Đường đến World Cup 2026 của Ghana: Cuộc trỗi dậy của Những ngôi sao đen

TPO - Nếu phải tìm ra một đại diện mang trong mình đầy đủ những nét đặc trưng nhất của bóng đá châu Phi - hoang dã, bùng nổ, đầy cảm hứng nhưng cũng không kém phần bi tráng - thì đó chắc chắn phải là Ghana. Ở World Cup 2026, liệu đội bóng này có thể làm nên một cuộc chinh phục gây tiếng vang?

Hồ sơ đội tuyển Ghana

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

73

Liên đoàn trực thuộc

CAF (Châu Phi)

HLV trưởng

Carlos Queiroz Đội trưởng

Thomas Partey

Số lần dự World Cup

6 lần (tính cả 2026)

Thành tích tốt nhất

Tứ kết (2010)

Thành tích World Cup gần nhất

Vòng bảng (2022)

Cách giành vé dự VCK

Đứng đầu bảng đấu tại vòng loại châu Phi

Ngôi sao đáng chú ý

Thomas Partey, Inaki Williams, Antoine Semenyo

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Lọt vào vòng 16 đội



Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Thể thức vòng loại World Cup khu vực châu Phi luôn được mệnh danh là một trong những chặng đường khắc nghiệt nhất thế giới. Ở chiến dịch hướng tới Bắc Mỹ 2026, châu Phi có 9 suất vào thẳng, đòi hỏi các đội tuyển phải giành ngôi nhất bảng trong một cuộc đua đường trường đầy cạm bẫy.

Nằm ở một bảng đấu không hề dễ dàng với những đối thủ cực kỳ khó chịu như Mali hay Comoros - đội tuyển từng gieo sầu cho chính Ghana tại AFCON 2021 - nhưng Ghana đã giải quyết tất cả một cách êm đẹp.

Khác với những chiến dịch vòng loại trước đây khi Ghana thường đánh rơi điểm số một cách khó hiểu trên sân khách, hành trình lần này chứng kiến một sự lột xác mạnh mẽ về mặt tư duy thực dụng. Ghana chắt chiu từng điểm số, sẵn sàng nhường thế trận để chơi phản công rình rập khi phải thi đấu xa nhà, và bung sức kết liễu đối thủ tại "thánh địa" Baba Yara ở Kumasi.

Sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân thi đấu tại Premier League hay La Liga trong những trận cầu đinh 6 điểm đã giúp "Những ngôi sao đen" vượt qua những khúc cua quyết định, qua đó chính thức giành tấm vé danh giá để góp mặt tại Mỹ, Canada và Mexico.

Phong cách chơi của Ghana

Với Carlos Queiroz - một chiến lược gia được trui rèn trong môi trường bóng đá đỉnh cao nhiều năm - phong cách thi đấu của Ghana đã có sự pha trộn hoàn hảo giữa nguồn thể lực vô tận, tốc độ xé gió của người châu Phi và tính kỷ luật, tổ chức chiến thuật chặt chẽ của châu Âu. Hệ thống chiến thuật ưa thích của Ghana thường là sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3, được vận hành với sự cơ động tối đa của hai hành lang cánh.

Ghana là một trong những đội tuyển chơi chuyển trạng thái hay nhất châu Phi. Ngay khi đoạt lại được bóng từ khu vực giữa sân, quả bóng sẽ được luân chuyển với tốc độ cực cao lên phía trên, hướng tới những cầu thủ chạy cánh có khả năng bứt tốc độ và qua người xuất sắc.

Hàng tiền vệ với sự xuất hiện của những "máy quét" cơ bắp nhưng cũng đầy kỹ thuật tạo ra một tấm khiên vững chắc che chắn cho hàng phòng ngự. Trong trạng thái tấn công, sức mạnh của Ghana nằm ở những tình huống đánh vỗ mặt trung lộ bằng kỹ thuật cá nhân đột biến, hoặc những quả tạt sớm vòng ra phía sau lưng hàng thủ đối phương. Sự nhiệt huyết và tính đột biến cao khiến "Những ngôi sao đen" luôn là một đối thủ cực kỳ khó lường, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào.

Ngôi sao đáng chú ý

Thomas Partey: Dù đã bước qua những năm tháng đỉnh cao nhất về mặt thể lực, song ngôi sao thuộc biên chế Villarreal vẫn là người đội trưởng mẫu mực, là "chiếc mỏ neo" không thể thiếu ở khu trung tuyến. Nhãn quan chiến thuật nhạy bén, khả năng thoát pressing mượt mà và những đường chuyền tịnh tiến bóng sắc lẹm của Partey là nền tảng để sơ đồ chiến thuật của HLV Queiroz có thể vận hành trơn tru.

