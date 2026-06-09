Á hậu Ngô Văn Hân qua đời

TPO - Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1998 Ngô Văn Hân qua đời ở tuổi 52 sau 4 năm điều trị căn bệnh ung thư vú.

Thông qua mạng xã hội, gia đình Á hậu Ngô Văn Hân thông báo tin buồn tới khán giả và truyền thông, cho biết cô đã qua đời ở tuổi 52 vào sáng sớm 9/6. Người thân cho biết hôm 7/6, cô nhập viện vì bệnh tình trở nặng. Những ngày cuối đời, hai con gái cùng người thân, bạn bè ở bên cạnh cô.

"Chúng tôi tin là Văn Hân đã an lòng rời đi, mang theo hạnh phúc và tình yêu. Trên chặng đường chống chọi bệnh tật, cô ấy đã rất kiên cường. Trong thời gian có hạn, cô ấy làm những điều chưa từng nghĩ đến, thực hiện được những ước mơ. Chúng tôi tự hào về cô ấy", gia đình nữ diễn viên viết trong bức thư gửi tới khán giả.

Ngô Văn Hân qua đời ở tuổi 52.

Hồi tháng 3, những người bạn thân đã tổ chức lễ chia tay dành cho Ngô Văn Hân. Trong buổi tiệc, họ tâm sự với nhau về những điều chưa có dịp thổ lộ. Bạn bè còn chuẩn bị cuốn album lưu lại khoảnh khắc của họ từ bé đến lớn để cùng nhau xem lại.

Lần cuối Ngô Văn Hân xuất hiện trước truyền thông là tháng 4, khi cô đến buổi hòa nhạc của nhóm Grasshopper. Khi đó, Văn Hân trò chuyện với người bạn thân Thái Nhất Kiệt.

Ngô Văn Hân phát hiện có khối u cứng ở ngực trái vào năm 2022. Sau khi tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác nhận cô mắc ung thư vú. Nữ diễn viên đã trải qua nhiều năm điều trị ung thư. Có thời điểm nữ diễn viên phải nằm viện suốt 16 ngày do nước tích trong tim và phổi, sức khỏe suy kiệt.

Tháng 3, Ngô Văn Hân thông báo đã ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư vú. Tế bào ung thư đã lan rộng ra khắp toàn thân, tấn công cả phần não bộ.

Ngô Văn Hân còn cho biết hai năm trước cô bị kẻ xấu lừa mất toàn bộ số tiền tích góp cả đời. Vừa phát hiện bị ung thư lại gặp kẻ gian lừa hết tiền, Ngô Văn Hân rơi vào đường cùng.

Văn Hân cùng bạn bè xem lại ảnh thời thơ ấu trong bữa tiệc chia tay hồi tháng 3.

Dù liên tiếp gặp biến cố, Ngô Văn Hân vẫn dũng cảm, kiên cường chống lại bệnh tật, chưa bao giờ có ý định buông xuôi. Nữ diễn viên khẳng định đã học cách chấp nhận và đối mặt.

Ngô Văn Hân trải qua hôn nhân với một doanh nhân họ Trần, công khai ly dị tháng 6/2025, sau 14 năm chung sống. Họ có hai con gái 11 tuổi và 9 tuổi.

Ngô Văn Hân từng giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1998. Cô là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hong Kong đầu những năm 2000. Những năm gần đây, Ngô Văn Hân rút khỏi showbiz, chuyển sang làm việc trong lĩnh vực tài chính.

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