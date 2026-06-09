Đường đến World Cup 2026 của Anh: Sứ mệnh chấm dứt cơn khát 60 năm

TPO - Với chiến lược gia xuất sắc Thomas Tuchel cùng một dàn sao trẻ xuất chúng đang bước vào độ chín nhất của sự nghiệp, đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 với tham vọng đăng quang. Chắc chắn họ muốn giải cơn khát 60 năm không vô địch một giải lớn nào.

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

4

Liên đoàn trực thuộc

UEFA (Châu Âu)

HLV trưởng

Thomas Tuchel

Đội trưởng

Harry Kane

Số lần dự World Cup

17 lần

Thành tích tốt nhất

Vô địch (1966)

Thành tích World Cup gần nhất

Tứ kết (2022)

Cách giành vé dự VCK

Vượt qua vòng loại khu vực châu Âu

Ngôi sao đáng chú ý

Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Vô địch giải đấu



Sau thất bại cay đắng trước Tây Ban Nha tại chung kết EURO 2024, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt: khép lại kỷ nguyên an toàn của Gareth Southgate và trao sa bàn cho chiến lược gia lão luyện người Đức - Thomas Tuchel.

Sự xuất hiện của cựu HLV Chelsea và Bayern Munich đã ngay lập tức tạo ra một cú hích lớn về mặt tinh thần, đồng thời thổi một luồng gió mới mẻ vào tư duy chơi bóng của dàn sao Tam sư.

Tại vòng loại khu vực châu Âu, tuyển Anh đã thể hiện sức mạnh không thể ngăn cản. Khác với những chiến thắng nhọc nhằn, rình rập và đôi khi bế tắc trước các hàng thủ lùi sâu trong quá khứ, Anh dưới thời Tuchel thi đấu rực lửa và trực diện hơn rất nhiều.

Họ dễ dàng cuốn phăng các đối thủ chiếu dưới, đánh bại những kẻ thách thức khó chịu bậc nhất khu vực bằng một lối chơi áp đảo hoàn toàn về cả thời lượng kiểm soát bóng lẫn số cơ hội dứt điểm. Chuỗi trận bất bại kéo dài cùng hàng loạt những chiến thắng cách biệt lớn đã giúp tuyển Anh giành tấm vé trực tiếp đến Bắc Mỹ từ rất sớm. Đây là thông điệp đanh thép gửi tới các ứng cử viên vô địch khác trên toàn cầu như Pháp, Argentina, Tây Ban Nha hay Brazil.

Với Thomas Tuchel, lối chơi của đội tuyển Anh đã được nâng cấp lên một phiên bản hoàn toàn mới: hiện đại, linh hoạt, biến hóa và giàu sức sát thương. Sự thay đổi lớn nhất nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ, pressing đồng bộ và tốc độ chuyển trạng thái. Không còn lối đá kiểm soát ru ngủ ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà, Tam Sư giờ đây thi đấu với phong cách uyển chuyển hơn.

Hệ thống chiến thuật quen thuộc mà chiến lược gia người Đức áp dụng thường là sơ đồ 4-2-3-1 ở trạng thái phòng ngự, nhưng ngay khi có bóng, đội hình lập tức chuyển đổi thành 3-2-5 hoặc thậm chí 3-1-6 để gia tăng tối đa áp lực lên 1/3 cuối sân đối phương.

Tuchel yêu cầu các học trò thực hiện "Gegenpressing" ngay trên phần sân khách, bủa vây đoạt lại bóng trong thời gian ngắn nhất có thể. Tuyến giữa với sự càn quét miệt mài của Declan Rice trở thành mỏ neo vững chắc, tạo tiền đề cho những vệ tinh như Jude Bellingham tự do dâng cao, xâm nhập các khoảng trống.

Bên cạnh đó, hành lang cánh của tuyển Anh thực sự là một cơn ác mộng với mọi hàng thủ. Những Gordon, Saka... đủ khả năng khoan phá mọi hệ thống phòng ngự, trợ giúp Kane, Gordon hay Bellingham bên trong áp sát cầu môn và ghi bàn.

Jude Bellingham: Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid chắc chắn là viên ngọc quý giá nhất, là hạt nhân tối thượng trong lối chơi của tuyển Anh hiện tại. Bellingham bước vào giải đấu với độ chín về cả thể chất lẫn tư duy. Anh vừa là trạm luân chuyển bóng tinh tế, vừa là cỗ máy pressing đáng sợ, lại sở hữu khả năng chớp thời cơ ghi bàn trong vòng cấm không kém gì một tiền đạo mũi nhọn.

