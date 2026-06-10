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World Cup 2026: Ngôi sao gốc Việt tuyên chiến Messi

Hương Ly

TPO - Ibrahim Maza đặt mục tiêu đánh bại Argentina tại vòng bảng World Cup 2026, từ đó tạo lợi thế để giành tấm vé vào vòng knock-out.

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Ibrahim Maza, tiền vệ mang 3 dòng máu Algeria, Việt Nam và Đức, vừa có phát biểu đáng chú ý trước thềm World Cup 2026. Maza tuyên bố: "Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng tôi muốn đánh bại Messi và Argentina ở vòng bảng World Cup. Đó là thử thách cực kỳ khó khăn nhưng cả đội Algeria phải thi đấu thật khôn ngoan và cống hiến hết mình. Một lần nữa, Chúa sẽ giúp Algeria có kỳ World Cup thành công".

Maza là niềm hy vọng lớn của Algeria tại World Cup 2026. Tiền vệ này từng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ngỏ ý khoác áo các đội tuyển Việt Nam nhưng từ chối. Maza cân nhắc lựa chọn tuyển Đức hoặc Algeria. Sau cùng, vì mục tiêu ngay trước mắt là tham dự World Cup 2026, tiền vệ của Bayer Leverkusen quyết chọn Algeria.

Liên đoàn Bóng đá Đức đã có động thái mời gọi tiền vệ tấn công đang lên ở Bundesliga. Tuy nhiên, Maza lo sợ cuộc cạnh tranh khốc liệt ở tuyển Đức, nơi Florian Wirtz và Jamal Musiala có thể chơi hay ở vị trí tiền vệ công, sẽ cản bước phát triển của anh ở đội tuyển. Ngược lại, khi trở về Algeria, Maza có suất đá chính ngay lập tức.

Tại World Cup 2026, Algeria rơi vào bảng J cùng Argentina, Áo và Jordan. Đây là bảng đấu khá khó khăn cho Maza và đồng đội khi nhà đương kim vô địch Argentina có sức mạnh vượt trội. Áo là ẩn số với lối chơi giàu tính chiến đấu. Sau cùng, đại diện châu Á Jordan, cũng là ẩn số cho 3 đội còn lại.

Bên cạnh Maza, Algeria sẽ trông đợi vào các tuyển thủ đang chơi bóng đỉnh cao ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu như Aissa Mandi, Fares Chaibi, Rayan Ait-Nouri, Mohamed Amoura, Ramy Bensebaini. Tiếp theo là đội trưởng Riyad Mahrez, người đang chơi ở Saudi Arabia và vẫn duy trì phong độ khá tốt.

Mục tiêu khả dĩ của Algeria ở World Cup 2026 là vượt qua vòng bảng. Sự sáng tạo của Maza và chất lượng ở các đường chuyền quyết định sẽ tạo tầm ảnh hưởng lớn trong hành trình dự World Cup của những chú cáo sa mạc.

Hương Ly
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