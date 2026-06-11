Nhận định bảng J World Cup 2026: Viết tiếp lịch sử

TPO - Argentina được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng J, trong khi cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại vào vòng knock-out hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn giữa Algeria, Áo và Jordan.

Tổng quan bảng J World Cup 2026

Bốn năm trước tại Qatar, Argentina đã chinh phục đỉnh cao thế giới bằng chiến thắng nghẹt thở trước tuyển Pháp trên chấm luân lưu trong trận chung kết để giành chức vô địch World Cup lần thứ ba trong lịch sử. Giờ đây, họ bước vào World Cup 2026 với tư cách là ứng viên số 1 cho chức vô địch, đồng thời mang theo khát vọng viết tiếp lịch sử.

Nếu lần thứ 2 liên tiếp đăng quang, La Albiceleste không chỉ khẳng định vị thế của một thế lực hàng đầu bóng đá thế giới, mà còn chấm dứt lời nguyền đã đeo bám các nhà đương kim vô địch suốt hơn sáu thập kỷ qua. Trong quá khứ, Brazil là đội bóng duy nhất thành công bảo vệ chức vô địch, sau kỳ tích vào các năm 1958 và 1962.

Dĩ nhiên, hành trình của Argentina sẽ không hoàn toàn bằng phẳng. Tại bảng J, Algeria và Áo đều trở lại sân khấu World Cup sau nhiều năm vắng bóng và mang theo khát vọng khẳng định mình ở đấu trường lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, Jordan sẽ viết nên trang sử mới khi lần đầu tiên góp mặt tại World Cup, tận dụng cơ hội từ thể thức mở rộng lên 48 đội tuyển. Với tâm thế của những đội bóng không chịu áp lực thành tích quá lớn, cả ba đối thủ đều có thể trở thành những thử thách khó lường đối với nhà vô địch thế giới.

World Cup 2026 cũng có thể là chương cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của Lionel Messi. Nếu tiếp tục góp mặt và cùng Argentina nâng cao chiếc cúp vàng thêm một lần nữa, siêu sao sinh năm 1987 sẽ sở hữu một trong những hồ sơ thành tích vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, qua đó củng cố vị thế trong cuộc tranh luận về cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại bên cạnh những huyền thoại như Pelé và Diego Maradona.

Argentina nuôi giấc mơ bảo vệ cúp vàng thế giới

Lịch sử World Cup mới chỉ ghi nhận hai trường hợp bảo vệ thành công chức vô địch. Lần gần nhất đã cách đây hơn sáu thập kỷ khi Brazil làm được điều đó vào năm 1962. Argentina đang quyết tâm tái lập kỳ tích ấy sau khi đăng quang tại Qatar 2022.

Niềm tin của người hâm mộ Albiceleste được đặt vào HLV Lionel Scaloni và thủ quân Lionel Messi. Scaloni là chiến lược gia thành công nhất lịch sử bóng đá Argentina khi đăng quang World Cup 2022 cùng hai chức vô địch Copa América vào các năm 2021 và 2024.

Đáng chú ý, ông cũng là HLV đầu tiên dẫn dắt Argentina tại hai kỳ World Cup liên tiếp kể từ Carlos Bilardo, người từng đưa đội tuyển vô địch năm 1986 và giành ngôi á quân năm 1990.

Dĩ nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý vẫn là Lionel Messi. Ở tuổi 39, siêu sao này đang nắm giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup với 26 trận, đồng thời trực tiếp tham gia vào 21 bàn thắng.

Tại hành trình đăng quang năm 2022, Messi ghi bàn hoặc kiến tạo trong 10/15 bàn thắng của Argentina. Anh cũng là chân sút số một của đội tuyển ở vòng loại World Cup 2026 với 8 pha lập công, bên cạnh 3 đường kiến tạo.

Tuy nhiên, sức mạnh của Argentina không chỉ nằm ở Messi. Với dàn cầu thủ chất lượng trải đều cả ba tuyến, đội bóng Nam Mỹ được đánh giá cao hơn hẳn phần còn lại của bảng J và là ứng viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp.

Áo trở lại sân khấu World Cup sau 28 năm chờ đợi

Sau lần gần nhất góp mặt vào năm 1998, đội tuyển Áo cuối cùng cũng trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thầy trò HLV Ralf Rangnick vượt qua vòng loại châu Âu một cách thuyết phục với 6 chiến thắng và 1 trận hòa sau 8 trận. Điểm mạnh lớn nhất của Áo là lối chơi pressing cường độ cao, thứ đã trở thành dấu ấn chiến thuật dưới thời Rangnick.

Tại vòng loại, Áo sở hữu chỉ số PPDA (số đường chuyền trung bình) chỉ 7,1 - thấp nhất trong số các đội tuyển giành vé dự World Cup 2026. Điều đó cho thấy họ gây áp lực lên đối thủ cực kỳ quyết liệt và không cho phép đối phương triển khai bóng dễ dàng.

Dẫu vậy, việc duy trì cường độ thi đấu cao trong điều kiện thời tiết mùa hè khắc nghiệt tại Bắc Mỹ sẽ là thử thách đáng kể.

Trên hàng công, tiền đạo kỳ cựu Marko Arnautović vẫn là niềm hy vọng lớn nhất. Chân sút 37 tuổi ghi 8 bàn tại vòng loại, chỉ xếp sau Erling Haaland về số bàn thắng. Trong khi đó, Marcel Sabitzer tiếp tục đóng vai trò nhạc trưởng với 3 đường kiến tạo.

Sau thành công tại EURO 2024 khi Áo lọt vào vòng 1/8, HLV Rangnick kỳ vọng đội bóng của ông có thể tái hiện thành tích tương tự ở World Cup.

Algeria bước vào World Cup với phong độ cao nhất lịch sử

Algeria trở lại sân chơi World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2014. Ở lần gần nhất góp mặt, họ đã tạo tiếng vang khi lọt vào vòng 1/8 trước khi gục ngã trước tuyển Đức sau hiệp phụ.

Algeria chưa từng có màn chuẩn bị nào ấn tượng hơn cho một kỳ World Cup như năm nay. Đại diện Bắc Phi giành tới 8 chiến thắng ở vòng loại khu vực châu Phi, thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự vòng loại World Cup của họ, vượt qua kỷ lục 7 trận thắng ở World Cup 2010.

Người góp công lớn nhất là Mohammed Amoura. Tiền đạo này trở thành vua phá lưới vòng loại khu vực châu Phi với 10 bàn thắng sau 10 trận đấu.

Không chỉ ghi bàn, Amoura còn đóng góp 4 kiến tạo, trực tiếp tham gia vào 14 trong tổng số 24 bàn thắng của Algeria, tương đương 58% số pha lập công của đội tuyển.

Dù đội trưởng Riyad Mahrez ở tuổi 35 vẫn giữ vai trò quan trọng với khả năng sáng tạo và kiến tạo cơ hội, Amoura mới là cái tên được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt cho Algeria tại World Cup 2026.

Jordan sẵn sàng viết tiếp câu chuyện cổ tích

Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại World Cup, Jordan mang theo sự tự tin lớn sau hành trình giành ngôi á quân tại Asian Cup 2023.

Đội bóng Tây Á ghi tới 32 bàn thắng trong chiến dịch vòng loại, thành tích cao nhất lịch sử của họ. Jordan cũng là một trong số ít đội tuyển châu Á giành vé dự World Cup mà không thua bất kỳ trận sân khách nào.

Tuy nhiên, Jordan sẽ phải đối mặt với tổn thất lớn khi tiền đạo Yazan Al-Naimat – người trực tiếp tham gia vào 14 bàn thắng ở vòng loại, không thể góp mặt vì chấn thương.

Trong bối cảnh đó, trọng trách dẫn dắt hàng công sẽ được đặt lên vai Mousa Al-Tamari, ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu và được xem là cầu thủ giàu đột biến nhất của bóng đá Jordan hiện tại.

Dù bị đánh giá thấp nhất bảng, Jordan vẫn có cơ sở để hy vọng tạo nên bất ngờ, giống như những gì họ từng làm được tại Asian Cup. Với Algeria và Áo cũng sở hữu nhiều điểm mạnh riêng, bảng J hứa hẹn sẽ mang đến không ít thử thách cho hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina.

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Lịch thi đấu bảng J World Cup 2026

Dự đoán thứ hạng bảng J

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