Inaki Williams: Tiền đạo gốc xứ Basque quyết định khoác áo đội tuyển quê hương của cha mẹ là một cú hích cực lớn cho hàng công Ghana. Tốc độ tốt, thể lực bền bỉ và kinh nghiệm dày dạn sau nhiều năm chinh chiến tại môi trường khắc nghiệt như La Liga biến anh trở thành mũi nhọn đáng sợ trong những pha phản công chớp nhoáng.

Semenyo sẽ đưa đoàn tàu Ghana tiến bước mạnh mẽ?

Antoine Semenyo: Một nhân tố bùng nổ khác trên hàng công. Sự đa năng, nền tảng thể lực sung mãn và khả năng pressing tầm cao nhiệt huyết của Semenyo giúp lối chơi tấn công của Ghana trở nên đa dạng và giàu tính trực diện hơn rất nhiều. Tiền đạo Man City cũng có khả năng ghi bàn ấn tượng và anh sẽ giúp hàng công Ghana trở nên đáng gờm. Đây chắc chắn là viên kim cương sáng giá nhất của bóng đá Ghana thời điểm hiện tại.

Điểm mạnh của Ghana

Sự bùng nổ và tính đột biến cá nhân: Bóng đá châu Phi luôn tự hào với việc sản sinh ra những cá nhân có khả năng tự mình định đoạt trận đấu, và Ghana sở hữu rất nhiều nhân tố như vậy. Khi đối mặt với những hệ thống phòng ngự lùi sâu và tổ chức chặt chẽ, những khoảnh khắc xuất thần từ cái chân trái của Semenyo hay một cú nước rút của Iñaki Williams có thể xé toạc mọi toan tính chiến thuật của đối thủ.

Lực lượng kiều bào dồi dào chất lượng: Chiến lược thuyết phục các cầu thủ mang hai dòng máu đang thi đấu tại châu Âu trở về cống hiến đã mang lại quả ngọt. Sự hòa quyện giữa những cầu thủ sinh ra và lớn lên tại châu Âu (được đào tạo bài bản về tư duy chiến thuật) cùng những cầu thủ bản địa (giàu sức chiến đấu) giúp đội hình Ghana có được chiều sâu và chất lượng đồng đều ở cả ba tuyến.

Điểm yếu và dấu hỏi

Sự mất tập trung của hệ thống phòng ngự: Đây là căn bệnh trầm kha không chỉ của riêng Ghana mà của nhiều đội tuyển châu Phi khác. Bất chấp việc sở hữu những hậu vệ đang chơi bóng tại châu Âu, khối đội hình phòng ngự của Ghana đôi khi vẫn bộc lộ những khoảng trống chết người do sự liên lạc kém hoặc những phút thiếu tập trung cá nhân. Đặc biệt, vị trí người gác đền vẫn luôn là một điểm yếu mang đến sự bất an lớn cho người hâm mộ xứ sở vàng.

Vấn đề tâm lý và áp lực thành tích: Các cầu thủ châu Phi thường thi đấu dựa nhiều vào cảm hứng. Nếu có được thế trận thuận lợi và hưng phấn, họ có thể cuốn phăng mọi đối thủ. Ngược lại, nếu bị dẫn bàn sớm hoặc vấp phải những quyết định bất lợi từ trọng tài, Ghana rất dễ đánh mất sự điềm tĩnh, dẫn đến lối chơi nôn nóng, thiếu gắn kết và vỡ trận nhanh chóng.

Lịch thi đấu bảng L của Ghana 17/06/2026: Ghana vs Panama (sân Toronto) 23/06/2026: Anh vs Ghana (sân Boston) 27/06/2026: Croatia vs Ghana (sân Philadelphia)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Tại kỳ World Cup 2026 với phiên bản mở rộng lên 48 đội, cơ hội vượt qua vòng bảng trở nên sáng sủa hơn với việc các đội xếp thứ ba có thành tích tốt cũng giành được vé đi tiếp. Nhiệm vụ của đội tuyển Ghana chắc chắn là phải vượt qua vòng bảng.

Mục tiêu thực tế nhất của thầy trò HLV Queiroz là góp mặt ở vòng 32 đội, và nếu duy trì được điểm rơi phong độ, họ hoàn toàn đủ sức tiến vào vòng 16 đội mạnh nhất. Nhưng để làm được điều đó, chắc chắn Ghana không được phép thua cả Anh lẫn Croatia.