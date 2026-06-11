Nhận định bán kết Cúp Quốc gia Nam Định vs CA TP.HCM, 18h00 ngày 11/6: Xác định vé chung kết

TPO - Nhận định bóng đá Nam Định vs CA TP.HCM, vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/26, lúc 18h00 ngày 11/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với cả hai đội, Cúp Quốc gia là cơ hội cuối cùng để cứu vãn một mùa giải chưa đạt được kỳ vọng.

Nhận định trước trận đấu

Nam Định bước vào trận đấu với tâm thế của một nhà cựu vô địch V-League. Sau mùa giải đăng quang đầy cảm xúc, đội bóng thành Nam không thể duy trì được vị thế của mình khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 với 35 điểm. Hành trình tại các đấu trường khu vực và châu lục cũng khép lại sớm hơn mong muốn. Với nguồn đầu tư rất lớn, đặc biệt là lực lượng ngoại binh, kết quả ấy rõ ràng chưa tương xứng với kỳ vọng của ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ.

Trong bối cảnh đó, Cúp Quốc gia trở thành mục tiêu quan trọng nhất. Chỉ còn cách chức vô địch hai trận đấu, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hiểu rằng họ không còn quyền mắc sai lầm. Một danh hiệu sẽ không thể xóa đi những tiếc nuối của mùa giải, nhưng đủ để mang lại sự an ủi và tạo đà tâm lý cho mùa bóng mới.

Về lực lượng, Nam Định vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Đội chủ sân Thiên Trường sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cùng những cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc. Khi chơi đúng phong độ, họ có khả năng kiểm soát thế trận và tạo sức ép lớn lên đối phương. Lợi thế sân nhà cũng là điểm tựa đáng kể khi Thiên Trường luôn được xem là một trong những sân đấu có bầu không khí cuồng nhiệt nhất V-League.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Nam Định mùa này chính là sự thiếu ổn định. Không ít trận đấu họ chơi dưới sức, đánh mất bản sắc và sự hiệu quả vốn có. Nếu không cải thiện được điều đó, khoảng cách về chất lượng đội hình sẽ không còn quá ý nghĩa.

Ở phía bên kia chiến tuyến, CA TP.HCM khép lại V-League với vị trí thứ 5, nhiều hơn Nam Định một điểm. Xét trên tương quan lực lượng và quá trình chuẩn bị đầu mùa, đây là thành tích tốt với thầy trò HLV Phùng Thanh Phương. Tuy nhiên, đội bóng ngành công an cũng không muốn mùa giải kết thúc mà không có danh hiệu.

Điểm mạnh của CA TP.HCM nằm ở sự gắn kết và tinh thần thi đấu. Họ không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật như Nam Định nhưng thường chơi kỷ luật, biết cách tận dụng cơ hội và đặc biệt nguy hiểm trong những trận đấu cúp có tính chất loại trực tiếp. Việc nhanh chóng di chuyển ra Nam Định sau vòng đấu cuối V-League cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc của đội khách cho trận chiến quan trọng này.

Xét tổng thể, Nam Định vẫn là đội được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và chiều sâu lực lượng. Tuy nhiên, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu không dễ dàng cho đội bóng thành Nam. CA TP.HCM có đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co, nơi sự hiệu quả trong các tình huống quyết định có thể tạo ra khác biệt.

Trong một trận đấu mà cả hai đều xem đây là cơ hội cuối cùng để cứu vãn mùa giải, yếu tố tâm lý, khả năng tận dụng cơ hội và sự tỏa sáng của những cá nhân chủ chốt nhiều khả năng sẽ quyết định tấm vé vào chung kết.

Thông tin lực lượng

Chủ nhà Nam Định có lực lượng tốt nhất. Ngược lại, CA TP.HCM sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Lê Quang Hùng vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng.