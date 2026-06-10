Đường đến World Cup 2026 của Uzbekistan: Quyết tâm tạo bất ngờ

TPO - Đường đến World Cup 2026 của Uzbekistan: Cơ hội, lực lượng, lịch thi đấu. Uzbekistan đã hiên ngang giành tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Việc FIFA mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội đã được Uzbekistan tận dụng một cách không thể tuyệt vời hơn để phá vỡ "lời nguyền" ám ảnh họ. Trong lần đầu tiên, liệu đại diện Trung Á có làm nên bất ngờ?

Hồ sơ đội tuyển Uzbekistan

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

50

Liên đoàn trực thuộc

AFC (Châu Á)

HLV trưởng

Fabio Cannavaro

Đội trưởng

Eldor Shomurodov

Số lần dự World Cup

1 lần (2026)

Thành tích tốt nhất

Chưa có

Thành tích World Cup gần nhất

Chưa từng tham dự

Cách giành vé dự VCK

Vượt qua vòng loại khu vực châu Á (AFC)

Ngôi sao đáng chú ý

Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev, Abdukodir Khusanov

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Cạnh tranh suất đi tiếp qua vị trí thứ 3 xuất sắc



Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Hành trình đoạt vé tới Bắc Mỹ của Uzbekistan là một bản tráng ca về sự kiên định, bản lĩnh và tính ổn định đáng kinh ngạc. Tại vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, nơi vốn là mồ chôn những giấc mơ của bóng đá nước này trong quá khứ, Uzbekistan đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác.

Họ chung bảng với những ông kẹ sừng sỏ nhưng đã lầm lũi tiến bước, chắt chiu điểm số tối đa trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và biến pháo đài Tashkent thành một nơi đi dễ khó về.

Trong nhiều thời điểm, HLV Katanec phải tạm thời vắng mặt một số giai đoạn vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, cấu trúc chiến thuật và tính kỷ luật mà ông cài cắm vào đội bóng vẫn vận hành vô cùng trơn tru. Sự thăng hoa rực rỡ ở giai đoạn quyết định của năm 2025 đã giúp Uzbekistan sớm giành tấm vé chính thức tới World Cup 2026 trước hai lượt đấu, và Katanec cũng hoàn thành sứ mệnh trước khi trao lại chiếc ghế cho Fabio Cannavaro.

Phong cách chơi của Uzbekistan

Dưới sự nhào nặn mang tính thực dụng và vô cùng khoa học của HLV Srecko Katanec, phong cách chơi của Uzbekistan là sự kết hợp hoàn hảo giữa khối phòng ngự bọc lót vô cùng kỷ luật kiểu châu Âu và nền tảng kỹ thuật khéo léo kết hợp thể hình lý tưởng của các cầu thủ Trung Á.

Sơ đồ chiến thuật đóng đinh tạo nên thành công của "Sói trắng" là hệ thống 3-4-2-1 hoặc biến thể 5-3-2 lùi sâu, ưu tiên sự an toàn tuyệt đối của phần sân nhà trước khi trừng phạt đối thủ bằng những đòn hồi mã thương chí mạng. Sau khi Cannavaro lên nắm quyền, cách vận hành của Uzbekistan nhìn chung không thay đổi nhiều.

Cách triển khai bóng của Uzbekistan được tổ chức rất bài bản từ hàng phòng ngự ba trung vệ, nơi bóng được luân chuyển kiên nhẫn để tìm kiếm khoảng trống trước khi được tịnh tiến trực diện lên phía trên thông qua các tiền vệ trung tâm có nhãn quan tốt. Tốc độ chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công là một thứ vũ khí hủy diệt thực sự của Uzbekistan.

Vai trò hai biên tại tuyển Uzbekistan được đẩy lên mức tối đa khi các cầu thủ chạy cánh sở hữu nguồn thể lực vô tận. Đó là Otabek Shukurov và Abbosbek Fayzullaev. Thành bại của Uzbekistan sẽ phụ thuộc rất nhiều vào 2 cái tên này, cùng với trung phong cắm đẳng cấp Eldor Shomurodov bên trong.

