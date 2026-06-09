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Hoa hậu

Nhan sắc nữ sinh muốn mang vương miện Hoa hậu Việt Nam về cho Đại học Thái Nguyên

Đỗ Quyên - Trọng Tài - Dương Triều

TPO - Hàng trăm nữ sinh Đại học Thái Nguyên bày tỏ sự hào hứng với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhiều cô gái cho biết sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục cuộc thi sắc đẹp danh giá bậc nhất cả nước.

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Sáng 9/6, điểm đến tiếp theo của tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 là trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên). Theo đại diện ban tổ chức, việc lựa chọn điểm đến này xuất phát từ quy mô hơn 115.000 sinh viên đang theo học tại các trường thành viên, đồng thời đây cũng là một trong những trung tâm đào tạo lớn, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.
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Ban tổ chức kỳ vọng hành trình tuyển sinh giúp phát hiện những gương mặt tiềm năng, hội tụ các tiêu chí về nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến - những giá trị mà Hoa hậu Việt Nam theo đuổi suốt gần 40 năm qua.
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Theo nhiều nữ sinh Đại học Thái Nguyên, Hoa hậu Việt Nam vẫn là một trong những cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất cả nước. Với họ, cuộc thi không chỉ là cơ hội khẳng định bản thân mà còn là nơi hiện thực hóa khát vọng cống hiến, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
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Điều khiến các thí sinh trẻ đặc biệt yêu mến Hoa hậu Việt Nam là định hướng tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của người phụ nữ Việt. Bên cạnh nhan sắc, cuộc thi còn đề cao tri thức, bản lĩnh và tinh thần cống hiến - những giá trị được xem là nền tảng làm nên sức hút của Hoa hậu Việt Nam nhiều năm qua.
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Tạ Thị Hoa (SN 2005, Thái Nguyên) cho biết cô quyết tâm ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Sở hữu chiều cao 1,72 m, nữ sinh tự tin về kiến thức, hình thể cũng như ngoại hình của mình. Theo Hoa, cô nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè và đã sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục vương miện năm nay.
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Trong khi đó, Ngọc Mai (SN 2007) cho biết cô cùng nhiều sinh viên Đại học Thái Nguyên đang háo hức chờ đón Hoa hậu Việt Nam 2026. Với Ngọc Mai, đây là cuộc thi có bề dày lịch sử, không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn đề cao trí tuệ, nhân cách và tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam.
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"Trở thành Hoa hậu Việt Nam là ước mơ của tôi từ nhiều năm nay. Tôi quyết tâm ghi danh và mong muốn mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Thái Nguyên", nữ sinh chia sẻ.
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Cận nhan sắc các nữ sinh Đại học Thái Nguyên tham dự tour tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 sáng 9/6.
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Trải qua gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam kiên định với bốn trụ cột cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Cuộc thi không chỉ là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà còn là hành trình giúp các cô gái trẻ hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn trong nhận thức, có tri thức của thời đại và trái tim biết sẻ chia với cộng đồng.
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Các bạn trẻ hãy mạnh dạn đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, bước ra khỏi những giới hạn của bản thân.
Đỗ Quyên - Trọng Tài - Dương Triều
#Hoa hậu Việt Nam #Đại học Thái Nguyên #tuyển sinh #nữ sinh #vẻ đẹp #trí tuệ #cống hiến

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