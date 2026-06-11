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Thể thao

Li-Ning công bố hợp tác dài hạn cùng Stephen Curry và Curry Brand

P.V

Làng bóng rổ thế giới vừa chứng kiến một trong những thương vụ hợp tác đáng chú ý nhất khi Stephen Curry chính thức ký kết thỏa thuận dài hạn với Li-Ning, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển thương hiệu cá nhân của siêu sao Golden State Warriors.

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Li-Ning và Stephen Curry thương vụ thu hút sự chú ý của làng thể thao toàn cầu

Trong khoảng thời gian trở thành "cầu thủ tự do" trên thị trường tài trợ, Curry đã nhận được sự quan tâm từ nhiều thương hiệu thể thao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, anh đã lựa chọn Li-Ning như một đối tác chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo của Curry Brand.

Theo chia sẻ từ Curry, yếu tố quan trọng nhất không nằm ở giá trị tài chính mà đến từ sự đồng điệu trong tầm nhìn phát triển. Anh đánh giá cao định hướng xây dựng thương hiệu lâu dài của Li-Ning, quyền chủ động trong việc phát triển Curry Brand cũng như cơ hội mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác ngoài bóng rổ, bao gồm golf và thời trang lifestyle.

Bên cạnh đó, trải nghiệm thực tế với các sản phẩm của Li-Ning cũng góp phần củng cố niềm tin của Curry vào sự hợp tác này. Siêu sao NBA cho biết anh đặc biệt ấn tượng với chất lượng, sự thoải mái và hiệu năng mà các sản phẩm mang lại trong quá trình tập luyện và thi đấu.

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Stephen Curry và Li-Ning hợp tác cùng phát triển những dòng sản phẩm thể thao dựa trên triết lý của 2 bên

Việc bắt tay cùng Stephen Curry được xem là bước đi chiến lược của LI-NING trong hành trình mở rộng sức ảnh hưởng trên thị trường thể thao toàn cầu. Không chỉ sở hữu một trong những vận động viên xuất sắc nhất lịch sử NBA, thương hiệu còn có cơ hội tiếp cận sâu hơn với thế hệ người tiêu dùng trẻ thông qua sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Curry cả trong và ngoài sân đấu.

Thương vụ này không đơn thuần là một bản hợp đồng tài trợ, mà còn phản ánh xu hướng mới của ngành công nghiệp thể thao: nơi các vận động viên tìm kiếm những đối tác có chung tầm nhìn, giá trị và mong muốn cùng tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng.

Sự hợp tác giữa LI-NING và Stephen Curry được kỳ vọng sẽ mở ra một chương phát triển mới cho cả hai thương hiệu, đồng thời tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ vận động viên tương lai với tinh thần: "Change the Game for Good. Anything is Possible."

P.V
#Li-Ning #Stephen Curry #Curry Brand #hợp tác #thể thao

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