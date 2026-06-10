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Giá dầu tăng mạnh, vàng và chứng khoán lao dốc

Trạch Dương

TPO - Căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh. Giá dầu bật tăng, trong khi giá vàng giảm sâu xuống mức thấp nhất hơn 11 tuần.

Giá dầu bật tăng, vàng lao dốc

Trong phiên giao dịch hôm nay (10/6), giá dầu Brent tăng 0,9%, lên 92,29 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,8%, lên 88,97 USD/thùng.

Sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong bảy tuần ở phiên trước, giá dầu thế giới quay đầu tăng mạnh khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đáp trả việc Tehran bị cáo buộc bắn rơi trực thăng Apache của Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi tín hiệu nguồn cung ngày càng thắt chặt. Dữ liệu thị trường cho thấy lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm tuần thứ tám liên tiếp, làm gia tăng lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung trong thời gian tới.

Tehran tuyên bố nối lại các hoạt động quân sự nếu Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Những tuyên bố cứng rắn từ các bên khiến thị trường tiếp tục đặt cược vào khả năng giá năng lượng duy trì ở vùng cao.

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Căng thẳng giữa Mỹ và Iran khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động.

Các chuyên gia cho rằng giá dầu hiện vẫn chưa phản ánh đầy đủ nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài. Nếu các cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc tuyến vận tải chiến lược tại Trung Đông tiếp tục bị đe dọa, giá dầu có thể tăng mạnh hơn trong thời gian tới.

Giá vàng giao ngay giảm 1,8%, xuống còn 4.187 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng giảm 1,7%, xuống còn 4.213 USD/ounce. Giá vàng ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp.

Nguyên nhân đến từ sự tăng giá của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Giá dầu phục hồi làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể tăng trở lại, khiến thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự báo khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm đã vượt 70%. Vàng thường được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát và bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, môi trường lãi suất cao là yếu tố bất lợi đối với kim loại quý này.

Bạc giảm 1,5% xuống còn 64,43 USD/ounce, bạch kim giảm 2,8% còn 1.678 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,8% xuống 1.212 USD/ounce.

Chứng khoán châu Á đỏ lửa

Áp lực từ giá dầu tăng, căng thẳng Trung Đông leo thang và nỗi lo lạm phát quay trở lại đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản giảm 0,6%, Nikkei giảm 0,9%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mất tới 2% khi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục bị bán tháo.

Tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán chủ chốt cũng giảm điểm khi đà tăng của nhóm công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) suy yếu. Nhà đầu tư đối mặt lo ngại định giá cổ phiếu ở mức cao, căng thẳng địa chính trị kéo dài và nguy cơ lãi suất tiếp tục tăng.

Tâm điểm của thị trường đang hướng tới dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố trong ngày. Khảo sát của Reuters cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 có thể tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023.

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Chứng khoán châu Á tiếp tục đỏ lửa.

Báo cáo việc làm khả quan hơn dự kiến được công bố cuối tuần qua khiến thị trường thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Thay vì dự đoán Fed cắt giảm lãi suất, nhà đầu tư tính đến khả năng cơ quan này tăng thêm 25 điểm cơ bản vào cuối năm.

Đồng USD vì thế tiếp tục duy trì sức mạnh. Đồng euro giao dịch ở mức 1,1537 USD, bảng Anh ở mức 1,337 USD, trong khi đồng yên Nhật giảm về gần ngưỡng 160 yên/1 USD - ranh giới có thể kích hoạt sự can thiệp từ giới chức Tokyo.

Chuyên gia cảnh báo thị trường toàn cầu đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi ba yếu tố rủi ro cùng lúc xuất hiện: chiến sự Trung Đông leo thang, giá dầu tăng trở lại và áp lực lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Dữ liệu CPI của Mỹ công bố trong ngày được xem là phép thử quan trọng đối với cả thị trường chứng khoán, giá vàng và triển vọng chính sách của Fed trong những tháng cuối năm.

Trạch Dương
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