Nữ sinh ở ngôi trường có hơn 120.000 sinh viên đổ bộ Hoa hậu Việt Nam 2026

Buổi tuyển sinh tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên kết thúc bằng phần thi tìm hiểu về lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Phần thưởng cao nhất trị giá một triệu đồng khiến các sinh viên hào hứng.
Thông qua chương trình, nhiều nữ sinh Trường Đại học Khoa học đã mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi. Họ xem đây là cơ hội để thử thách chính mình, để trưởng thành hơn và để viết nên những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ.
MC đặt câu hỏi về lịch trình tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trùng với lịch học tập có gây khó khăn cho người đẹp Phạm Thùy Dương hay không?
Thùy Dương cho biết khi làm luận văn, cô cần trao đổi trực tiếp với giảng viên hướng dẫn. Người đẹp may mắn nhận được sự hỗ trợ của BTC và ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô nhiệt tình hướng dẫn, chỉnh sửa bài vở trực tuyến.
Thùy Dương nói cô luôn trong trạng thái sẵn sàng, sau khi ghi hình buổi sáng, buổi tối quay lại với luận văn. Cô cho rằng nếu không có bản lĩnh vượt qua những khó khăn đó, cô không có cơ hội ngồi đây chia sẻ với các bạn thí sinh về hành trình của mình.
“Thanh xuân chỉ có một lần, khi có đam mê, ước mơ hãy cố gắng đạt được điều đó. Nếu chưa được như mong muốn hãy bước tiếp vì đằng sau đó sẽ là trái ngọt”, cô gửi gắm.
Nhà báo Trần Thị Thu Hà động viên nữ sinh:
Những ngày đầu, các nữ sinh có thể còn rụt rè, băn khoăn, nhưng thanh xuân có một lần, điều quan trọng là chúng ta có vượt qua để sống những ngày rực rỡ hay không.
Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam sẽ trở thành gia đình của thí sinh, hỗ trợ thí sinh trên mọi hành trình. Đó là một gia đình lớn, cho các bạn cơ hội bay xa, sống rực rỡ, sống có ý nghĩa. Vì vậy, đừng nên rụt rè, hãy làm những điều chúng ta mong muốn.
Sinh viên Đại học Thái Nguyên đặt câu hỏi: Tham gia thi Hoa hậu Việt Nam có ảnh hưởng gì đến học tập hay không?
Nhà báo Trần Thị Thu Hà trả lời:
Nhà báo Trần Thị Thu Hà cho biết người đẹp Phạm Thùy Dương khi thi Hoa hậu Việt Nam 2024 vừa làm đồ án tốt nghiệp, vừa thi ở trường nhưng vẫn hoàn thành tốt các phần thi.
Thí sinh tham gia Hoa hậu Việt Nam nhận được sự chia sẻ rất lớn của ban giám hiệu các trường đại học và sẽ không ảnh hưởng đến lịch trình học tập của các thí sinh.
“Qua nhiều năm, trên 95% thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đều đến từ các trường đại học và các bạn đều đã vượt qua các kỳ thi và tốt nghiệp với kết quả tốt”, bà Trần Thị Thu Hà nói.
Sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đặt câu hỏi: Tri thức có vai trò như thế nào ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam?
Hoa hậu Hà Trúc Linh giao lưu:
Tôi luôn đề cao tri thức, đó là giá trị cốt lõi, còn mãi với thời gian. Tri thức giúp chúng ta bay cao bay xa, là vốn liếng cho chúng ta sau này.
Có vốn tri thức tốt là điều kiện thuận lợi để bước vào cuộc thi, giúp thí sinh tự tin cống hiến và lan tỏa giá trị nhân văn mà Hoa hậu Việt Nam luôn theo đuổi.
Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết chuỗi hành trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam, trong đó, Đại học Thái Nguyên là điểm dừng chân thứ ba ở khu vực phía Bắc.
"Đại học Thái Nguyên gây ngỡ ngàng với ban tổ chức. Chúng tôi tự hào khi ghé thăm ngôi trường có khoảng 115.000 người đang theo học. Với quy mô đó, đây là ngôi trường có sức ảnh hưởng lớn ở khu vực phía Bắc, đóng góp lớn với địa phương. Chúng tôi tìm kiếm những thí sinh tiềm năng, và các bạn ngồi trong hội trường hội tụ những tiêu chí đó, nhờ được hưởng nền giáo dục mà Đại học Thái Nguyên sở hữu", nhà báo Trần Thị Thu Hà nói.
Đại diện ban tổ chức bày tỏ tự hào khi được kết nối gần hơn với các sinh viên ở Thái Nguyên, ở miền núi phía Bắc và mong được trở lại Thái Nguyên với những danh hiệu Hoa hậu, Á hậu.
MC Công Lưu đặt cho Hoa hậu Hà Trúc Linh câu hỏi: “Sau khi tham dự Hoa hậu Việt Nam 2024, điều ý nghĩa nhất mang lại cho bạn là gì?”.
Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết điều ý nghĩa nhất với cô là chặng hành trình được học hỏi, trải nghiệm ở nhiều nơi, mỗi cuộc gặp gỡ đều có bài học đáng giá. Trúc Linh nói cô luôn tâm đắc với những khoảnh khắc được học tập, trải nghiệm.
Sau gần 1 năm đăng quang, cô cảm thấy mình chững chạc, trưởng thành trong suy nghĩ. “Trước đây, tôi chỉ tập trung vào cá nhân nhưng giờ đây sống có trách nhiệm hơn với xã hội, cộng đồng. Trong cuộc sống thường nhật, tôi luôn cẩn trọng trong lời nói, hành động. Tôi muốn truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng những việc làm của mình”, cô nói.
Trong khi đó, Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương cho biết hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024 là dấu ấn thanh xuân không bao giờ quên với cô. Những trải nghiệm trước và sau cuộc thi đã tôi luyện, giúp cô trưởng thành.
Trong quá trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, Thùy Dương có cơ hội tham gia ghi hình truyền hình thực tế, đây là một trải nghiệm thú vị. Mỗi khi xem lại, cô và các thí sinh đều cảm thấy mình rút ra được nhiều bài học.
“Thời điểm thi Hoa hậu Việt Nam, tôi vừa phải làm luận văn tốt nghiệp đại học, dù khá áp lực nhưng khi vượt qua mới biết mình đã nỗ lực thế nào. Nhờ cuộc thi tôi mới biết sức lực của bản thân là không có giới hạn”, cô nói.
Sau cuộc thi, Thùy Dương có cơ hội đi đến nhiều vùng đất khác nhau. Hôm nay, Thùy Dương có mặt ở đây và được trải nghiệm chè Thái Nguyên, đó là điều rất thú vị với cô. Người đẹp hy vọng có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau để lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong - Phó trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ:
Hoa hậu Việt Nam có 4 tiêu chí là: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.
Nhan sắc là yếu tố đầu tiên, Hoa hậu Việt Nam chắc chắn phải đẹp, nhưng nhan sắc có thể tàn phai theo thời gian. Hơn thế, ngoài vẻ đẹp hình thể, tiêu chí của cuộc thi còn hướng đến những điều tạo nên nhân cách, và những yếu tố đó sẽ trường tồn theo thời gian, đó là văn hóa, trí tuệ, cống hiến.
"Chúng tôi không chỉ đặt tiêu chí đó với thí sinh mà muốn lan tỏa thông điệp đó tới tất cả thanh niên Việt Nam, hãy sống hết mình lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng", nhà báo Trần Thị Thu Hà nói.
Ông Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - phát biểu:
Trường Đại học Khoa học là một trong bảy trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên - một trong ba đại học vùng của cả nước. Nhà trường đang đào tạo 40 ngành trình độ đại học, 11 ngành trình độ thạc sĩ và 7 ngành trình độ tiến sĩ với quy mô trên 17.000 người học, trong đó có gần 800 học viên sau đại học.
Nhà trường tự hào có đội ngũ giảng viên trình độ cao, với trên 50% giảng viên có học vị tiến sĩ trở lên, đã đào tạo cho thị trường lao động Việt Nam và quốc tế gần 40.000 nhân lực chất lượng cao.
Những năm qua, sức trẻ sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của các thế hệ sinh viên nhà trường luôn được lan tỏa mạnh mẽ. Hoạt động phong trào sinh viên diễn ra sôi nổi, đa dạng, từ các hoạt động ngoại khóa gắn với giáo dục chính trị tư tưởng đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng.
Tôi đặc biệt trân trọng những giá trị bền vững cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hướng đến. Đây không chỉ đơn thuần sân chơi sắc đẹp mà thực sự là hoạt động văn hóa - xã hội có ý nghĩa sâu sắc.
Gần bốn thập kỷ qua, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam kiên trì theo đuổi bốn trụ cột giá trị: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Hành trình khẳng định đây là cơ hội để mỗi cô gái Việt Nam không chỉ tỏa sáng mà còn trưởng thành, hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình, có trí tuệ của thời đại và trái tim biết rung động trước cộng đồng.
Tôi cho rằng giá trị cao đẹp có sự cộng hưởng mạnh mẽ với phẩm chất mà Trường Đại học Khoa học không ngừng vun đắp cho sinh viên mỗi ngày. Các em quen với việc chinh phục những đỉnh cao tri thức, thực hiện các công trình khoa học và tham gia các dự án cộng đồng. Hôm nay, trước mắt các em là một hành trình khác, cũng đầy thử thách nhưng vinh quang: Hành trình khám phá và hoàn thiện bản thân cùng Hoa hậu Việt Nam.
