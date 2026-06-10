CLB Công an Hà Nội: Sau chức vô địch V.League là đấu trường châu lục

TPO - CLB Công an Hà Nội cho biết sẽ hướng đến mùa giải mới với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch V.League, đồng thời chuẩn bị tốt cho đấu trường khu vực và châu Á.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (giữa), trao bằng khen cho các thành viên CLB Công An Hà Nội.

Tối 10/6, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã tổ chức lễ mừng công chức vô địch LPBank V.League 2025/26. Đội bóng của HLV Mano Polking đã kết thúc mùa giải với vị trí nhất bảng xếp hạng, giành 64 điểm sau 26 vòng đấu.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết:

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà tập thể ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các cầu thủ, cán bộ nhân viên CLB Công An Hà Nội đã đạt được trong mùa giải vừa qua.

Chức vô địch Giải bóng đá vô địch quốc gia mùa giải 2025 - 2026 là thành quả xứng đáng của tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng và khát vọng vươn lên của toàn đội. Đây không chỉ là niềm tự hào của CLB Công An Hà Nội mà còn là niềm vui chung của lực lượng Công an nhân dân và đông đảo người hâm mộ cả nước".

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, thông qua lối đá đẹp mắt và cống hiến, CLB đã truyền tải một cách sinh động hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, vì nhân dân phục vụ; góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước và lối sống lành mạnh trong thế hệ trẻ.

Thay mặt ban lãnh đạo CLB, đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi từ các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL, cùng UBND TP.Hà Nội.

“CLB quyết tâm phấn đấu bảo vệ thành công chức vô địch V-League, tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu quốc nội, đồng thời chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tham gia các giải đấu cấp châu lục, hướng tới mục tiêu tham dự AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á), khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam nói chung và CLB CAHN nói riêng trên bản đồ bóng đá khu vực"-Chủ tịch CLB Nguyễn Tiến Đạt cho biết.

Tại lễ mừng công, HLV trưởng Alexandre Polking cùng các thành viên CLB Công An Hà Nội đã đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.