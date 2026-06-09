Nhận định Argentina vs Iceland, 08h00 ngày 10/6: Messi tái xuất

TPO - Nhận định bóng đá Argentina vs Iceland, giao hữu tiền World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tâm điểm chú ý của trận đấu chắc chắn dồn vào siêu sao Lionel Messi. Tiền đạo 39 tuổi đã trở lại danh sách đăng ký trong trận gặp Honduras sau khi bình phục chấn thương. Trận này, anh có thể đá chính để làm nóng mình trước VCK.

Nhận định trước trận đấu Argentina vs Iceland

Khi vòng chung kết World Cup 2026 đang đến rất gần, nhà đương kim vô địch thế giới Argentina sẽ có một trận giao hữu quan trọng nhằm rà soát lực lượng với Iceland. Trận đấu diễn ra tại sân Jordan-Hare ở Alabama. Trong khi Argentina đang hướng đến chiến thắng thứ 7 liên tiếp để tạo đà hưng phấn thì đối thủ của họ lại chỉ hy vọng tránh được một thất bại bẽ bàng tiếp theo trong chuỗi ngày khủng hoảng.

Argentina đã lên ngôi vô địch World Cup 2022 đầy cảm xúc, nhờ vào đôi chân ma thuật của Lionel Messi. Giờ đây, tập thể này đang vô cùng khao khát bảo vệ ngôi vương và củng cố thêm di sản vĩ đại của cựu ngôi sao Barcelona.

Tuy nhiên, vì chấn thương trong màu áo Inter Miami mà Messi đã không thi đấu các trận giao hữu vừa qua của Argentina. Anh trở lại băng ghế dự bị ở màn đọ sức với Honduras song không được ra sân phút nào. Trong bối cảnh trận gặp Iceland là màn tập dượt cuối cùng trước VCK, NHM kỳ vọng ngôi sao 39 tuổi này sẽ xuất hiện trở lại.

Và Argentina vừa đền đáp mong mỏi ấy bằng một thông điệp tích cực. "Messi sẽ ra sân, nhưng tôi chưa biết cậu ấy sẽ chơi bao nhiêu phút, trong đội hình chính hay từ băng ghế dự bị. Tôi sẽ bàn bạc với cậu ấy", HLV Scaloni nói.

Tại chiến dịch vòng loại, Argentina thể hiện sức tấn công vũ bão. Họ sớm giành vé dự vòng chung kết tới 5 lượt trận. Dù để thua 0-1 trước Ecuador ở lượt trận cuối, nhưng đội bóng xứ Tango vẫn cán đích ở vị trí dẫn đầu khu vực Nam Mỹ với 38 điểm ấn tượng, bỏ xa đội xếp thứ hai tới 9 điểm.

Bỏ lại sau lưng thất bại nhỏ nhoi đó, Argentina lập tức thiết lập một chuỗi trận toàn thắng hoàn hảo. Mới nhất, họ đã nhẹ nhàng đánh bại Honduras 2-0. Không chỉ là chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường, trận đấu này còn đánh dấu lần thứ 5 nhà ĐKVĐ thế giới giữ sạch lưới trong chuỗi trận thăng hoa nói trên. Sự kiên cố nơi hàng thủ kết hợp cùng sức mạnh hỏa lực khủng khiếp - ghi tới 18 bàn trong 6 trận gần nhất - là minh chứng rõ nét cho sức mạnh đáng sợ của Argentina ở thời điểm hiện tại.

Ở chiều ngược lại, bức tranh của bóng đá Iceland lại mang những gam màu u tối. Đội bóng xứ Băng đảo đã lỡ hẹn với kỳ World Cup thứ hai liên tiếp. Họ bước vào trận giao hữu này với sự rệu rã sau thất bại 0-1 trước Nhật Bản vào cuối tháng 5 vừa qua. Thất bại đó đã kéo dài chuỗi trận không thắng của Iceland lên con số 5. Đáng buồn hơn, chiến thắng duy nhất của họ trong 9 lần ra sân gần nhất đã diễn ra từ tận tháng 11 năm ngoái.

Một “quân xanh” như vậy thực sự là lý tưởng để Messi làm nóng đôi chân. Theo truyền thông Argentina, hôm nay HLV Scaloni dự kiến sẽ trao cơ hội lĩnh xướng hàng công cho Messi, hỗ trợ cho anh là Lautaro Martinez, Giuliano Simeone và Nico Gonzalez. Trong khung gỗ, Juan Musso sẽ tiếp tục bắt chính khi Emiliano Martinez vẫn đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương gãy ngón tay. Với lực lượng gần như tối ưu, Argentina sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Vấn đề có chăng là Messi sẽ ghi bàn trong ngày trở lại hay không?