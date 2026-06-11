Chiến thắng áp đảo của Tam Sư trước thềm World Cup

TPO - Đội tuyển Anh đã kết thúc quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng một chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước Costa Rica.

HLV Thomas Tuchel sử dụng đội hình xuất phát có chất lượng tốt hơn so với trận đấu với New Zealand cách đây 4 ngày. Những cầu thủ quan trọng của đội tuyển Anh như Jude Bellingham, Elliot Anderson, Declan Rice và đội trưởng Harry Kane đều góp mặt ngay từ đầu trận đấu. "Tam sư" áp đảo Costa Rica xuyên suốt trận đấu, đạt tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 81%, tung ra 28 cú dứt điểm, tạo ra 5 cơ hội ghi bàn rõ rệt và ghi được 3 bàn thắng.

Tuyển Anh sớm có bàn thắng vào phút thứ 9 do công của tiền vệ Declan Rice. Bàn thắng này có sự đóng góp rất lớn của Anthony Gordon, khi anh tăng tốc bên cánh trái rồi tung ra đường chuyền trả ngược cho Rice dứt điểm một chạm trong vòng cấm. Đội tuyển Anh tạo ra nhiều cơ hội sau khi có bàn mở tỷ số, nhưng mất đến gần một giờ đồng hồ mới có bàn thắng tiếp theo.

Rice mở tỷ số cho đội tuyển Anh.

Phút 68, Eze dứt điểm đưa trái bóng chạm vào tay của hậu vệ Araya, giúp "Tam sư" được hưởng phạt đền. Anthony Gordon sút căng vào góc cao khiến thủ môn Madriz không thể cứu thua. Ollie Watkins là cầu thủ cuối cùng điền tên lên bảng điện tử của trận đấu này. Phút 87, cú dứt điểm của Morgan Rogers khiến Madriz không thể bắt dính trái bóng, Watkins băng vào đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.

Watkins ấn định chiến thắng cho "Tam sư".

Đây là chiến thắng rất thuyết phục của thầy trò HLV Thomas Tuchel nếu đem ra so sánh với trận đấu với New Zealand. Đội tuyển Anh triển khai bóng mạch lạc hơn hẳn, nhờ sự hiện diện của cặp tiền vệ trung tâm người Anh hay nhất mùa giải vừa rồi là Elliot Anderson và Declan Rice. Harry Kane có một trận đấu rất tốt mặc dù không ghi bàn và kiến tạo. Thủ quân của "Tam sư" thường lùi về giữa sân, di chuyển rộng, tung ra các đường chuyền mở ra cơ hội tấn công dành cho đồng đội.

Anthony Gordon đã tiến bộ rất nhiều và xứng đáng là cầu thủ hay nhất trong trận đấu với Costa Rica. Cầu thủ chạy cánh sinh năm 2001 đã đóng góp vào 2/3 bàn thắng của "Tam sư", cùng nhiều pha đi bóng tốc độ khiến hậu vệ cánh phải của Costa Rica có một ngày thi đấu vất vả.

Sau trận đấu này, đội tuyển Anh sẽ bước vào chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Croatia vào ngày 18/6. "Tam sư" sẽ lần lượt chạm trán với Ghana và Panama và các ngày 24/6 và 28/6.

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