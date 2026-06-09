Nhan sắc nữ sinh muốn mang vương miện Hoa hậu Việt Nam về cho Đại học Thái Nguyên

TPO - Hàng trăm nữ sinh Đại học Thái Nguyên bày tỏ sự hào hứng với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhiều cô gái cho biết sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục cuộc thi sắc đẹp danh giá bậc nhất cả nước.
"Trở thành Hoa hậu Việt Nam là ước mơ của tôi từ nhiều năm nay. Tôi quyết tâm ghi danh và mong muốn mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Thái Nguyên", nữ sinh chia sẻ.
Cận nhan sắc các nữ sinh Đại học Thái Nguyên tham dự tour tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 sáng 9/6.
Trải qua gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam kiên định với bốn trụ cột cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Cuộc thi không chỉ là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà còn là hành trình giúp các cô gái trẻ hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn trong nhận thức, có tri thức của thời đại và trái tim biết sẻ chia với cộng đồng.
Các bạn trẻ hãy mạnh dạn đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, bước ra khỏi những giới hạn của bản thân.