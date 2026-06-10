Trọng tài bị Mỹ trục xuất khỏi World Cup về nước như người hùng

TPO - Hàng trăm cổ động viên và giới chức Chính phủ Somalia có mặt tại sân bay quốc tế Aden Adde (Mogadishu) để chào đón trọng tài Omar Artan trở về, sau khi ông bị Mỹ trục xuất trước World Cup 2026.

Với việc bị chủ nhà Mỹ từ chối nhập cảnh, Artan lỡ cơ hội đi vào lịch sử với tư cách là trọng tài Somalia được làm nhiệm vụ tại một kỳ World Cup. Chính phủ Somalia đã lên kế hoạch đón trọng tài Artan trở về quê nhà, xem ông như người hùng.

Tại phòng chờ VIP của sân bay Mogadishu, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Somalia, ông Mohamed Abdikadir Ali, cùng các quan chức bóng đá nước này đã trực tiếp đón Artan.

Trọng tài xuất sắc nhất châu Phi năm 2025 bước xuống máy bay, ngay lập tức được đám đông CĐV vây quanh, reo hò và khoác lên vai ông Artan lá quốc kỳ Somalia. Sau đó, trước truyền thông nước nhà, vị trọng tài gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Somalia, người dân quê nhà và cả FIFA vì đã luôn đồng hành, ủng hộ ông từ khi xảy ra sự cố đáng tiếc ở Mỹ.

"Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ danh tiếng của Somalia. Đất nước này, lá cờ này và cuốn hộ chiếu này là niềm tự hào của chúng ta, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào", trọng tài Artan tuyên bố dõng dạc.

Sự cố của trọng tài Artan xảy ra vào thứ bảy tuần trước, khi lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) chặn ông tại sân bay Miami và thẩm tra 11 tiếng. Bất chấp việc Artan được Đại sứ quán Mỹ tại Kenya cấp thị thực hợp lệ, trọng tài người Somalia vẫn bị trục xuất. Ngay sau động thái cứng rắn từ nước chủ nhà Mỹ, FIFA đã chính thức gạch tên Artan khỏi danh sách làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

Theo nguồn tin của ESPN, một quan chức Mỹ tiết lộ trọng tài Artan có liên quan đến tổ chức khủng bố ở quê nhà. CBP đã điều tra và xem xét kỹ lưỡng trước khi ra quyết định trục xuất trọng tài hay nhất châu Phi. Sau đó, FIFA lên tiếng họ không có quyền can thiệp vào khâu cấp thị thực và cấp phép nhập cảnh từ chủ nhà Mỹ.

Sáng nay (10/6), một số nguồn tin rộ lên Canada có thể dang vòng tay chào đón trọng tài Artan dự World Cup 2026. Tuy nhiên, FIFA yêu cầu toàn bộ trọng tài tập trung tại Miami (Mỹ) trước khi được điều phối làm nhiệm vụ ở World Cup 2026. Do đó, khi trọng tài Artan bị Mỹ chặn lại, đồng nghĩa cánh cửa dự World Cup 2026 của ông cũng chấm dứt.