HLV Mauricio Pochettino: 'Tuyển Mỹ có thể vô địch World Cup 2026'

TPO - HLV Mauricio Pochettino thừa nhận tuyển Mỹ chưa sở hữu ngôi sao nào thuộc nhóm 100 cầu thủ hay nhất thế giới, nhưng ông vẫn đặt niềm tin vào các học trò tại World Cup 2026.

Tuyển Mỹ bước vào World Cup 2026 với mục tiêu đầy tham vọng giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử, hoặc ít nhất lọt vào bán kết lần đầu tiên kể từ năm 1930.

"Mỹ đang cạnh tranh với những đội tuyển như Bỉ hay Bồ Đào Nha", HLV Pochettino nói trước thềm World Cup khởi tranh. "Tôi nghĩ chắc chắn Bỉ và Bồ Đào Nha đều có một vài cầu thủ nằm trong Top 100 thế giới. Còn chúng tôi thì không".

Trong danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế giới do The Guardian công bố tháng 12 năm ngoái, không có cầu thủ Mỹ nào góp mặt. Christian Pulisic chỉ xếp thứ 116, trong khi Tim Weah đứng thứ 183.



Ngược lại, Tây Ban Nha có 14 cầu thủ trong top 100, Pháp có 10, Brazil và Anh cùng có 9, còn Argentina và Bồ Đào Nha mỗi đội có 8 đại diện.

Thực tế lịch sử vẫn là rào cản lớn với tuyển Mỹ. Đội bóng này mới thắng 1 trong 8 trận knock-out tại World Cup. Chiến thắng duy nhất đến ở vòng 1/8 World Cup 2002, khi Mỹ đánh bại Mexico trước khi thua Đức tại tứ kết.

Sau đó, tuyển Mỹ dừng bước ở vòng 1/8 các kỳ World Cup 2010, 2014 và 2022, bị loại từ vòng bảng năm 2006, đồng thời không thể giành vé dự World Cup 2018.

Dù vậy, Pochettino vẫn nhấn mạnh yếu tố niềm tin. Ông nói với các học trò: “Tại sao không phải là chúng ta? Chúng ta cần thực sự tin rằng mình có thể làm được. Chúng ta cần dám mơ”.

Trong khi đó, Christian Pulisic khẳng định đội bóng không chỉ thi đấu để thuyết phục dư luận, mà còn vì chính niềm tin của tập thể.

“Chúng tôi muốn làm điều này cho chính mình và cho đất nước mình. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi, đang chơi cho các CLB hàng đầu thế giới. Chúng tôi là một tập thể tốt và sẽ cố gắng hết sức để chứng minh điều đó”, Pulisic nói.

Tyler Adams, đội trưởng tuyển Mỹ tại World Cup 2022, cũng thừa nhận đội bóng cần tạo ra một chiến thắng lớn để khẳng định vị thế.

“Đã khá lâu rồi chúng tôi chưa đánh bại được một ông lớn thực sự. Chúng tôi cần tìm lại bản lĩnh đó trong tính cách của mình và tôi tin chúng tôi sẽ làm được”, Adams chia sẻ.

Lợi thế sân nhà có tạo khác biệt?

Một vấn đề đáng lo khác của tuyển Mỹ là vị trí thủ môn. Nếu trước đây bóng đá Mỹ từng sản sinh những thủ môn tên tuổi như Kasey Keller, Brad Friedel hay Tim Howard, thì hiện tại đây lại được xem là điểm yếu.

World Cup 2026 có thể là lần đầu tiên một thủ môn đang chơi tại MLS bắt chính cho tuyển Mỹ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Vị trí thủ môn chắc chắn là điều đáng lo ngại. Chúng ta đã không có một thủ môn thực sự nổi bật trong nhiều năm qua. Nhưng một giải đấu lớn cũng có thể thay đổi hoàn toàn cách mọi người nhìn nhận về bạn”, cựu tuyển thủ Stu Holden nhận định.

Matt Freese, ứng viên hàng đầu cho suất bắt chính, mới ra mắt tuyển Mỹ vào tháng 6 năm ngoái và hiện có 15 lần khoác áo đội tuyển. “Tôi không lắng nghe những ý kiến bên ngoài. Tôi chỉ tập trung vào các đồng đội và ban huấn luyện”, Freese nói.

Tại World Cup 2026, tuyển Mỹ được thi đấu trên sân nhà nhưng không phải lúc nào cũng nhận được sự áp đảo từ khán đài. Nhiều trận đấu trước đây, khán giả Mỹ thậm chí bị lấn át bởi CĐV đối thủ.

Tuy nhiên, tiền vệ Weston McKennie tin rằng World Cup 2026 sẽ khác: “Người Mỹ có thể không phải lúc nào cũng yêu bóng đá, nhưng với những sự kiện lớn, họ luôn xuất hiện và tạo nên bầu không khí đặc biệt".

"Chúng tôi biết cách tổ chức những sự kiện lớn và người hâm mộ cũng biết cách tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Tôi nghĩ đó sẽ là một lợi thế rất lớn cho đội tuyển Mỹ”, McKennie nói.

Tại World Cup 2026, tuyển Mỹ nằm ở bảng D cùng với các đối thủ Paraguay, Úc và Thổ Nhĩ Kỳ. Đội chủ nhà sẽ ra quân gặp Paraguay ngày 13/6.