Nữ sinh ở ngôi trường có hơn 120.000 sinh viên đổ bộ Hoa hậu Việt Nam 2026

report Thi Hoa hậu Việt Nam để biết bản thân không giới hạn

Hoa hậu Hà Trúc Linh, người đẹp Phạm Thùy Dương chia sẻ tại buổi tuyển sinh.

MC Công Lưu đặt cho Hoa hậu Hà Trúc Linh câu hỏi: “Sau khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2024, điều ý nghĩa nhất mang lại cho bạn là gì?”.

Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết điều ý nghĩa nhất với cô là chặng hành trình được học hỏi, trải nghiệm ở nhiều nơi, mỗi cuộc gặp gỡ đều có bài học đáng giá. Trúc Linh nói cô luôn tâm đắc với những khoảnh khắc được học tập, trải nghiệm.

Sau gần 1 năm đăng quang, cô cảm thấy mình chững chạc, trưởng thành trong suy nghĩ. “Trước đây, tôi chỉ tập trung vào cá nhân nhưng giờ đây sống có trách nhiệm hơn với xã hội, cộng đồng. Trong cuộc sống thường nhật, tôi luôn cẩn trọng trong lời nói, hành động. Tôi muốn truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng những việc làm của mình”, cô nói.

Trong khi đó, Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương cho biết hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024 là dấu ấn thanh xuân không bao giờ quên với cô. Những trải nghiệm trước và sau cuộc thi đã tôi luyện, giúp cô trưởng thành.

Trong quá trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, Thùy Dương có cơ hội tham gia ghi hình truyền hình thực tế, đây là một trải nghiệm thú vị. Mỗi khi xem lại, cô và các thí sinh đều cảm thấy mình rút ra được nhiều bài học.

“Thời điểm thi Hoa hậu Việt Nam, tôi vừa phải làm luận văn tốt nghiệp đại học, dù khá áp lực nhưng khi vượt qua mới biết mình đã nỗ lực thế nào. Nhờ cuộc thi tôi mới biết sức lực của bản thân là không có giới hạn”, cô nói.

Sau cuộc thi, Thùy Dương có cơ hội đi đến nhiều vùng đất khác nhau. Hôm nay, Thùy Dương có mặt ở đây và được trải nghiệm chè Thái Nguyên, đó là điều rất thú vị với cô. Người đẹp hy vọng có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau để lan tỏa những giá trị tốt đẹp.