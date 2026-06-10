Tuyển Iran nhận thêm cú sốc trước giờ khai màn World Cup 2026

TPO - FIFA vừa tước toàn bộ số vé World Cup 2026 dành cho Liên đoàn bóng đá Iran. Cộng thêm việc chủ nhà Mỹ từ chối cấp visa, cơ hội để CĐV Iran ở quê nhà đến sân xem vòng bảng World Cup 2026 đã chấm dứt.

Theo ESPN, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa ra quyết định thu hồi toàn bộ số lượng vé xem World Cup 2026 phân bổ cho CĐV Iran. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Iran được nhận và phân phối 8% vé/sức chứa sân, cho mỗi trận đấu của đội nhà ở vòng bảng. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước trận mở màn gặp New Zealand tại sân Inglewood, phía Iran xác nhận họ không còn nắm trong tay dù chỉ một vé.

Phía Iran lập tức lên tiếng cáo buộc chủ nhà Mỹ can thiệp trực tiếp nhằm cản trở sự hiện diện của CĐV nước này. Một lần nữa, Iran thẳng thừng chỉ trích các yếu tố chính trị và phi thể thao đang thao túng khâu tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh tại Mỹ, Mexico và Canada.

Trước khi bị FIFA thu hồi vé, tuyển Iran buộc phải dời đại bản doanh sang thành phố biên giới Tijuana của Mexico, thay vì tập huấn tại Arizona (Mỹ) như kế hoạch ban đầu. Cơ quan chức năng Mỹ cũng từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho một số quan chức bóng đá cấp cao của Iran. Theo thông tin mới nhất, Mỹ vẫn thi đấu trọn vẹn 3 trận tại Mỹ nhưng mọi thứ sẽ rất khó khăn khi họ đóng quân tại Mexico.

Chính sách nhập cư cứng rắn của chính phủ Mỹ đang tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt trước thềm giải đấu. Gần đây, hải quan Mỹ cấm nhập cảnh trọng tài người Somalia Omar Artan, tạm giữ một cầu thủ Iraq và từ chối nhập cảnh một nhiếp ảnh gia đi cùng tuyển Iraq. Ông Piara Powar, Giám đốc mạng lưới chống phân biệt đối xử Fare Network, gay gắt đặt câu hỏi: "FIFA có mất hoàn toàn quyền kiểm soát trong công tác tổ chức World Cup?".

World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 12/6, với trận đấu khai màn giữa Mexico và Nam Phi. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội, tổ chức trải dài ở 3 quốc gia và lựa chọn đến 16 sân bóng đăng cai.