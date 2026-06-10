Drone có thể bị bắn hạ tại World Cup 2026

TPO - Trước thềm World Cup 2026, Mỹ triển khai chiến dịch chống thiết bị bay không người lái (drone) quy mô lớn chưa từng có. Giới chức an ninh cảnh báo mọi drone xuất hiện gần sân vận động sẽ bị xử lý như một mối đe dọa tiềm tàng, nhằm ngăn chặn nguy cơ tấn công khủng bố trong giải đấu lớn nhất lịch sử FIFA.

Khi đông đảo người hâm mộ chuẩn bị đổ về các sân vận động để theo dõi kỳ World Cup lớn nhất lịch sử, một trong những mối lo an ninh hàng đầu của nước chủ nhà Mỹ lại đến từ bầu trời.

Chính quyền Mỹ đã ban hành chính sách “zero tolerance” (không khoan nhượng) đối với thiết bị bay không người lái (drone) hoạt động xuất hiện trên hoặc gần các sân vận động trong suốt 78 trận đấu diễn ra tại 11 thành phố đăng cai ở Mỹ. Đây được là một trong những chiến dịch chống drone quy mô lớn nhất từng được triển khai tại một sự kiện thể thao quốc tế.

Drone có thể bị chiếm quyền điều khiển hoặc bắn hạ

Theo giới chức Mỹ, cuộc xung đột tại Ukraine đã cho thấy drone không còn chỉ là thiết bị dân dụng phục vụ quay phim hay giải trí mà có thể trở thành vũ khí nguy hiểm với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Ủy viên Sở Cảnh sát New York (NYPD) Jessica Tisch thừa nhận drone hiện là một trong những mối đe dọa khiến lực lượng an ninh lo ngại nhất trước thềm World Cup 2026.

“Những gì đang diễn ra tại Ukraine cho thấy drone có thể được sử dụng theo những cách mà trước đây chúng ta khó hình dung. Đây là mối đe dọa khiến tôi mất ngủ nhiều nhất", bà nói.

Quốc hội Mỹ đã mở rộng quyền hạn cho lực lượng thực thi pháp luật trong việc xử lý các drone bị coi là nguy hiểm. Trong trường hợp cần thiết, cảnh sát có thể chiếm quyền điều khiển hoặc vô hiệu hóa thiết bị từ xa.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) sẽ thiết lập các vùng cấm bay tạm thời quanh sân vận động và khu vực dành cho người hâm mộ. Những người điều khiển drone trái phép có thể đối mặt với mức phạt lên tới 100.000 USD, bị tịch thu thiết bị hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dù vậy, các chuyên gia thừa nhận rằng những biện pháp này chủ yếu nhằm ngăn chặn các trường hợp vô tình vi phạm hơn là các đối tượng có chủ đích tấn công.

FBI tăng cường năng lực chống drone

Trong nhiều năm qua, FBI đã đầu tư mạnh vào công nghệ phát hiện, nhận diện và vô hiệu hóa drone.

Trước World Cup 2026, cơ quan này đã tổ chức hàng loạt chương trình huấn luyện cho lực lượng an ninh tại các thành phố đăng cai nhằm nâng cao khả năng xử lý các tình huống liên quan đến thiết bị bay không người lái.

Dù quân đội Mỹ hiện sở hữu nhiều hệ thống chống drone hiện đại, trong đó có công nghệ laser từng được triển khai ở khu vực biên giới Mexico, giới chức cho biết việc bắn hạ trực tiếp drone sẽ chỉ là lựa chọn cuối cùng.

“Bất kỳ drone nào bị bắn rơi cũng sẽ lao xuống mặt đất. Trong môi trường đông người như World Cup, đó là rủi ro không thể xem nhẹ", chuyên gia an ninh quốc gia Hal Kempfer nhận định.

Chính phủ Mỹ đã phân bổ khoảng 250 triệu USD nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ World Cup 2026 và các sự kiện thể thao lớn. Tuy nhiên, nhiều quan chức vẫn thừa nhận công nghệ drone đang phát triển với tốc độ quá nhanh.

Theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin, lực lượng chức năng gần đây đã vô hiệu hóa thành công nhiều drone xâm nhập vùng cấm bay tại các sự kiện thể thao lớn bao gồm 8 drone tại giải đua xe Công thức 1 ở Miami và 11 drone tại giải golf The Masters.

Dẫu vậy, ông cho rằng đây vẫn là một trong những thách thức an ninh phức tạp nhất hiện nay. “Drone là điều khiến chúng tôi phải theo dõi mỗi ngày. Công nghệ này đang thay đổi quá nhanh", Mullin nói.

Kịch bản đáng ngại nhất: Bầy đàn drone

Theo các chuyên gia an ninh, hệ thống hiện nay có thể phát hiện drone từ khoảng cách 40 kilomet, giúp lực lượng an ninh có thêm thời gian phản ứng. Tuy nhiên, nếu thiết bị được bí mật triển khai ở gần sân vận động chỉ cách chưa đầy 1,5 km, thời gian xử lý sẽ bị rút ngắn đáng kể.

Đặc biệt, các hệ thống gây nhiễu tín hiệu hoặc chiếm quyền điều khiển có thể mất tác dụng nếu drone được lập trình tự động hoặc sử dụng công nghệ điều khiển khó can thiệp từ bên ngoài.

Nguy cơ lớn nhất được nhắc đến là các cuộc tấn công bằng “drone swarm” - bầy đàn drone hoạt động đồng thời.

“Ngay cả những hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất cũng có thể gặp khó khăn khi phải đối phó với hàng chục thiết bị cùng lúc", chuyên gia Derek Reisfield cảnh báo.

Dù công tác chuẩn bị của nước chủ nhà rất kỹ lưỡng, giới chức Mỹ vẫn kêu gọi người hâm mộ tuyệt đối không mang drone tới các khu vực diễn ra World Cup.

Matt Sloane, đồng sáng lập công ty SkyfireAI, đơn vị từng tham gia bảo vệ nhiều kỳ Super Bowl, đưa ra lời khuyên: “Đây không phải lúc để tìm kiếm những góc quay đẹp từ trên cao. Nếu có drone, hãy để nó nằm yên trong hộp".