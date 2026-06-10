Không chỉ có Mbappe, tuyển Pháp còn sở hữu Michael Olise đang thăng hoa

TPO - Từ cầu thủ từng bị Chelsea và Manchester City loại bỏ, Michael Olise đang vươn mình thành ngôi sao mới của bóng đá Pháp. Sau mùa giải bùng nổ cùng Bayern Munich, cầu thủ 24 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt cho Les Bleus tại World Cup 2026.

Khi nhắc đến hàng công tuyển Pháp, người hâm mộ thường nghĩ ngay tới Kylian Mbappé hay đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembélé. Tuy nhiên, trước thềm World Cup 2026, Michael Olise mới là cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhất trong đội hình của HLV Didier Deschamps.

Cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Bayern Munich không ồn ào, không phô trương, nhưng lại sở hữu thứ vũ khí rất nguy hiểm: chạm bóng tinh tế, đổi hướng bất ngờ và khả năng xử lý trong không gian hẹp sắc bén. Trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Olise đang sở hữu phong độ và sự tự tin rất cao.

Phong độ rực sáng trước World Cup

Olise vừa có màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng trước Bắc Ireland, khi lập một cú hat-trick đẳng cấp, nâng thành tích ở đội tuyển Pháp lên 7 bàn sau 17 lần ra sân.

HLV Didier Deschamps sử dụng đội hình gần như mạnh nhất, với Mbappé, Dembélé và tài năng trẻ Désiré Doué trên hàng công. Nhưng người để lại dấu ấn nổi bật nhất lại là Olise.

“Cậu ấy đã có một mùa giải xuất sắc tại Bayern và đang làm những điều tuyệt vời cho đội tuyển. Olise tràn đầy tự tin, rất quyết đoán và luôn biết cách tạo ra khác biệt. Bên cạnh đó, cậu ấy còn có tinh thần làm việc đáng nể", HLV Deschamps nhận xét.

Đáng chú ý, bàn thắng cuối cùng trong cú hat-trick được thực hiện theo đúng phong cách quen thuộc của Olise: đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc cao khung thành. Đây cũng là thứ vũ khí đã giúp anh ghi tới 22 bàn cho Bayern Munich mùa giải vừa qua.



Bước ngoặt từ Olympic Paris 2024

Theo HLV Deschamps, Olise bắt đầu gây ấn tượng mạnh từ Olympic Paris 2024.

Dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Thierry Henry, Olise ghi 2 bàn và thực hiện 5 kiến tạo, góp công lớn đưa Olympic Pháp vào trận chung kết trên sân nhà.

Chính giải đấu này giúp tài năng sinh năm 2001 bước ra ánh sáng và khẳng định khả năng ở cấp độ quốc tế. Tuy nhiên, khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, Olise cần thêm thời gian để hòa nhập.

“Cậu ấy khá hướng nội và mất vài trận mới có thể thể hiện hết phẩm chất của mình. Olise khá nhút nhát, không phải mẫu cầu thủ thích bộc lộ cảm xúc. Cậu ấy hướng nội, nhưng rất đáng mến", Deschamps chia sẻ.

Bàn thắng đầu tiên của Olise cho tuyển Pháp đến ở trận thứ 6 khoác áo đội tuyển, bằng một cú đá phạt đẹp mắt vào lưới Croatia tại UEFA Nations League 2025.

Từ cầu thủ bị ruồng bỏ đến ngôi sao Bayern

Sinh ra tại London, Olise từng bị Chelsea và Man City loại khỏi học viện khi còn trẻ. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Reading, nơi tài năng của anh được công nhận với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Championship.

Năm 2021, Olise chuyển tới Crystal Palace. Sau ba mùa giải tại Premier League, anh thuyết phục Bayern Munich chi 60 triệu euro để đưa mình tới Đức.

Tại Bayern, Olise không chỉ duy trì khả năng kiến tạo và nhãn quan chiến thuật vốn có, mà còn cải thiện rõ rệt hiệu suất ghi bàn.

Trong hai mùa giải khoác áo đội bóng Đức, anh ghi 42 bàn sau 107 trận, trở thành một trong những cầu thủ tấn công toàn diện nhất châu Âu.

Mùa này, những pha ngoặt bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi dứt điểm đã trở thành thương hiệu của Olise.

Áp lực cho Mbappé

Trong khi Olise liên tục tỏa sáng, màn trình diễn của Mbappé ở giai đoạn chuẩn bị cho World Cup lại chưa thực sự thuyết phục. Sau trận thua Bờ Biển Ngà 1-2, đội trưởng tuyển Pháp tiếp tục im tiếng trước Bắc Ireland dù có không ít cơ hội.

“Đúng là cậu ấy có một số cơ hội nhưng chưa tận dụng tốt", HLV Deschamps thừa nhận.

Mbappé hiện có 56 bàn thắng cho đội tuyển Pháp, chỉ còn kém kỷ lục của Olivier Giroud 2 bàn. Tuy nhiên, Deschamps không tỏ ra quá lo lắng về phong độ của ngôi sao này.

“Cậu ấy nói với tôi rằng đang để dành những bàn thắng đó cho nước Mỹ", nhà cầm quân người Pháp nói với nụ cười. “Nếu đúng như vậy, tôi hoàn toàn hài lòng".

Với một Mbappé luôn là tâm điểm, một Dembélé giàu đột biến và một Olise đang đạt độ chín về phong độ, tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với hàng công đầy sức nặng.

Trong dàn sao ấy, Olise, cầu thủ lặng lẽ nhất, có thể lại là người tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ nhất.