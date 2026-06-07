Lo ngại Miss Universe Vietnam biến chất

TPO - Ngoài việc thay đổi tiêu chí, các hoạt động của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 cũng có sự xáo trộn sau khi bị ông Nawat thâu tóm bản quyền.

Trong livestream, ông Nawat - Chủ tịch MGI đã chia sẻ về kế hoạch tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam sau khi thâu tóm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ ở Việt Nam và các nước Lào, Indonesia, Malaysia, Singapore.

Thí sinh có thể phải livestream bán hàng

Ông Nawat và Hương Giang - đại diện Việt Nam ở Miss Universe 2025 và MGI All Stars 2026.

Ông Nawat chia sẻ sẽ tích hợp các hoạt động kinh doanh cá nhân và phân phối các dòng sản phẩm mới thông qua nền tảng cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026. Nhiều người cho rằng cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 sẽ áp dụng các hoạt động tương tự phiên bản Thái Lan, bao gồm cả việc đẩy mạnh các thử thách livestream bán hàng.

Ông Nawat cho biết thay vì nhượng quyền cho đơn vị trong nước, đích thân ông và ê-kíp MGI sẽ trực tiếp tiến hành tuyển sinh và tổ chức cuộc thi cấp quốc gia tại Việt Nam. Quy trình này được tinh gọn để chọn ra người chiến thắng trong thời gian ngắn.

Cuộc thi sẽ có các vòng thi như casting và phỏng vấn trực tiếp, trong đó ban giám khảo đánh giá ngoại hình, phỏng vấn ngắn để kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tư duy ứng xử ngay tại vòng sơ khảo.

Tiếng Anh không còn được xem là lợi thế mà là điều kiện bắt buộc nếu thí sinh muốn đi sâu tại đấu trường quốc tế. Những thí sinh không thể giao tiếp, ứng xử bằng tiếng Anh sẽ dễ bị loại sớm dù có ngoại hình nổi bật đến đâu.

Với thử thách truyền thông, thí sinh có thể phải tham gia các phần thi đòi hỏi khả năng làm việc nhóm, kỹ năng livestream và thu hút lượng tương tác từ người hâm mộ.

Tại chung kết Miss Universe Vietnam, ban giám khảo sẽ chọn ra cô gái toàn diện nhất về nhan sắc, trí tuệ và tư duy thương mại để đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe 2026 tại Puerto Rico.

Miss Universe Vietnam sẽ biến chất?

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Khán giả lo ngại Miss Universe Vietnam biến chất dưới thời ông Nawat.

Những chia sẻ của ông Nawat về cách thức tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đang gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng Miss Universe Vietnam sẽ trở thành phiên bản thu nhỏ của Miss Grand Thailand và Miss Universe Thailand với các hoạt động như thử thách livestream bán hàng, quảng cáo cho các thương hiệu trên sân khấu, làm việc nhóm...

Khán giả nhận xét những hoạt động này có thể đem lại sự mới mẻ cho Miss Universe Vietnam, tuy nhiên cũng có khả năng gây tranh cãi vì các hoạt động livestream bán hàng do ông Nawat tổ chức trước đây đều ồn ào.

Khán giả cũng băn khoăn với việc tham gia tổ chức của ông Nawat và ê-kíp MGI, liệu cuộc thi cấp quốc gia về nhan sắc của Việt Nam còn giữ được nguyên bản sắc truyền thống vốn có hay sẽ chịu sự chi phối của chủ tịch MGI.

Nhiều người cũng đặt vấn đề liệu quy trình tổ chức ở cả 5 quốc gia còn giữ được tính độc lập, việc tuyển chọn đại diện sẽ minh bạch hay có nguy cơ bị định hướng bởi Nawat, hay việc handpick thí sinh đi thi có xảy ra hay không khi quyền lực tập trung về một đầu mối là ông Nawat.

Trước đó cũng từng xảy ra tình trạng các thí sinh được lựa chọn không có mối liên hệ gì đến quốc gia mà họ đại diện do đơn vị nắm bản quyền là người nước ngoài. Nhiều khán giả lo ngại liệu tình trạng này có xảy ra với Việt Nam và các nước Đông Nam Á sau khi bị ông Nawat thâu tóm bản quyền.