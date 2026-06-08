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Hoa hậu

Cô gái làm nghề lái cần cẩu đăng quang hoa hậu

Duy Nam

TPO - Câu chuyện về tân Hoa hậu Hòa bình Ghana - Rebecca Attiogbe đang gây chú ý. Người đẹp thể hiện sự tự hào về nghề nghiệp lái cần cẩu, vốn chỉ dành cho nam giới.

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Người đẹp Rebecca Attiogbe đã được bổ nhiệm trở thành Miss Grand Ghana 2026. Cô sẽ đại diện Ghana tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 tổ chức ở Ấn Độ.
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Rebecca Attiogbe 23 tuổi, cao 1,78 m, gây ấn tượng với đầu trọc và vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính. Rebecca Attiogbe là á hậu 1 tại Miss Grand Ghana 2025. Tại Miss Grand Ghana 2025, người đẹp Maria Faith Porter giành chiến thắng và đại diện Ghana tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, giành giải á hậu 3. Mới đây, Maria Faith Porter tiếp tục dự thi MGI All Stars 2026 và giành giải á hậu 1.
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Rebecca Attiogbe được kỳ vọng nối tiếp thành tích ấn tượng của Maria Faith Porter ở sân chơi Hoa hậu Hòa bình. Tân Hoa hậu Hòa bình Ghana gây chú ý với câu chuyện ngoài đời thực khi làm nghề lái cần cẩu hạng nặng, công việc vốn gắn liền với nam giới. Điều này được nhiều fan sắc đẹp Ghana xem là biểu tượng cho sự độc lập và phá bỏ định kiến nghề nghiệp đối với phụ nữ.
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Rebecca Attiogbe có hình thể khỏe khoắn, quyến rũ. Bên cạnh công việc lái cần cẩu, cô cũng hoạt động với vai trò người mẫu ở quê nhà.
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Rebecca Attiogbe đến từ Lomé, Togo, và mang trong mình dòng máu Togo. Trước khi thành công trong các cuộc thi sắc đẹp ở Ghana, cô được biết đến ở Togo với tư cách là người mẫu và từng tham gia vòng tuyển chọn quốc gia cho cuộc thi Miss Togo 2024.
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Rebecca xuất hiện trong các chiến dịch của tổ chức Miss Grand Ghana với thông điệp về trao quyền cho phụ nữ trẻ ở Ghana, khuyến khích phụ nữ theo đuổi ước mơ và nghề nghiệp mình lựa chọn.
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Rebecca cũng hoạt động tích cực trong việc quảng bá văn hóa Ghana trên sân khấu quốc tế. Cô mong muốn đại diện cho thế hệ phụ nữ Ghana tự tin và độc lập.
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Thông qua câu chuyện của mình, Rebecca muốn truyền tải thông điệp phụ nữ có thể thành công trong những ngành nghề kỹ thuật và khuyến khích giới trẻ châu Phi vừa theo đuổi ước mơ nghề nghiệp vừa tham gia các hoạt động cộng đồng.
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Những năm gần đây, Ghana là sash gây chú ý ở sân chơi Miss Grand. Năm 2025, đại diện Ghana - Maria Faith Porter - lần đầu mang về thành tích cao cho quê nhà với giải á hậu 3. Cô được xem là một trong những người đẹp ấn tượng nhất mà Ghana gửi tới các sân chơi sắc đẹp quốc tế những năm gần đây.
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Rebecca còn khoảng 5 tháng chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 ở Ấn Độ. Người đẹp cập nhật quá trình chuẩn bị cho việc dự thi sắc đẹp quốc tế thông qua các bộ ảnh thời trang và dự án xã hội. Rebecca được nhận xét là ứng viên nổi bật của khu vực châu Phi tại Miss Grand 2026.
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Năm 2020, người đẹp Abena Appiah đăng quang Hoa hậu Hòa bình với sash Mỹ nhưng là người gốc Ghana. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 dự kiến tổ chức ở Ấn Độ vào tháng 11. Đương kim hoa hậu là người đẹp Philippines - Emma Tiglao.
Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình #Miss Grand #Hoa hậu Hòa bình Ghana

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