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Thể thao

Không khí World Cup tràn ngập ở khu ổ chuột Brazil

Hương Ly

TPO - Người dân Brazil cùng nhau biến những con đường thành bức bích họa khổng lồ, thắp lên khát vọng vô địch World Cup lần thứ 6 của xứ Samba.

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Người dân tại khu ổ chuột Rocinha hợp lực cùng nhau phủ những gam màu rực rỡ vào con đường dài nhất ở đây - Rua 03. Dòng chữ 'Rocinha' uốn lượn là chi tiết chủ chốt, được những nghệ sĩ đường phố tỉa tuốt kỹ nhất.
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Những hình ảnh ấn tượng khi nhìn từ flycam. Quốc kỳ Brazil, khát vọng 'Hexa' (chức vô địch World Cup thứ 6 cho Brazil) và chú chó Caramelo - biểu tượng không thể thiếu của đường phố Brazil, tạo nên tác phẩm nghệ thuật dài 200m đậm chất đường phố và dấu ấn xứ Samba. Không chỉ khu ổ chuột Rocinha, có hàng nghìn con đường ở Rio de Janeiro được "nhuộm màu" để đẩy không khí World Cup 2026.
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Hình ảnh ấn tượng ở Osasco, thuộc vùng đô thị lớn Sao Paulo, Brazil. Một con đường dài hàng trăm mét được sơn kín quốc kỳ Brazil. Những cậu bé vùng quê say sưa đá bóng, đầu trần và chân đất giữa cái nắng gay gắt. Đây là hình ảnh đặc trưng của một nền bóng đá đậm chất đường phố. Rất nhiều ngôi sao Brazil đã ấp ủ giấc mơ bóng đá, chơi bóng và rèn luyện kỹ năng từ những mặt sân bê tông như thế này.
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Ghi nhận của phóng viên AP cho thấy các sân bóng đường phố ở Brazil nhiệt huyết hơn, máu lửa hơn trong giai đoạn trước World Cup. Với người dân Brazil, các kỳ World Cup luôn là sự kiện đặc biệt, thổi bùng không khí ở mọi ngõ ngách.
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Hình ảnh Neymar xuất hiện tại tuyến phố Rua 03, thuộc khu Alvorada của thành phố Manaus. Người dân ở đây sơn lại con đường, với điểm nhấn là bức tranh Neymar ngay sau khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti công bố tiền đạo của Santos được dự World Cup.
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Hình ảnh Neymar xuất hiện khắp mọi nơi ở xứ Samba. Chưa bao giờ người dân Brazil kỳ vọng vào Neymar nhiều như hiện tại. World Cup 2026 gần như là lần cuối cùng cựu sao PSG chinh chiến ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh
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Selecao sẽ đối đầu Morocco ở trận ra quân World Cup 2026. Kết quả trận đấu này gần như định đoạt vị trí nhất bảng C.
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Kể từ chức vô địch World Cup 2002, Brazil mòn mỏi chờ đợi ngày trở lại đỉnh cao thế giới. Chờ xem HLV Carlo Ancelotti có giúp Selecao lột xác. Và Neymar liệu có hoàn thành giấc mơ đưa Brazil vô địch World Cup để sánh ngang các huyền thoại.

Hương Ly
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