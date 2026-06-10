Chuyên gia Việt: FIFA tăng số đội dự World Cup lên 48, bài toán thương mại và cuộc đua trên sân bóng

TPO - Quyết định nâng số đội tham dự World Cup 2026 (Mỹ) lên con số 48 của FIFA vừa khiến thể lệ thi đấu thay đổi, hứa hẹn cuộc đua gay cấn hơn đồng thời mở ra cơ hội tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vấp phải chỉ trích từ người tiền nhiệm vì quyết định nâng số đội dự World Cup 2026 lên 48

World Cup 2026 tạo cột mốc mới trong lịch sử khi lần đầu tiên, số đội tham dự được nâng lên con số 48. Giải được tổ chức đồng thời tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Quyết định của FIFA vấp phải chỉ trích gay gắt của không ít Liên đoàn, hiệp hội bởi nguy cơ cầu thủ bị quá tải do thời gian thi đấu kéo dài, cường độ tăng hoặc giảm tính cạnh tranh ở vòng đấu bảng.

Một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất chính là cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Ông Blatter cho rằng những gì xảy ra dưới thời người kế nhiệm Gianni Infantino là con đường "thương mại hoá" World Cup.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng vòng bảng World Cup 2026 sẽ diễn ra với nhiều kịch bản bất ngờ hơn với số đội được tăng thêm

Bất chấp điều đó, rốt cuộc kế hoạch tổ chức World Cup với 48 đội vẫn được thông qua. Theo ước tính của FIFA, doanh thu tổ chức giải đấu nhờ đó có thể tăng thêm 1 tỷ đô la, với mức lợi nhuận tăng theo khoảng 640 triệu đô.

Trao đổi với Tiền Phong, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng gạt sang một bên yếu tố thương mại, quyết định của FIFA khiến thể lệ giải đấu thay đổi.

"Số trận đấu tăng thêm, ở vòng bảng bên cạnh 2 đội nhất, nhì sẽ có thêm 8 suất khác giành vé đi tiếp. Cũng có những quan điểm lo ngại vòng đấu bảng sẽ bị pha loãng, giảm chất lượng nhưng đồng thời với đó, cơ hội để đi tiếp của các đội tăng lên. Các đội bóng sẽ có nhiều phép tính hơn ở vòng bảng và do đó, giải có thể hứa hẹn xảy ra nhiều kịch bản bất ngờ"-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo ông Hoàng Văn Phúc, các đội bóng tầm trung thay vì dốc lực để phải tối thiểu giành vị trí thứ nhì ở các bảng đấu sẽ lựa chọn chiến lược phù hợp hơn để đi tiếp. Cuộc đua "phân khúc" này trở nên sôi động, gay cấn.

Thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận xét thêm, xu hướng đồng đăng cai World Cup nếu được thúc đẩy có thể đem lại cơ hội cho các nước châu Á, như Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002.

"Các nước có thể chia sẻ gánh nặng công tác đăng cai, đồng thời qua đó tăng giao lưu quốc tế"-ông Hoàng Văn Phúc nói.