc-172907.png

Ông Nguyễn Đức Thắng đồng thời cho rằng không nên bỏ qua những đội bóng giàu khả năng gây đột biến như Bồ Đào Nha của ngôi sao Ronaldo hay Đức, đội luôn rất "lì" và có uy lực khiến các đối thủ phải e ngại.

Vĩnh Xuân
#World Cup 2026 #ứng viên vô địch World Cup 2026 #Lionel Messi #Argentina #Mbappe

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe