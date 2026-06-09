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Nhận định Trung Quốc vs Thái Lan, 18h35 ngày 9/6: Voi chiến đủ sức tạo bất ngờ?

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá trận Trung Quốc vs Thái Lan, giao hữu quốc tế, lúc 18h35 ngày 9/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nếu duy trì được sự chắc chắn trong lối chơi, “Voi chiến” có thể tạo nên bất ngờ trước đội chủ nhà được đánh giá cao hơn.

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Nhận định trước trận đấu

Đội tuyển Trung Quốc tiếp đón Thái Lan trên sân nhà trong bối cảnh phong độ chưa thực sự ổn định. Dù thắng 2 trong 3 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 2-1 trước Singapore hồi đầu tuần, đội bóng xếp hạng 94 thế giới vẫn để lại không ít dấu hỏi, đặc biệt ở khả năng phòng ngự.

Với lợi thế sân nhà, Trung Quốc chắc chắn muốn tận dụng trận đấu này để củng cố lối chơi và tạo đà tâm lý trước các nhiệm vụ quan trọng phía trước. Tuy nhiên, đối thủ của họ không phải cái tên dễ bị khuất phục.

Thái Lan, đội tuyển đang đứng thứ 93 trên bảng xếp hạng FIFA, bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. “Voi chiến” chỉ thua 1 trong 6 trận gần nhất, đồng thời cho thấy hiệu suất tấn công rất ấn tượng. Trận hòa 2-2 trước Kuwait hôm 5/6 chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh của đội bóng Đông Nam Á, bởi HLV Anthony Hudson đã chủ động xoay tua lực lượng, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và giữ sức cho các trụ cột.

Khi có đội hình mạnh nhất, Thái Lan đủ khả năng gây sức ép lên hàng thủ Trung Quốc. Sự linh hoạt trong cách vận hành, tốc độ ở các pha chuyển trạng thái và khả năng tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương sẽ là những vũ khí quan trọng của “Voi chiến” tại Bắc Kinh.

Trung vệ Manuel Tom Behr thừa nhận Trung Quốc là thử thách khó khăn hơn Kuwait, nhưng cũng nhấn mạnh chiều sâu đội hình cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng đang mang lại niềm tin lớn cho toàn đội. Đây là cơ sở để Thái Lan hướng tới một kết quả tích cực, thay vì chỉ đặt mục tiêu hạn chế bàn thua trên sân khách.

Về tương quan, khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng FIFA là rất sít sao. Trung Quốc có lợi thế sân nhà, nhưng Thái Lan lại đang sở hữu sự ổn định, tinh thần hưng phấn và hàng công đạt phong độ cao. Trong một trận giao hữu có tính thử nghiệm, những yếu tố đó hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng cho thấy sự chênh lệch giữa hai đội không còn quá lớn. Trận hòa 1-1 ở vòng loại World Cup là minh chứng rõ nét khi Thái Lan chơi sòng phẳng và không hề lép vế trước Trung Quốc trong một trận đấu có tính cạnh tranh cao. Sở hữu lối chơi tổ chức tốt, kỷ luật và khả năng pressing hiệu quả, đội khách hoàn toàn có thể khiến Trung Quốc gặp nhiều khó khăn.

Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng nếu tiếp tục để lộ khoảng trống nơi hàng thủ như thời gian qua, đội chủ nhà có nguy cơ phải trả giá. Với phong độ hiện tại, Thái Lan đủ sức giành ít nhất một kết quả hòa, thậm chí có thể tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt các cơ hội phản công.

Thông tin lực lượng

Hai đội có đầy đủ lực lượng

Đội hình dự kiến

Trung Quốc: Wei Zhen, Lin Liangming, Liu Yang, Wang Shangyuan, Zhu Pengyu, Dai Wai Tsun, Gao Tianyi, Wu Lei, Ba Dun, Liu Haofan, Zhang Yuning.

Thái Lan: Khaimma, Bureerat, Bihr, Choolthong, Syariya, Sareepim, Ratree, Yodsangwal, Poeiphimai, Wonggorn, Panya.

Dự đoán tỷ số: Trung Quốc 1-1 Thái Lan

Trọng Đạt
#Trung Quốc #Thái Lan #giao hữu #bóng đá #đối đầu #phong độ #tỷ số

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