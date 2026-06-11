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Diễn viên Chi Bảo tổ chức lễ cưới

Trạch Dương

TPO - Tại tiệc sinh nhật của Lý Thùy Chang ở Côn Đảo, Chi Bảo lần đầu chia sẻ kế hoạch tổ chức lễ cưới của hai vợ chồng sau nhiều năm đăng ký kết hôn và có hai con chung.

Tối 10/6, Chi Bảo tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ Lý Thùy Chang tại Côn Đảo. Buổi tiệc diễn ra bên bãi biển với sự góp mặt của các thành viên trong gia đình, bao gồm hai con Gia Khang và Gia Linh. Không gian được trang trí đơn giản với hoa tươi, nến và bánh kem.

Lý Thùy Chang cho biết cô hạnh phúc trước sự chuẩn bị của chồng. Gia đình dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng không khí yên bình của Côn Đảo trong những ngày đầu tháng 6.

Nhân dịp này, Lý Thùy Chang chia sẻ dự định tương lai của hai vợ chồng. Khi dự án nghỉ dưỡng mà gia đình đang đầu tư tại Côn Đảo hoàn thiện và đi vào hoạt động, cả hai dự kiến tổ chức một lễ cưới với sự tham dự của những người bạn thân thiết. Cùng ngày, Chi Bảo đăng tải hình ảnh lái xe chở vợ con dạo quanh Côn Đảo. Khoảnh khắc đời thường của gia đình nam diễn viên nhận được sự quan tâm từ khán giả.

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Chi Bảo sắp tổ chức lễ cưới với Lý Thùy Chang.

Chi Bảo và Lý Thùy Chang công khai mối quan hệ từ năm 2019. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2021, lần lượt đón hai con là Gia Khang và Gia Linh. Những năm qua, cả hai thường xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động thiện nguyện, sự kiện giải trí cũng như các dự án kinh doanh.

Trước khi đăng ký kết hôn, Chi Bảo là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim như Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí hay Những đứa con thành phố. Năm 2021, anh tuyên bố giải nghệ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và các kế hoạch cá nhân.

Sau khi rời xa màn ảnh, nam diễn viên dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh và các hoạt động cộng đồng. Anh là người sáng lập Quỹ Hiểu về trái tim, tổ chức triển khai nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, trong đó có các hoạt động hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Bên cạnh các dự án xã hội, Chi Bảo hiện theo đuổi một số kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực nghỉ dưỡng. Theo chia sẻ của gia đình, dự án tại Côn Đảo được phát triển theo định hướng gắn với thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe, dự kiến hoàn thiện trong những năm tới.

Ở tuổi ngoài 50, Chi Bảo lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn trước. Nam diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình, hoạt động thiện nguyện và các dự án cá nhân. Những hình ảnh đời thường của anh bên vợ trẻ và hai con thường nhận được sự quan tâm của công chúng.

Trạch Dương
#Lễ cưới tại Côn Đảo #Gia đình Chi Bảo #Hoạt động nghệ thuật và từ bỏ màn ảnh #Dự án nghỉ dưỡng sinh thái #Hoạt động thiện nguyện và xã hội

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