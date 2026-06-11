Dàn HLV Pickleball chuyên nghiệp Châu Á quy tụ về Việt Nam cho RPO APAC Tour 2026

Chuỗi sự kiện RacketPro APAC Pickleball Tour 2026 vừa công bố lịch trình tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Chương trình quy tụ hơn 15 huấn luyện viên chuyên nghiệp đến từ 8 quốc gia cùng nhiều chuyên gia Pickleball quốc tế, hướng đến mục tiêu đào tạo và kết nối cộng đồng người chơi trong khu vực.

Sáng 9/6 tại TP.HCM, RacketPro Organization (RPO) chính thức công bố chuỗi sự kiện RacketPro APAC Pickleball Tour 2026. Đây là chương trình được tổ chức tại nhiều quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm lan tỏa "Tiêu chuẩn Vàng" trong đào tạo huấn luyện viên Pickleball, đồng thời xây dựng mạng lưới kết nối giữa huấn luyện viên, vận động viên và các đối tác thể thao. Hiện RPO đang hợp tác với nhiều đơn vị trong ngành như JOOLA và PPA Châu Á để triển khai các hoạt động đào tạo và phát triển Pickleball trong khu vực. Tổ chức này cũng đã ký kết trở thành đối tác chiến lược của UPA Asia.

Sự kiện công bố RacketPro APAC Pickleball Tour 2026 hội tụ hơn 25 HLV Pickleball chuyên nghiệp trên khắp khu vực trong và ngoài Châu Á

Theo đại diện ban tổ chức, Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của APAC Tour năm nay bên cạnh Malaysia và Philippines. Trước đó, chuỗi Workshop Level 1 của RPO đã diễn ra tại Kuala Lumpur, Penang, Sarawak và Sabah (Malaysia), thu hút hơn 130 huấn luyện viên tham gia.

Tiếp nối hành trình này, RPO sẽ triển khai các hoạt động đào tạo tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý nhất là chương trình COEBRA - hệ thống huấn luyện cường độ cao được thiết kế dành riêng cho các huấn luyện viên Pickleball chuyên nghiệp.

Ông Connor Nguyễn (áo vest đen), ông Collin Johns (áo thun đen) tại sự kiện công bố RacketPro APAC Pickleball Tour 2026.

COEBRA 2026 quy tụ 15 huấn luyện viên đến từ 8 quốc gia châu Á tham gia đào tạo và thực hành chuyên sâu trong vòng 4 tuần. Chương trình được dẫn dắt bởi Collin Johns - Giám đốc Đào tạo Toàn cầu của RPO, nhà vô địch đôi nam PPA Kuala Lumpur Open 2026 và là một trong những tay vợt đôi nam thành công nhất thế giới.

Bên cạnh Collin Johns, chương trình còn có sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế như Connor Nguyen - Giám đốc Điều hành RPO APAC, Derek Sawer - Giám đốc Điều hành Trải nghiệm và Chuyên gia đào tạo của RPO, Chris Harradine - Giám đốc Phát triển Chuyên môn và Phát triển Vận động viên Pickleball quốc tế, cùng Aron Ong và Hồ An Nhiên - những huấn luyện viên từng tham gia mùa thử nghiệm đầu tiên của COEBRA.

Ông Connor Nguyễn - Giám đốc Điều hành RPO APAC phát biểu tại sự kiện

Khác với nhiều mô hình đào tạo truyền thống chỉ tập trung vào kỹ thuật, COEBRA hướng đến việc phát triển toàn diện cho huấn luyện viên, từ chuyên môn, phương pháp giảng dạy đến khả năng phát triển người chơi và xây dựng cộng đồng Pickleball tại địa phương.

Việc các huấn luyện viên đến từ nhiều quốc gia cùng tham gia một chương trình đào tạo cũng cho thấy những kết nối mới đang dần hình thành trong cộng đồng Pickleball khu vực. Bên cạnh việc học hỏi chuyên môn, đây còn là cơ hội để các huấn luyện viên trao đổi kinh nghiệm về phát triển câu lạc bộ, tổ chức hoạt động và xây dựng cộng đồng người chơi tại từng quốc gia.

Trong bối cảnh Pickleball tiếp tục phát triển nhanh tại châu Á, những chương trình như APAC Tour được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự kết nối giữa các cộng đồng Pickleball trong khu vực, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu và học hỏi cho người chơi cũng như đội ngũ huấn luyện viên trong tương lai.