Ngôi sao đáng chú ý

Eldor Shomurodov: Anh là chân sút vĩ đại nhất lịch sử và là điểm tựa tối cao của bóng đá Uzbekistan. Tiền đạo đang thuộc biên chế Basaksehir sở hữu thể hình lý tưởng, kỹ năng độc lập tác chiến thượng thừa và khả năng làm tường xuất sắc. Hành trang 22 bàn ở mùa giải Thổ Nhĩ Kỳ 2025/26 của Shomurodov chính là ngọn hải đăng dẫn đường cho các đồng đội trẻ tiến ra biển lớn.

Abbosbek Fayzullaev: "Cậu bé vàng" của bóng đá Trung Á đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Basaksehir. Anh sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng những pha đi bóng vặn sườn đối phương cực kỳ lắt léo. Tại World Cup 2026, đây sẽ là nguồn sáng tạo vô biên, sẵn sàng tạo đột biến xé toang các khối phòng ngự bằng một khoảnh khắc thiên tài, đặc biệt khi Shomurodov và Fayzullaev rất hiểu nhau vì chung CLB

Abdukodir Khusanov: Abdukodir Khusanov đang ngày càng trưởng thành dưới màu áo Man City. Khả năng va chạm, đọc tình huống của trung vệ này sẽ định đoạt thành bại của Uzbekistan tại World Cup 2026.

Điểm mạnh của Uzbekistan

Tính tổ chức và kỷ luật thép: Dưới thời Katanec và Cannavaro, Uzbekistan là một khối bêtông vô cùng đồng bộ, rất khó bị đánh bại và cực kỳ lỳ lợm trước các đối thủ lớn.

Sự kết hợp thế hệ hoàn hảo: Đội hình là sự hòa quyện giữa kinh nghiệm của các cựu binh và nguồn năng lượng bùng nổ của lứa U23 tài năng vừa vô địch châu Á.

Thể hình và thể chất vượt trội: Họ không hề lép vế trước các đại diện châu Âu hay châu Phi trong các pha va chạm cơ bắp hay không chiến bóng bổng. Các hậu vệ của đội tuyển này có sức va cùng nền tảng thể lực chẳng khác nào các ngôi sao châu Âu.

Điểm yếu và dấu hỏi

Kinh nghiệm tại sân chơi World Cup bằng không: Lần đầu tiên hít thở bầu không khí ngày hội lớn có thể khiến các cầu thủ trẻ dễ bị ngợp tâm lý trước cường độ chóng mặt của giải đấu.

Hội chứng phụ thuộc Shomurodov: Nếu trung phong mang áo số 14 bị phong tỏa hoặc dính chấn thương, hàng công của Uzbekistan sẽ giảm đi một nửa sức mạnh do thiếu các phương án thay thế có đẳng cấp tương đương.

Sự thiếu sáng tạo khi bị dẫn bàn trước: Lối chơi thực dụng khiến Uzbekistan đôi khi tỏ ra lúng túng khi phải chủ động dâng cao áp đặt thế trận tấn công trong thế bị dẫn bàn.

Lịch thi đấu bảng K của Uzbekistan 17/06/2026: Colombia vs Uzbekistan (Sân Mexico City) 23/06/2026: Bồ Đào Nha vs Uzbekistan (Sân Houston) 27/06/2026: CHDC Congo vs Uzbekistan (Sân Atlanta)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Trước Bồ Đào Nha, CHDC Congo và Colombia, Uzbekistan rõ ràng bị nhận diện là đội bóng yếu nhất. Tuy nhiên, thể thức mới mở rộng của World Cup 2026 chính là chiếc phao cứu sinh tuyệt vời cho đại diện Trung Á.

Mục tiêu thực tế của họ là chắt chiu từng điểm số, hạn chế tối đa bàn thua trước tuyển Bồ Đào Nha và dồn toàn lực tìm kiếm kết quả khả quan trước CHDC Congo và Colombia. Nếu có điểm khi gặp 2 đội tuyển này, Uzbekistan hoàn toàn có quyền mơ mộng.

Dự đoán nhanh

Thành tích vòng bảng: Xếp thứ 3 (Giành 3 điểm).

Thành tích chung cuộc tại giải: Lọt vào vòng 1/16