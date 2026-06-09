Nhan sắc nữ sinh muốn mang vương miện Hoa hậu Việt Nam về cho Đại học Thái Nguyên

TPO - Hàng trăm nữ sinh Đại học Thái Nguyên bày tỏ sự hào hứng với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhiều cô gái cho biết sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục cuộc thi sắc đẹp danh giá bậc nhất cả nước.