Hà Trúc Linh kêu gọi các cô gái vùng đất Đệ nhất danh trà thử sức ở Hoa hậu Việt Nam

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Đại sứ Phạm Thùy Dương kêu gọi các nữ sinh Đại học Thái Nguyên thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026 để lan tỏa vẻ đẹp duyên dáng của người con gái vùng đất Đệ nhất danh trà tới sân chơi nhan sắc hàng đầu quốc gia.

Hoa hậu Hà Trúc Linh: ‘Tôi luôn phải cẩn trọng mọi lời nói, hành động’

Hoa hậu Hà Trúc Linh tại tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Đại học Thái Nguyên. Ảnh: Dương Triều, Trọng Tài.

Tại buổi giao lưu tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) sáng 9/6, Hoa hậu Hà Trúc Linh có dịp chia sẻ về những trải nghiệm đáng nhớ của cô khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết điều ý nghĩa nhất với cô là chặng hành trình được học hỏi, trải nghiệm ở nhiều nơi, mỗi cuộc gặp gỡ đều có bài học đáng giá. Trúc Linh nói cô luôn tâm đắc với những khoảnh khắc được học tập, trải nghiệm.

Sau gần một năm đăng quang, Trúc Linh cảm thấy mình chững chạc, trưởng thành hơn trong suy nghĩ. “Trước đây, tôi chỉ tập trung vào cá nhân nhưng giờ đây sống có trách nhiệm hơn với xã hội, cộng đồng. Trong cuộc sống thường nhật, tôi luôn cẩn trọng trong lời nói, hành động. Tôi muốn truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng những việc làm của mình”, cô nói.

Bên cạnh việc hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu, Hà Trúc Linh đang nỗ lực hoàn thành việc học cũng như trau dồi tri thức và các kỹ năng trong cuộc sống. Theo cô, tri thức đóng vai trò quan trọng với những cô gái đang muốn theo đuổi ước mơ chạm tới vương miện Hoa hậu Việt Nam.

“Tôi luôn đề cao tri thức, đó là giá trị cốt lõi, còn mãi với thời gian. Tri thức giúp chúng ta bay cao bay xa, là vốn liếng cho chúng ta sau này”, Hà Trúc Linh chia sẻ.

Hà Trúc Linh cho rằng có nền tảng tri thức tốt là điều kiện thuận lợi để thí sinh bước vào cuộc thi, giúp họ tự tin cống hiến và lan tỏa giá trị nhân văn mà Hoa hậu Việt Nam luôn theo đuổi.

Có mặt tại buổi tuyển sinh, Hà Trúc Linh nói cô bất ngờ với sắc vóc và sự duyên dáng, mộc mạc của nữ sinh Đại học Thái Nguyên. Cô cũng nhớ lại sự hồn nhiên, ngây thơ của mình khi tham dự tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2024.

“Có mặt ở đây hôm nay, tôi thấy lại hình ảnh của mình ở tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2024. Khi đó tôi là cô sinh viên ngây ngô, chất phác. Hành trình tại Hoa hậu Việt Nam đã khiến tôi trưởng thành, trở thành phiên bản tốt hơn. Vì vậy, các bạn sinh viên đừng ngại thử sức. Hãy cho mình cơ hội để có thể theo đuổi ước mơ và lan tỏa nhiều hơn tới cộng đồng”, Hà Trúc Linh gửi gắm.

Đại sứ Phạm Thùy Dương: ‘Mong muốn lan tỏa hương sắc ở xứ trà Thái Nguyên’

Người đẹp Phạm Thùy Dương tại tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Đại học Thái Nguyên. Ảnh: Dương Triều, Trọng Tài.

Đại sứ Du lịch và Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương cho biết khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2024 cô vẫn phải đảm bảo việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Đây là thử thách nhưng cũng là lúc cô biết mình có thể vượt qua giới hạn của bản thân.

Thùy Dương cho biết khi làm luận văn, cô cần trao đổi trực tiếp với giảng viên hướng dẫn. Người đẹp may mắn nhận được sự hỗ trợ của ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam và được các thầy cô nhiệt tình hướng dẫn, chỉnh sửa bài vở trực tuyến.

Thùy Dương nói cô luôn trong trạng thái sẵn sàng, sau khi ghi hình buổi sáng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, buổi tối cô quay lại với luận văn. Cô cho rằng nếu không có bản lĩnh vượt qua những khó khăn, cô đã không có cơ hội ngồi đây chia sẻ với các bạn sinh viên về hành trình của mình.

“Thời điểm thi Hoa hậu Việt Nam, tôi vừa phải làm luận văn tốt nghiệp đại học, dù khá áp lực nhưng khi vượt qua mới biết mình đã nỗ lực thế nào. Nhờ cuộc thi tôi mới biết sức lực của bản thân là không có giới hạn”, cô nói.

Trong quá trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, Thùy Dương có cơ hội ghi hình truyền hình thực tế, đây là trải nghiệm thú vị. Mỗi khi xem lại các tập phim truyền hình thực tế của Hoa hậu Việt Nam 2024, cô và các thí sinh đều cảm thấy rút ra được nhiều bài học.

Sau cuộc thi, Thùy Dương có cơ hội đi đến nhiều vùng đất khác nhau. Hôm nay, Thùy Dương có mặt ở đây và được trải nghiệm trà Thái Nguyên, đó là điều rất thú vị với cô. Người đẹp hy vọng có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau để lan tỏa những giá trị tốt đẹp với vai trò là Đại sứ Du lịch và Môi trường của Hoa hậu Việt Nam 2024.

“Thanh xuân chỉ có một lần, khi có đam mê, ước mơ hãy cố gắng đạt được điều đó. Nếu chưa được như mong muốn hãy bước tiếp vì đằng sau đó sẽ là trái ngọt”, cô gửi gắm.