Tôi muốn gửi tới tất cả các bạn nữ sinh của Trường Đại học Khoa học nói riêng và sinh viên Đại học Thái Nguyên nói chung thông điệp: Đừng ngần ngại, đừng tự giới hạn bản thân trong vùng an toàn. Các bạn không chỉ xinh đẹp mà còn có tri thức, bản lĩnh, trái tim nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Hãy mạnh dạn đăng ký tham gia Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Hãy bước ra khỏi những giới hạn, nắm bắt cơ hội để viết nên câu chuyện thanh xuân rực rỡ của chính mình. Dù kết quả như thế nào, hành trình dấn thân và dám sống hết mình cũng đã là một chiến thắng.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu mở đầu buổi giao lưu:
Trải qua gần bốn thập kỷ hình thành và phát triển, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp lâu đời, uy tín và danh giá hàng đầu của đất nước. Từ cuộc thi đầu tiên năm 1988 đến nay, Hoa hậu Việt Nam không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn hướng tới những giá trị cốt lõi của người phụ nữ Việt Nam hiện đại gồm trí tuệ, bản lĩnh, nhân ái, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.
Nhiều thế hệ hoa hậu, á hậu trưởng thành từ cuộc thi đã khẳng định được năng lực trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành những đại sứ truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Chúng tôi tin rằng môi trường đại học chính là nơi hội tụ nhiều nữ sinh ưu tú, năng động, sáng tạo và giàu hoài bão. Chính vì vậy, hành trình tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam luôn hướng đến các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, trong đó Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là một điểm đến đặc biệt ý nghĩa.
Là một trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Nhà trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn đến luật, báo chí, du lịch, ngoại ngữ và nhiều ngành học hiện đại khác.
Trường Đại học Khoa học không chỉ chú trọng đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng kỹ năng, nhân cách, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội cho sinh viên.
Chúng tôi đánh giá rất cao môi trường học tập năng động của nhà trường và tin tưởng rằng nơi đây có nhiều nữ sinh hội tụ những phẩm chất phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam 2026.
Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là cuộc thi sắc đẹp. Đó còn là cơ hội để các bạn trẻ khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng, mở rộng tri thức, nâng cao sự tự tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình hôm nay sẽ có thêm nhiều nữ sinh Trường Đại học Khoa học mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi. Hãy xem đây là cơ hội để thử thách chính mình, để trưởng thành hơn và để viết nên những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ.
Từ sáng sớm, nữ sinh Đại học Thái Nguyên diện trang phục áo dài nền nã, thanh lịch tới tham dự tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh háo hức khi lần đầu được tham dự ngày hội tuyển sinh, tiếp cận các thông tin quan trọng trước khi quyết định đăng ký ghi danh tham dự cuộc thi sắc đẹp danh giá.
Sáng 9/6, trong khuôn khổ buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam tại Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học (TNUS - Đại học Thái Nguyên và Báo Tiền Phong đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031, mở ra nhiều cơ hội phối hợp trong lĩnh vực truyền thông, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối xã hội.
Thỏa thuận có thời hạn 5 năm (2026-2031), hai bên phối hợp triển khai nhiều hoạt động trên các lĩnh vực như truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối xã hội, văn hóa, thể thao, tư vấn tài chính và hỗ trợ việc làm.
Theo kế hoạch, hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác sẽ được triển khai vào tháng 10/2026 với chương trình Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và định hướng ngành khoa học - công nghệ chiến lược.
Dịp này, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong đã cùng đại diện nhà trường tham quan, nghe giới thiệu về cơ sở vật chất của trường.
Từ 9h, nữ sinh Đại học Thái Nguyên xuất hiện rạng rỡ tại thảm đỏ buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Các nữ sinh khoe nét đẹp trong trẻo trong tà áo dài truyền thống, tự tin trước ống kính.
Nữ sinh Đại học Thái Nguyên gửi thông điệp
Ngay khi ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam chọn Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là địa điểm duy nhất tại tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu, sinh viên chủ động tập luyện để thể hiện vẻ đẹp toàn diện trong màn xuất hiện ấn tượng.
Nhiều nữ sinh cũng sẵn sàng được truyền cảm hứng bởi Hoa hậu Hà Trúc Linh để mạnh dạn đăng ký Hoa hậu Việt Nam 2026.
Sinh viên Nguyễn Thị Hạnh (Ngành Quản lý TDTT K22) chia sẻ: "Là sinh viên ngành Quản lý thể dục thể thao, tôi đến với Hoa hậu Việt Nam không chỉ bằng khát vọng chinh phục vẻ đẹp, mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và tích cực đến cộng đồng.
Thông qua cuộc thi, tôi mong muốn truyền cảm hứng để các bạn trẻ tự tin theo đuổi đam mê, rèn luyện sức khỏe và không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".
Nữ sinh Hầu Thị Quỳnh (Ngành Trung Quốc học B K23B) hy vọng cuộc thi tìm ra những hình mẫu sắc đẹp hiện đại, sở hữu tư duy toàn cầu và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ.
Sáng 9/6, hành trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại miền Bắc, với điểm dừng chân tiếp theo là Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
Đây là cơ hội để sinh viên gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ từ ban tổ chức cuộc thi, tìm hiểu về hành trình của Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu cả nước, đồng thời khám phá những giá trị về tri thức, bản lĩnh, vẻ đẹp và trách nhiệm cộng đồng của thế hệ trẻ Việt Nam.
Buổi tuyển sinh có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Đại sứ Du lịch và Môi trường - Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Phạm Thuỳ Dương, MC Công Lưu, ca sĩ Hà Đức Tâm.