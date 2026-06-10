Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuyển Iran nhận thêm cú sốc trước giờ khai màn World Cup 2026

Hương Ly

TPO - FIFA vừa tước toàn bộ số vé World Cup 2026 dành cho Liên đoàn bóng đá Iran. Cộng thêm việc chủ nhà Mỹ từ chối cấp visa, cơ hội để CĐV Iran ở quê nhà đến sân xem vòng bảng World Cup 2026 đã chấm dứt.

orld-cup-1024x772-1773842598824642831701.jpg

Theo ESPN, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa ra quyết định thu hồi toàn bộ số lượng vé xem World Cup 2026 phân bổ cho CĐV Iran. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Iran được nhận và phân phối 8% vé/sức chứa sân, cho mỗi trận đấu của đội nhà ở vòng bảng. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước trận mở màn gặp New Zealand tại sân Inglewood, phía Iran xác nhận họ không còn nắm trong tay dù chỉ một vé.

Phía Iran lập tức lên tiếng cáo buộc chủ nhà Mỹ can thiệp trực tiếp nhằm cản trở sự hiện diện của CĐV nước này. Một lần nữa, Iran thẳng thừng chỉ trích các yếu tố chính trị và phi thể thao đang thao túng khâu tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh tại Mỹ, Mexico và Canada.

Trước khi bị FIFA thu hồi vé, tuyển Iran buộc phải dời đại bản doanh sang thành phố biên giới Tijuana của Mexico, thay vì tập huấn tại Arizona (Mỹ) như kế hoạch ban đầu. Cơ quan chức năng Mỹ cũng từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho một số quan chức bóng đá cấp cao của Iran. Theo thông tin mới nhất, Mỹ vẫn thi đấu trọn vẹn 3 trận tại Mỹ nhưng mọi thứ sẽ rất khó khăn khi họ đóng quân tại Mexico.

Chính sách nhập cư cứng rắn của chính phủ Mỹ đang tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt trước thềm giải đấu. Gần đây, hải quan Mỹ cấm nhập cảnh trọng tài người Somalia Omar Artan, tạm giữ một cầu thủ Iraq và từ chối nhập cảnh một nhiếp ảnh gia đi cùng tuyển Iraq. Ông Piara Powar, Giám đốc mạng lưới chống phân biệt đối xử Fare Network, gay gắt đặt câu hỏi: "FIFA có mất hoàn toàn quyền kiểm soát trong công tác tổ chức World Cup?".

World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 12/6, với trận đấu khai màn giữa Mexico và Nam Phi. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội, tổ chức trải dài ở 3 quốc gia và lựa chọn đến 16 sân bóng đăng cai.

Hương Ly
#Iran #vé xem bóng đá #FIFA #Mỹ #World Cup 2026 #iran World Cup 2026 #tin World Cup 2026 #trực tiếp World Cup 2026 #vòng bảng World Cup 2026 #khai mạc World Cup 2026 #lịch World Cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe