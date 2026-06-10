Vinamilk đón thế hệ 'đồng niên' tham quan nhà máy với lời hứa chăm sóc sức khỏe bằng dinh dưỡng chất lượng

Có những thương hiệu hiện diện trong cuộc sống theo cách rất tự nhiên. Không ồn ào, không xa lạ, mà đi cùng từng bữa ăn, từng thói quen, từng giai đoạn trưởng thành của nhiều gia đình Việt. Với nhiều người thuộc thế hệ 1976, Vinamilk là một ký ức như vậy.

Từ những ly sữa đặc Ông Thọ, những hộp sữa cho con trong giai đoạn làm cha mẹ, đến hôm nay là những sản phẩm dinh dưỡng được lựa chọn cho chính sức khỏe của mình, Vinamilk đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình gần nửa thế kỷ của họ.

“Tôi vẫn nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần được pha cho một ly sữa Ông Thọ uống là vô cùng quý. Sau này đến các con và giờ là hai đứa cháu nội, cháu ngoại của tôi vẫn uống sữa Vinamilk hằng ngày. Ngay cả tôi, khoảng hơn 10 năm trước đã bắt đầu sử dụng Vinamilk Sure cho đến nay để bổ sung dinh dưỡng cho sức khỏe mỗi ngày. Có thể nói Vinamilk đã gắn bó với gia đình tôi mấy chục năm qua từ trẻ em cho đến người lớn tuổi”, bà Nguyễn Kim Hên (Chủ tịch Hội Người cao tuổi, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) chia sẻ.

Câu chuyện của bà Hên cũng là hình ảnh quen thuộc của nhiều người Việt thuộc thế hệ 7X. Nửa đầu cuộc đời, họ dành nhiều thời gian cho gia đình, công việc, con cái và trách nhiệm. Đến tuổi 50, sự quan tâm bắt đầu quay trở lại với chính mình: làm sao để khỏe hơn, chủ động hơn, giữ phong độ tốt hơn và tiếp tục sống theo cách mình mong muốn.

Đó cũng là tinh thần mà Vinamilk Sure muốn truyền tải trong hành trình kỷ niệm 50 năm: tuổi 50 không phải là điểm chững lại mà là giai đoạn mỗi người có thể sống rực rỡ, bản lĩnh và chủ động hơn.

Đoàn Gen 1976 đến tham quan Nhà máy Sữa Việt Nam. Ảnh: Vi Nam

Mọi người bước vào chuyến tham quan với ấn tượng nhà máy rộng lớn và hiện đại

Nhà máy Vinamilk hoạt động trên dây chuyền khép kín, tự động hóa 100% từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm, đảm bảo an toàn nghiêm ngặt và ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm dinh dưỡng cao, đạt chuẩn quốc tế cho mọi người, mọi nhà. Ảnh: Vi Nam

Vinamilk tiên phong xây dựng hệ thống kho thông minh lớn nhất tại Việt Nam với diện tích 6.000 m2, gồm 17 tầng giá đỡ, với sức chứa gần 30.000 lô hàng, được quản lý tự động nhập – xuất sản phẩm. Ảnh: Vi Nam

Trưởng Trung tâm Dinh dưỡng tại Phòng khám Đa khoa An Khang - Ông Nguyễn Vũ Linh tư vấn chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe“tuổi hoàng kim rực rỡ” cho người tham dự . Ảnh: Vi Nam

Với 3 dòng sản phẩm Sure Prevent Gold – giúp bồi bổ sức khỏe, Sure Diacerna – dinh dưỡng phù hợp cho người tiểu đường và Sure CanxiPro – hỗ trợ cơ xương khớp, Vinamilk Sure đồng hành chăm sóc dinh dưỡng cho người từ 50 tuổi, giúp duy trì sức khỏe vững vàng và phong độ để tận hưởng cuộc sống năng động mỗi ngày. Ảnh: Vi Nam

Chị Đỗ Thị Thanh Hằng (50 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết, được uống sữa Vinamilk từ nhỏ, là những ly sữa nóng Ông Thọ. Nếu tuổi thơ là sự gắn bó rất tự nhiên với Vinamilk, thì ở tuổi 50+, lựa chọn dinh dưỡng lại đến từ sự hiểu biết rõ hơn về nhu cầu sức khỏe của bản thân.

“Như tôi, khi bước vào tuổi 50, Vinamilk Sure là lựa chọn dinh dưỡng để chủ động xây đắp cho sức khỏe mỗi ngày”, chị Hằng khẳng định.

Sự chuyển dịch này cũng là điểm khác biệt của người tiêu dùng ở độ tuổi 50+ hôm nay. Họ không muốn bị nhìn nhận là “người già” hay cần được chăm sóc một cách thụ động. Ngược lại, nhiều người ở tuổi 50+ vẫn làm việc, du lịch, chăm cháu, tham gia hoạt động cộng đồng, luyện tập thể thao, theo đuổi sở thích cá nhân và tiếp tục đóng góp cho gia đình, xã hội.

Ở giai đoạn này, dinh dưỡng không chỉ để bồi bổ mà là nền tảng để duy trì chất lượng sống. Vinamilk Sure vì vậy được đặt trong vai trò tiếp nối hành trình 50 năm gắn bó: từ thương hiệu gắn với ký ức gia đình trở thành người bạn đồng hành của tuổi 50+ chủ động sống khỏe.

Tiếp tục sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho lứa “tuổi hoàng kim”, Vinamilk Sure luôn đồng hành với các hoạt động cộng đồng của người lớn tuổi trong cả nước như hỗ trợ hàng chục ngàn sản phẩm cho các chương trình khám và chăm sóc sức khỏe tại Hà Nội, Tây Ninh và TP.HCM…

Vinamilk Sure hỗ trợ sản phẩm trong Lễ chúc thọ người cao tuổi, phường Tân Mỹ, TP.HCM. Ảnh: Vi Nam

Các sản phẩm Vinamilk Sure luôn đồng hành trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Vi Nam

Hỗ trợ sản phẩm và tư vấn dinh dưỡng trong chương trình Ngày hội “chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” tại phường Xuân Hòa, TP.HCM. Ảnh: Vi Nam

Tuổi 50 là khi một chương sống mới mở ra – sâu sắc hơn trong trải nghiệm, tự do hơn trong lựa chọn và chủ động hơn trong cách sống.

Với thế hệ 1976, hành trình nửa đời cùng Vinamilk không dừng lại ở ký ức. Nó đang tiếp tục bằng một lựa chọn mới: chọn sống khỏe, chọn chăm sóc bản thân, chọn bước vào tuổi hoàng kim theo cách rực rỡ của riêng mình.

Và trên hành trình ấy, Vinamilk Sure tiếp tục đồng hành như một phần quen thuộc của niềm tin đã được xây đắp qua 50 năm.