Đội tuyển Anh trở lại Miami sau 12 năm: Vết xe đổ hay ngã rẽ mới?

TPO - Khi đội tuyển Anh chọn Miami làm nơi đóng quân trước thềm World Cup 2026, nhiều người không khỏi nhớ lại ký ức cách đây 12 năm. Cũng tại bang Florida, Tam sư từng đặt nền móng cho một chiến dịch World Cup được kỳ vọng rất lớn nhưng rồi nhận về thất bại đáng xấu hổ. Liệu lần trở lại này có mang đến cho họ kết cục khác?

Ký ức không vui ở Miami

Ngày 1/6, đội tuyển Anh đặt chân xuống Florida để bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho World Cup 2026. Đây cũng là ngày đầu tiên của mùa bão tại bang ven biển phía đông nam nước Mỹ.

Chi tiết ấy khiến nhiều người nhớ đến mùa hè năm 2014, khi HLV Roy Hodgson cũng đưa đội tuyển Anh tới Miami với mục tiêu làm quen với khí hậu nóng ẩm trước khi sang Brazil tranh tài.

HLV Roy Hodgson và các tuyển thủ Anh trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2014.

Ý tưởng khi đó hoàn toàn hợp lý. Một trong những trận vòng bảng của đội tuyển Anh diễn ra tại Manaus, thành phố nằm bên rìa rừng Amazon nổi tiếng với nhiệt độ và độ ẩm khắc nghiệt. Ban huấn luyện tin rằng việc tập luyện dưới điều kiện tương tự ở Florida sẽ giúp các cầu thủ thích nghi tốt hơn khi World Cup khởi tranh.

Nhưng mọi thứ nhanh chóng đi chệch hướng.

Ngay trong tuần đầu tiên tại Miami, Tam sư liên tiếp gặp rắc rối. Buổi tập đầu tiên bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan. Trận giao hữu với Ecuador khiến Alex Oxlade-Chamberlain dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải chia tay World Cup.

Trận hòa Honduras sau đó bị gián đoạn bởi sét đánh. Ngay cả trợ lý Ray Lewington cũng phải trải qua ca phẫu thuật đầu gối khẩn cấp trong thời gian đội đóng quân tại Florida.

Những sự cố ấy không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn tới thất bại, nhưng chúng tạo nên bầu không khí bất ổn trước khi đội tuyển Anh bước vào giải đấu trên đất Brazil.

Kết cục ai cũng biết. Tam sư thua Italy, tiếp tục thất bại trước Uruguay và bị loại ngay từ vòng bảng. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 1958 họ rời World Cup sớm đến vậy.

Bởi vậy, việc Liên đoàn bóng đá Anh (FA) một lần nữa chọn Miami làm đại bản doanh trước World Cup đã khiến không ít người bất ngờ. Những cảm giác Déjà vu về chiến dịch thất bại năm 2014 vì thế nhanh chóng quay trở lại với không ít người hâm mộ Anh.

Miami vẫn vậy, Tam sư đã khác

Tuy nhiên, điểm giống nhau lớn nhất giữa hai chuyến đi có lẽ chỉ nằm ở địa điểm.

12 năm trước, Roy Hodgson muốn các học trò học cách chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết. Năm nay, Thomas Tuchel cũng nói điều tương tự khi nhấn mạnh các cầu thủ cần "thoải mái ngay cả khi không thoải mái". Nhưng cách tuyển Anh chuẩn bị cho mục tiêu ấy đã khác rất nhiều.

Đội tuyển Anh đang tập luyện tại Miami để chuẩn bị cho World Cup 2026.

Quá trình chuẩn bị của tuyển Anh cho World Cup 2026 thực ra bắt đầu từ mùa hè năm ngoái, tại một trại tập ở Girona, Tây Ban Nha. Tại đó, các cầu thủ phải đạp xe 45 phút liên tục trong lều có nhiệt độ tối thiểu 35 độ C.

Họ còn được yêu cầu nuốt một viên nang sinh trắc học để đội ngũ y tế theo dõi nhiệt độ cơ thể lõi theo thời gian thực, từ đó xây dựng phác đồ hạ nhiệt riêng cho từng người. Đây là dữ liệu cá nhân hóa, không phải giải pháp đại trà.

Tại Florida, mỗi cầu thủ đeo thiết bị theo dõi Whoop trên cổ tay, ghi nhận liên tục nhịp tim nghỉ ngơi, chỉ số HRV và VO2 max. Nhưng thiết bị gây chú ý hơn cả là những chiếc dụng cụ làm mát lòng bàn tay của Therabody - một sản phẩm dựa trên nghiên cứu về cơ chế hạ nhiệt máu qua hệ thống mao mạch ở vùng lòng bàn tay, gò má và gáy.

Theo giải thích của tiến sĩ Jason Wersland, nhà sáng lập Therabody, thiết bị duy trì nhiệt độ khoảng 10–15 độ C trong khoảng 150 giây, đủ để máu tuần hoàn qua vùng lạnh nhiều lần, giúp cơ thể giảm tải nhiệm vụ điều tiết thân nhiệt và dồn năng lượng cho vận động.

Trong hai lần nghỉ giải lao 3 phút tại trận giao hữu với New Zealand, các cầu thủ Anh cũng được đặt một túi đá sau gáy - chi tiết nhỏ nhưng phản ánh tương đối rõ nét về một hệ thống chăm sóc thể lực tỉ mỉ hơn nhiều so với năm 2014.

Và một điều đáng chú ý hơn, FA không chỉ chuẩn bị cho các cầu thủ trên sân tập.

Để hạn chế ảnh hưởng của lệch múi giờ, Tuchel khuyến khích các tuyển thủ nghỉ hè tại những địa điểm có múi giờ tương đồng với nước Mỹ trước khi hội quân. Nhà cầm quân người Đức cũng chủ động tham khảo kinh nghiệm từ những HLV từng làm việc lâu năm tại MLS nhằm hiểu rõ hơn về điều kiện thi đấu tại Bắc Mỹ. Tất cả cho thấy một sự chuẩn bị có hệ thống hơn nhiều so với hơn một thập niên trước.

Quan trọng hơn, đội tuyển Anh hiện nay cũng không còn là tập thể đang loay hoay tìm bản sắc như năm 2014. Có những trụ cột trong đội hình hiện tại từng vào bán kết World Cup 2018, chung kết EURO 2020 và EURO 2024.

Họ đã trải qua những trận đấu áp lực nhất của bóng đá quốc tế và hiểu rõ yêu cầu của một giải đấu kéo dài một tháng. Một vài người trong số đó, như Bukayo Saka - người từng đá hỏng quả penalty trong trận chung kết EURO 2020 - đã vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp để thăng hoa trở lại. Bản lĩnh, vì thế, là thứ mà Tam sư hiện nay đang tích lũy được nhiều hơn thế hệ 2014.

Chờ câu trả lời đầu tiên ở Dallas

Dĩ nhiên, mọi đánh giá hay sự chuẩn bị cho một giải đấu lớn đều chỉ mang tính tương đối và còn phụ thuộc nhiều vào ngoại cảnh.

Ngay trong những ngày đầu ở Florida, thời tiết vẫn cho thấy sự khó lường quen thuộc. Nắng nóng gay gắt nhanh chóng nhường chỗ cho những cơn mưa lớn. Trận giao hữu với New Zealand phải diễn ra trên mặt sân mới được cải tạo, khiến Tuchel công khai bày tỏ sự lo ngại.

May là khác với năm 2014, đội tuyển Anh ít nhất đã tránh được những sự cố lớn. Không có chấn thương nghiêm trọng. Không có những gián đoạn kéo dài làm đảo lộn kế hoạch. Không có cảm giác hỗn loạn từng bao trùm chuyến tập huấn tại Miami cách đây 12 năm.

Tất nhiên, World Cup từng chứng kiến không ít đội tuyển chuẩn bị rất tốt, thậm chí là hoàn hảo nhưng thất bại ngay khi giải đấu bắt đầu. Và những ngày rèn quân tại Miami không thể tạo ra lá bùa giúp Tam sư mặc nhiên tiến đến trận đấu cuối cùng của World Cup 2026.

Miami lần này có thể trở thành điểm xuất phát cho một chiến dịch World Cup thành công của đội tuyển Anh.

Dẫu vậy, chuyến trở lại Florida lần này vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. 12 năm trước, những rắc rối ở Miami chỉ là dấu hiệu báo trước cho một chiến dịch vốn đã thiếu nền tảng. Lần này, nền tảng ấy đang được xây dựng kỹ lưỡng hơn - từ phòng gym ở Girona đến lòng bàn tay được làm lạnh dưới nắng Florida.

Miami, vì thế, tiếp tục là điểm xuất phát cho giấc mơ World Cup của người Anh. Liệu kết cục năm nay có khác 2014 hay không? Câu trả lời sẽ bắt đầu hé lộ qua màn trình diễn của Harry Kane và các đồng đội khi giải đấu chính thức bắt đầu, với trận ra quân gặp Croatia tại sân Dallas vào ngày 18/6 tới đây.