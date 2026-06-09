Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Tình hình giá vàng, chứng khoán thế giới sau đợt bán tháo ồ ạt

Trạch Dương

TPO - Thị trường tài chính toàn cầu giao dịch thận trọng khi giới đầu tư theo dõi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran, triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và dữ liệu lạm phát Mỹ sắp công bố.

Giá vàng đi ngang, chờ tín hiệu từ Fed

Trong phiên giao dịch hôm nay (9/6), giá vàng giao ngay gần như không biến động, đứng ở mức 4.332,50 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn hai tháng ở phiên trước. Giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 giảm nhẹ 0,1%, còn 4.357,10 USD/ounce.

Thị trường vàng đang trong trạng thái quan sát, khi nhà đầu tư theo dõi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran, đồng thời chờ dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 5, dự kiến công bố ngày 10/6.

Căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt sau khi Israel và Iran tuyên bố ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo có thể nối lại hành động quân sự nếu Israel tiếp tục tấn công Hezbollah tại Lebanon.

Trong khi đó, Goldman Sachs dự báo Fed giữ nguyên lãi suất đến hết năm nay, chỉ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ năm 2027, do kinh tế Mỹ và thị trường lao động duy trì sức mạnh.

5mkom2mytbjidkwttvg3ldpu4e-1.jpg
Giá vàng đi ngang sau đợt giảm mạnh.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 vượt 70%.

Giá bạc giao ngay giảm 0,7% xuống 67,71 USD/ounce, bạch kim giảm 0,2% còn 1.751,39 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,8% lên 1.213,89 USD/ounce.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 13 cent, tương đương 0,14%, lên 94,38 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 11 cent, tương đương 0,12%, lên 91,41 USD/thùng.

Giá dầu tăng nhẹ sau khi Iran và Israel để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công, mặc dù họ đã tuyên bố ngừng hành động thù địch sau lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chứng khoán châu Á hồi phục sau đợt bán tháo

Sau phiên giảm mạnh, chứng khoán châu Á hồi phục nhẹ nhờ tâm lý bớt căng thẳng trước diễn biến tại Trung Đông và lực mua bắt đáy ở nhóm cổ phiếu công nghệ, bán dẫn.

Chỉ số chứng khoán Hàn Quốc tăng 3%, sau khi lao dốc hơn 8% trong phiên đầu tuần. Thị trường Nhật Bản phục hồi khi chỉ số Nikkei tăng 0,3%, sau mức giảm gần 4% phiên trước. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản tăng 0,9%.

Chuyên gia cảnh báo đà phục hồi vẫn mong manh. Trong phiên giao dịch gần nhất tại Mỹ, khoảng 60% số cổ phiếu thuộc S&P 500 vẫn giảm giá dù chỉ số chung tăng nhẹ.

Tại châu Âu, hợp đồng tương lai EURO STOXX 50 giảm 0,6%, DAX của Đức giảm 0,6% và FTSE của Anh giảm 0,4%.

Tại Mỹ, hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq cùng giảm 0,3% trong phiên châu Á. Nhà đầu tư đang chờ kết quả kinh doanh của Oracle, dự kiến công bố ngày 10/6.

Cổ phiếu Apple không nhận được nhiều phản ứng tích cực sau khi hãng công bố các nâng cấp trí tuệ nhân tạo cho Siri tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC).

Thị trường trái phiếu tiếp tục trong trạng thái phòng thủ sau báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ mạnh hơn dự kiến.

huvk42avjjjmlfe3c2c2h74d3e.jpg
Chứng khoán toàn cầu vừa trải qua đợt bán tháo.

Nhà đầu tư lo ngại lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt khi giá năng lượng tăng trở lại. Dữ liệu CPI công bố trong tuần này được xem là yếu tố then chốt quyết định triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm đứng ở 4,158%, sau khi chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2025 là 4,201% trong phiên trước. Tại châu Âu, thị trường cũng đã phản ánh gần như đầy đủ khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tuần này, đưa lãi suất lên 2,25%.

Đồng USD tiếp tục giữ gần mức cao nhất trong gần hai tháng khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Chỉ số USD Index gần như đi ngang ở mức 100,03 điểm, sau khi đạt đỉnh hai tháng là 100,21 điểm trong phiên trước.

Tỷ giá euro đứng ở 1,1528 USD/euro, trong khi bảng Anh giao dịch quanh 1,3335 USD/bảng, đều thấp hơn so với những tuần trước. Đồng yên Nhật tiếp tục chịu áp lực khi giảm xuống 160,295 yên/USD, tiến sát ngưỡng 160 được giới đầu tư xem là ranh giới có thể khiến chính phủ Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối.

Tỷ giá nhân dân tệ giao dịch ngoài lãnh thổ (offshore yuan) ổn định ở 6,7857 NDT/USD trước khi Trung Quốc công bố số liệu thương mại tháng 5.

Tâm điểm của thị trường toàn cầu hiện là báo cáo CPI tháng 5 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 10/6.

Giới đầu tư cho rằng nếu lạm phát tiếp tục cao hơn kỳ vọng, Fed có thể phải duy trì lãi suất cao lâu hơn hoặc thậm chí tăng lãi suất thêm trong năm nay. Kịch bản này sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu, nhưng tạo áp lực đối với vàng và thị trường chứng khoán toàn cầu.

Trạch Dương
Reuters
#giá vàng hôm nay #tình hình giá vàng #giá vàng thế giới #tình hình giá vàng thế giới #giá vàng ngày 9/6

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe