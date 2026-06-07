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Hoa hậu

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Á hậu cao 1,82 m tới casting Victoria's Secret

Duy Nam

TPO - Sau khi dừng chân ở top 5 tại chung kết MGI All Stars 2026, người đẹp Cộng hòa Czech - Mariana Beckova đã bay sang Chicago, Mỹ để tham dự casting của Victoria's Secret. Màn thể hiện của cô nhận được sự khen ngợi của các fan sắc đẹp.

Ngày 4/6 buổi tuyển chọn cuối của Victoria's Secret đã diễn ra tại Chicago với sự tham gia của hơn 100 thí sinh. Sau khi tham dự chung kết MGI All Stars 2026 hôm 30/5 ở Thái Lan, người đẹp Cộng hòa Czech - Mariana Beckova đã bay sang Mỹ để tham dự casting của Victoria's Secret.

Trước đó, Mariana Beckova dự định tham dự casting ở Los Angeles, tuy nhiên do bận lịch trình tham dự cuộc thi MGI All Stars 2026 ở Thái Lan nên người đẹp đã hoãn kế hoạch.

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Mariana Beckova tham dự casting của Victoria's Secret ở Chicago, Mỹ.

Tham dự casting hôm 4/6 ở Chicago, Mariana Beckova mặc trang phục táo bạo, kết hợp giữa áo bra-top màu trắng với chân váy đen, khoe hình thể săn chắc, quyến rũ. Người đẹp sải bước tự tin trên sàn catwalk và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Mariana Beckova năm nay 27 tuổi, cao 1,82 m, gương mặt xinh đẹp như búp bê, là một trong những người đẹp có sắc vóc nổi bật. Cô được nhận xét phù hợp các tiêu chí mà Victoria's Secret đang tìm kiếm.

"Tôi muốn khóc vì đây là ước mơ của tôi từ khi còn là cô bé và cũng là giấc mơ của rất nhiều cô gái khác. Tôi là cô gái đến từ một đất nước nhỏ bé và đang cố gắng biến giấc mơ của mình thành hiện thực", Mariana Beckova chia sẻ.

Ngoài Mariana Beckova, buổi casting cuối của Victoria's Secret ở Chicago còn có sự góp mặt của Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 Andreína Martínez và người mẫu Việt Nam - Tú Ny.

Mariana Beckova từng tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học trẻ em, du học ngành quản lý nhà nước ở New York (Mỹ). Bên cạnh đó, cô là huấn luyện viên yoga, người mẫu.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, người đẹp Cộng hòa Czech luôn được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị hoa hậu. Chung cuộc, cô dừng chân ở top 10, được trao danh hiệu á hậu 5.

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Mariana Beckova tố cáo ông Nawat sau chung kết MGI All Stars 2026.

Năm 2026, Mariana Beckova tham dự cuộc thi MGI All Stars ở Thái Lan. Cô là một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi. Chung cuộc, Mariana Beckova dừng chân ở top 5 khiến khán giả tiếc nuối.

Sau cuộc thi, Mariana Beckova gây chú ý khi lên tiếng về những bất công. Cô bức xúc: "Cuộc thi công bằng ư? Tôi đã có điểm số cao nhất từ ban giám khảo, nhưng hàng nghìn người hâm mộ thậm chí không thể truy cập vào trang bình chọn. Nếu phiếu bầu của khán giả quyết định kết quả cuối, việc đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định phải là ưu tiên hàng đầu".

Người đẹp chia sẻ thêm: "Khi họ biết rõ hệ thống bình chọn không hoạt động bình thường, lẽ ra phải hủy bỏ hoàn toàn phần bình chọn trong đêm chung kết. Tất nhiên rồi, họ chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền thôi".

Mariana Beckova cho rằng mình không được đối xử công bằng. "Tôi đã biết MGI vốn là như vậy ngay từ đầu. Tôi chỉ ngây thơ nghĩ rằng lần này mọi thứ có thể khác. Người hâm mộ, bạn bè và gia đình tôi đã sẵn sàng bình chọn, nhưng rồi họ lại bị chặn. Đáng lẽ tôi phải lường trước điều đó mới đúng", cô chia sẻ.

Trước những tố cáo của Mariana Beckova, giám đốc quốc gia của Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Czech đã lên tiếng, yêu cầu cô giữ im lặng để không ảnh hưởng đến việc cử các đại diện tiếp theo của Cộng hòa Czech tới sân chơi Miss Grand.

Duy Nam
#Á hậu Hòa bình casting Victoria's Secret #Á hậu Hòa bình tố ông Nawat #casting Victoria's Secret

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