Harry Kane: Dù đã bước qua tuổi băm, người đội trưởng mẫu mực này vẫn là một biểu tượng không thể thay thế. Kane tại World Cup 2026 mang dáng dấp của một "số 9 ảo" hoàn hảo. Khả năng lùi sâu làm tường, chia bài và mở ra không gian cho các tiền vệ cánh dứt điểm của anh là mảnh ghép quan trọng nhất để vận hành hệ thống tấn công của Tuchel. Đương nhiên, bản năng sát thủ ở những cú dứt điểm quyết định của anh vẫn cực kỳ sắc bén.

Bukayo Saka: Saka mang đến sự đột biến và khả năng sáng tạo không giới hạn. Saka là mẫu cầu thủ đầy sức mạnh, dẻo dai và trực diện ở cánh phải. Ngoài khả năng đi bóng, tạo cơ hội, anh còn có thể gây sát thương bằng những cú sút xa búa bổ bằng chân trái. Saka sẽ là chìa khóa để tuyển Anh phá vỡ những khối bê tông phòng ngự dày đặc.

Chiều sâu đội hình khủng khiếp: Không quá lời khi nói rằng bóng đá Anh lúc này có thể xếp ra hai đội hình xuất phát có chất lượng tương đương nhau và đều đủ sức đá chung kết World Cup. Sự dồi dào tài năng ở mọi tuyến từ Declan Rice, Kobbie Mainoo, đến Anthony Gordon... giúp tuyển Anh không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu gặp phải thẻ phạt hay chấn thương. Sự xoay tua đội hình mượt mà sẽ giúp họ duy trì nền tảng thể lực sung mãn trong một giải đấu bào mòn sức lực kéo dài cả tháng trời.

Tinh thần chiến thắng và tư duy chiến thuật Đức: Nếu như trước đây, người Anh hay gục ngã vì áp lực tâm lý ở các loạt "đấu súng" hoặc sai lầm cá nhân, thì dưới bàn tay của Thomas Tuchel - một nhà vô địch Champions League đích thực - họ đã rèn luyện được sự lỳ lợm đáng kinh ngạc. Tư duy kỷ luật, tính toán chi tiết và khả năng thích ứng chiến thuật nhanh nhạy của ban huấn luyện là vũ khí bí mật giúp nâng tầm đội bóng.

Điểm yếu và dấu hỏi

Sự bất ổn ở hàng phòng ngự: Việc thiếu vắng một hậu vệ trái đẳng cấp và có thể lực tốt luôn là cơn đau đầu trầm kha của bóng đá Anh. Luke Shaw không được gọi lên tuyển khiến Anh gần như không còn hậu vệ chân trái đích thực. Tình thế buộc HLV phải chắp vá bằng các cầu thủ đá nghịch cánh, điều này có thể làm giảm nhịp độ tấn công biên và dễ bị đối thủ khai thác.

Áp lực khổng lồ từ dư luận xứ sương mù: Ở Anh, bóng đá giống như một tôn giáo, và báo chí truyền thông nước này luôn tạo ra một sức ép khủng khiếp bóp nghẹt chính các cầu thủ của họ. Kỳ vọng vào chiếc cúp vàng sau đúng 60 năm là quá lớn. Nếu khởi đầu không thuận lợi, những làn sóng chỉ trích từ quê nhà có thể làm rạn nứt phòng thay đồ và biến những đôi chân tài hoa trở nên nặng như chì.

Lịch thi đấu vòng bảng của Anh

17/06/2026: Anh vs Croatia (sân Dallas)

23/06/2026: Ghana vs Anh (sân Boston)

27/06/2026: Anh vs Panama (sân New Jersey)

Trong bối cảnh World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, những trận đấu vòng bảng gần như chỉ mang tính chất làm nóng, giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel căn chỉnh cỗ máy và làm quen với khí hậu Bắc Mỹ trước khi bước vào giai đoạn sống còn.

Mục tiêu thực tế và duy nhất của đội tuyển Anh tại kỳ World Cup này là lọt vào trận chung kết và mang chiếc Cúp vàng danh giá về nước. Bất kỳ thành tích nào thấp hơn việc có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất đều sẽ bị giới chuyên môn và người hâm mộ xứ sương mù coi là một sự sụp đổ thảm hại.

Tuy nhiên, hành trình vươn tới đỉnh cao chắc chắn sẽ đầy rẫy chông gai khi họ phải đối đầu với những gã khổng lồ thực sự như Pháp, Argentina, Brazil hay Tây Ban Nha ở loạt trận knock-out đầy nghẹt thở. Đó sẽ là lúc thử thách bản lĩnh và quyết tâm của dàn sao tỷ đô.