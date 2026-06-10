Đội tuyển Na Uy mang hơn 300 kg cá, 116 kg phô mai đến World Cup 2026

TPO - Đội tuyển Na Uy đã có sự chuẩn bị rất đặc biệt cho World Cup 2026 khi vận chuyển hàng trăm kg thực phẩm truyền thống sang Mỹ nhằm giúp các cầu thủ duy trì cảm giác quen thuộc như ở quê nhà trong suốt giải đấu.

Đội tuyển Na Uy hóa thân chiến binh Viking trong bộ ảnh World Cup 2026.

Trong lần đầu tiên góp mặt tại World Cup sau 28 năm chờ đợi, đội tuyển Na Uy đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo truyền thông Na Uy, phái đoàn nước này đã mang tới "đại bản doanh" tại Greensboro, bang North Carolina (Mỹ), hơn 300 kg cá các loại, 116 kg phô mai nâu - đặc sản nổi tiếng của Na Uy - cùng khoảng 6.000 quả cam để phục vụ nhu cầu dinh dưỡng của toàn đội trong thời gian diễn ra World Cup.

Khối lượng thực phẩm khổng lồ này được vận chuyển từ Na Uy sang Mỹ nhằm bảo đảm các tuyển thủ vẫn được sử dụng những nguyên liệu quen thuộc trong chế độ ăn uống hằng ngày. Ban huấn luyện tin rằng việc duy trì thực đơn gần gũi với môi trường sinh hoạt ở quê nhà sẽ giúp các cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn, hạn chế những xáo trộn về tâm lý và thể trạng khi phải thi đấu xa nhà trong thời gian dài.

Để đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho các cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Na Uy đã mời hai đầu bếp danh tiếng là Aron Espeland và Eirik Tufte đồng hành cùng đội tuyển. Trong đó, Espeland từng cùng đội đầu bếp Na Uy giành huy chương vàng tại Olympic Đầu bếp năm 2020.

Chia sẻ với nhật báo VG, đầu bếp Espeland cho biết việc vận chuyển lượng lớn thực phẩm sang Mỹ là thách thức không nhỏ.

“Không dễ để mang gần nửa tấn cá sang Mỹ bằng đường hàng không. Nhưng chúng tôi muốn sử dụng những nguyên liệu Na Uy tốt nhất. Được phục vụ những món ăn quen thuộc cho các cầu thủ vào thời điểm quan trọng như World Cup là điều khiến chúng tôi rất tự hào”, ông nói.

Đội tuyển Na Uy đã hội quân tại North Carolina và hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước thềm giải đấu. Thầy trò HLV Ståle Solbakken dự kiến có trận giao hữu với Morocco tại New Jersey trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup.

Kỳ World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với bóng đá Na Uy. Đây là lần thứ tư quốc gia Bắc Âu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và cũng là lần đầu tiên kể từ World Cup 1998.

Niềm hy vọng của người hâm mộ Na Uy được đặt lên vai thế hệ cầu thủ tài năng nhất trong nhiều thập niên qua, với những cái tên nổi bật như tiền đạo Erling Haaland, đội trưởng Martin Ødegaard, Alexander Sørloth hay Antonio Nusa.

Tại World Cup 2026, Na Uy nằm ở bảng I cùng đương kim á quân thế giới Pháp, Senegal và Iraq. Trận ra quân của Haaland và các đồng đội sẽ diễn ra vào ngày 16/6 trên sân Gillette Stadium gặp Iraq.

Đối với Haaland, việc góp mặt tại World Cup là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp quốc tế. “Kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2019, mục tiêu lớn nhất của tôi luôn là giúp Na Uy giành quyền tham dự World Cup và EURO", chân sút của Manchester City chia sẻ.

“Có rất nhiều áp lực đặt lên vai, nhưng tôi thích điều đó. Chúng tôi đang sở hữu một tập thể xuất sắc và muốn đưa Na Uy trở thành một quốc gia bóng đá thực sự lớn", Haaland khẳng định.

Sau gần ba thập niên vắng bóng trên sân khấu World Cup, người hâm mộ Na Uy kỳ vọng thế hệ vàng hiện tại sẽ không chỉ đánh dấu sự trở lại, mà còn mở ra một chương mới trong lịch sử bóng đá nước này. Việc mang theo những hương vị quê hương tới nước Mỹ có thể chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng phản ánh quyết tâm của Na Uy trong hành trình chinh phục giấc mơ lớn World Cup.