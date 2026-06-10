Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyên gia Việt: FIFA tăng số đội dự World Cup lên 48, bài toán thương mại và cuộc đua trên sân bóng

Vĩnh Xuân

TPO - Quyết định nâng số đội tham dự World Cup 2026 (Mỹ) lên con số 48 của FIFA vừa khiến thể lệ thi đấu thay đổi, hứa hẹn cuộc đua gay cấn hơn đồng thời mở ra cơ hội tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận.

anh-chup-man-hinh-2026-06-10-luc-122216.png
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vấp phải chỉ trích từ người tiền nhiệm vì quyết định nâng số đội dự World Cup 2026 lên 48

World Cup 2026 tạo cột mốc mới trong lịch sử khi lần đầu tiên, số đội tham dự được nâng lên con số 48. Giải được tổ chức đồng thời tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico.

Quyết định của FIFA vấp phải chỉ trích gay gắt của không ít Liên đoàn, hiệp hội bởi nguy cơ cầu thủ bị quá tải do thời gian thi đấu kéo dài, cường độ tăng hoặc giảm tính cạnh tranh ở vòng đấu bảng.

Một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất chính là cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Ông Blatter cho rằng những gì xảy ra dưới thời người kế nhiệm Gianni Infantino là con đường "thương mại hoá" World Cup.

anh-chup-man-hinh-2026-06-10-luc-123621.png
HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng vòng bảng World Cup 2026 sẽ diễn ra với nhiều kịch bản bất ngờ hơn với số đội được tăng thêm

Bất chấp điều đó, rốt cuộc kế hoạch tổ chức World Cup với 48 đội vẫn được thông qua. Theo ước tính của FIFA, doanh thu tổ chức giải đấu nhờ đó có thể tăng thêm 1 tỷ đô la, với mức lợi nhuận tăng theo khoảng 640 triệu đô.

Trao đổi với Tiền Phong, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng gạt sang một bên yếu tố thương mại, quyết định của FIFA khiến thể lệ giải đấu thay đổi.

"Số trận đấu tăng thêm, ở vòng bảng bên cạnh 2 đội nhất, nhì sẽ có thêm 8 suất khác giành vé đi tiếp. Cũng có những quan điểm lo ngại vòng đấu bảng sẽ bị pha loãng, giảm chất lượng nhưng đồng thời với đó, cơ hội để đi tiếp của các đội tăng lên. Các đội bóng sẽ có nhiều phép tính hơn ở vòng bảng và do đó, giải có thể hứa hẹn xảy ra nhiều kịch bản bất ngờ"-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo ông Hoàng Văn Phúc, các đội bóng tầm trung thay vì dốc lực để phải tối thiểu giành vị trí thứ nhì ở các bảng đấu sẽ lựa chọn chiến lược phù hợp hơn để đi tiếp. Cuộc đua "phân khúc" này trở nên sôi động, gay cấn.

Thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận xét thêm, xu hướng đồng đăng cai World Cup nếu được thúc đẩy có thể đem lại cơ hội cho các nước châu Á, như Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002.

"Các nước có thể chia sẻ gánh nặng công tác đăng cai, đồng thời qua đó tăng giao lưu quốc tế"-ông Hoàng Văn Phúc nói.

Vĩnh Xuân
#World Cup 2026 #FIFA #Mỹ #Gianni Infantino #HLV Hoàng Văn Phúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe