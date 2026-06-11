Nhận định Mexico vs Nam Phi, 02h00 ngày 12/6: Ngày hội bắt đầu

TPO - Nhận định bóng đá Mexico vs Nam Phi, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Vòng chung kết Cúp thế giới sẽ chính thức khởi tranh bằng cuộc đọ sức đầy duyên nợ giữa đội đồng chủ nhà Mexico và Nam Phi. Cuộc đối đầu này gợi lại cảm giác hoài niệm sâu sắc về kỳ World Cup 2010.

Trận đấu mở màn bảng A diễn ra trên "chảo lửa" Azteca huyền thoại. Nó là màn tái ngộ của 2 đội tuyển cũng trong trận mở màn vào World Cup 2010. Khi ấy, Siphiwe Tshabalala đã ghi bàn thắng kinh điển mở tỷ số cho chủ nhà Nam Phi trước khi Rafael Marquez gỡ hòa 1-1 cho Mexico. Giờ đây, số phận đã đảo chiều khi El Tri sắm vai chủ nhà, đón tiếp đối thủ cũ trong một tâm thế hoàn toàn khác biệt.

Mexico đang viết nên lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng cai Giải vô địch bóng đá nam tới 3 lần. Dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Javier Aguirre - người đang trải qua kỳ World Cup thứ 3 với 3 ĐTQG khác nhau - Mexico mang sứ mệnh phải xóa nhòa nỗi thất vọng từ World Cup 2022, nơi họ lần đầu tiên không thể vượt qua vòng bảng kể từ năm 1978.

Thực tế, những tín hiệu tích cực đã trở lại với đội bóng xếp hạng 14 FIFA. Mexico đã lột xác mạnh mẽ trong năm 2026. Họ xuất sắc cầm hòa hai cường quốc châu Âu là Bồ Đào Nha và Bỉ, trước khi thiết lập mạch 3 trận toàn thắng trước Ghana, Australia và dội cơn mưa bàn thắng 5-1 vào lưới Serbia.

Điểm tựa lớn nhất của Mexico chính là sức ép từ 83.000 khán giả nhà tại Azteca, cùng cái duyên bất bại ở 7 trận mở màn World Cup gần nhất (5 thắng, 2 hòa). Điểm tựa thứ nhì là nhân sự khi họ sở hữu những cái tên giàu kinh nghiệm và khao khát như thủ môn Guillermo Ochoa (người hướng tới kỷ lục dự 6 kỳ World Cup), đội trưởng Edson Alvarez (trận thứ 99 cho ĐTQG), hay tiền đạo Raul Jimenez đang đi tìm bàn thắng để san bằng kỷ lục chân sút vĩ đại thứ 2 lịch sử bóng đá nước nhà.

Mexico lấn lướt Nam Phi về nhiều mặt

Nam Phi thì không lạc quan được như vậy. Nam Phi đặt chân đến Bắc Mỹ với vị thế là đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng A. Đội quân của HLV Hugo Broos đang xếp hạng 60 thế giới và mới chỉ trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau 16 năm vắng bóng.

Quá trình chạy đà của đại diện châu Phi gây ra nhiều hoài nghi khi họ trải qua 4 trận giao hữu liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Trận gần nhất, dù Nicaragua đứng ngoài Tốp 100 thế giới nhưng Nam Phi vẫn không thể ghi bàn, đến phạt đền còn đá hỏng.

Chuỗi trận nghèo nàn vừa qua đã xóa tan sự tự tin mà họ từng có ở vòng loại. Khi đó, đội tuyển này xuất sắc đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của gã khổng lồ Nigeria, giành 18 điểm sau 10 trận, sớm đi tiếp với vị trí dẫn đầu bảng. Ngay cả khi bị trừ 3 điểm vì phạm luật, Nam Phi vẫn "chấp" Nigeria để về đích sớm.

Sự kỷ luật trong sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 của HLV Broos, kết hợp cùng khả năng đột phá của cầu thủ chạy cánh Oswin Appollis (in dấu giày vào 6 bàn tại vòng loại) và sự nhạy bén của tiền đạo Lyle Foster từng tạo ra những pha phản công sắc lẹm nay đang biến mất. Thay vào đó là sự nhợt nhạt, thiếu ý tưởng tấn công.

Xét về mọi mặt, từ chất lượng đội hình, phong độ hiện tại cho đến lợi thế sân bãi, cán cân đang nghiêng hẳn về phía Mexico. Một thế trận tấn công áp đặt để tìm kiếm bàn thắng sớm chắc chắn là điều thầy trò HLV Javier Aguirre hướng tới nhằm mang lại niềm vui cho NHM nhà.