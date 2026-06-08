Cô gái làm nghề lái cần cẩu đăng quang hoa hậu

TPO - Câu chuyện về tân Hoa hậu Hòa bình Ghana - Rebecca Attiogbe đang gây chú ý. Người đẹp thể hiện sự tự hào về nghề nghiệp lái cần cẩu, vốn chỉ dành cho nam giới.