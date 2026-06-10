Viettel Campuchia làm Logistics, CEO Cao Mạnh Đức khẳng định: 'Phải giữ tinh thần của người khởi nghiệp'

Đánh dấu cột mốc 20 năm hiện diện tại thị trường Campuchia, Metfone – thương hiệu viễn thông thuộc Tập đoàn Viettel – vừa đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt: Chính thức gia nhập thị trường logistics với thương hiệu Metfone Express.

Metfone chính thức bước vào lĩnh vực logistics, ra mắt Metfone Express vào ngày 9/6/2026

Theo CEO Cao Mạnh Đức, từ vị thế doanh nghiệp viễn thông dẫn đầu thị trường, việc Metfone rẽ hướng sang một ngành đòi hỏi “sự chắt chiu, tỉ mỉ” là câu chuyện về khát vọng xây dựng nên một hạ tầng logistics hiện đại tương tự những gì đã từng làm với viễn thông.

Nhiệm vụ ‘hạ nhiệt’ chi phí logistics ở Campuchia

Thưa ông, việc Metfone gia nhập thị trường logistics ở thời điểm này nói lên điều gì?

Ông Cao Mạnh Đức: Tháng 6 này Metfone tròn 20 năm đặt chân đến Campuchia và đang bước sang năm thứ 18 kinh doanh chính thức. Là một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Viettel, khi sang Campuchia, chúng tôi không chỉ có mục tiêu kinh doanh mà còn mang theo sứ mệnh góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai Chính phủ và hai quân đội.

Ở "phiên bản 1.0", chúng tôi là một doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin và cơ bản đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện qua việc trở thành doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất Campuchia năm 2025 và nhận được những huân chương cao quý của cả hai quốc gia. Chúng tôi đã góp phần tạo ra cuộc cách mạng viễn thông tại Campuchia, đưa dịch vụ tới những vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo mà trước đó không doanh nghiệp nào muốn đầu tư.

Tuy nhiên, khi hạ tầng viễn thông đã được xây dựng vững chắc và quá trình chuyển đổi số ngày càng đi vào chiều sâu, Metfone cũng đứng trước câu hỏi về những giá trị mới có thể tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Campuchia.

Chi phí logistics tại Campuchia hiện còn rất cao, làm giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Trong khi đó, Chính phủ Campuchia đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và thúc đẩy thương mại. Khi giao thương tăng lên, điểm nghẽn logistics càng lộ rõ.

Chúng tôi nhìn thấy cơ hội để làm điều tương tự như những gì đã làm với viễn thông: đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ, giảm chi phí và tạo động lực cho nền kinh tế phát triển.

Ngài Hun Many, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công vụ Campuchia nghe giới thiệu về drone giao hàng của Metfone Express

Cụ thể thì đâu là những "nút thắt" lớn nhất của thị trường logistics Campuchia?

Có hai nút thắt cơ bản. Thứ nhất, hạ tầng chưa đồng bộ. Các tuyến chính tại những đô thị lớn tương đối thuận lợi, nhưng khi đi sâu vào các địa phương xa thì điều kiện còn hạn chế.

Thứ hai là vấn đề vận hành. Việc ứng dụng công nghệ để tối ưu mạng lưới, quản trị chuỗi cung ứng, rút ngắn thời gian giao nhận vẫn chưa thực sự mạnh.

Metfone có thể giải quyết những nút thắt đó như thế nào?

Metfone có những lợi thế rất rõ ràng.

Đầu tiên, chúng tôi sở hữu hệ thống kênh phân phối phủ kín 25/25 tỉnh thành. Từ mạng lưới viễn thông hiện hữu, Metfone có thể nhanh chóng chuyển đổi thành các điểm nhận hàng và bưu cục logistics.

Thứ hai là tệp khách hàng hiện hữu rất lớn cùng uy tín thương hiệu đã được người dân Campuchia hiểu và tin.

Thứ ba là năng lực công nghệ. Chúng tôi sẽ áp dụng công nghệ thông minh vào quản trị toàn trình, từ chia chọn, phân tuyến đến kiểm soát luồng hàng. Khách hàng có thể theo dõi thời gian thực xem hàng hóa đang ở đâu, và thanh toán điện tử được tích hợp sẵn.

Lợi ích quan trọng nhất của công nghệ là rút ngắn hành trình hàng hóa trên tuyến, qua đó trực tiếp giảm chi phí cho khách hàng.

Đội xe tải chở hàng của Metfone Express

Không giành thị phần bằng mọi giá

Việc chuyển đổi một đại lý bán sim thẻ sang làm đại lý giao nhận có gặp khó khăn gì không?

Mạng lưới của chúng tôi trải đều nên mở rộng rất dễ. Sự tương đồng giữa tệp khách hàng viễn thông và bưu chính giúp các đại lý dễ nắm bắt, vì họ đã quá hiểu khách hàng trong khu vực của mình.

Tuy nhiên, vì là nghiệp vụ mới nên thách thức nằm ở khâu đào tạo. Chúng tôi đang có 1.000 điểm đại lý và sẽ áp dụng cả mô hình AI, video trực quan để hướng dẫn họ cách phục vụ, xử lý nghiệp vụ nhanh và bài bản nhất.

Kỳ vọng của Metfone với mảng logistics?

Dù gia nhập muộn, chúng tôi đặt mục tiêu trong vòng 3 năm sẽ vươn lên top 3 nhà cung cấp có thị phần lớn nhất Campuchia.

Chúng tôi có một lợi thế lớn từ những kinh nghiệm mà Tập đoàn Viettel có được ở cả trong nước và quốc tế. Viettel Post ở trong nước đã có kinh nghiệm hàng chục năm, thị phần lớn tại Việt Nam và làm rất thành công ở Myanmar, Lào. Chúng tôi sẽ mang toàn bộ tri thức ngành, hệ thống công nghệ và các chuyên gia từ Việt Nam sang để tối ưu vận hành ngay từ đầu.

Khát vọng của chúng tôi là tạo ra một vòng luân chuyển hàng hóa thông suốt giữa Trung Quốc - Việt Nam - Lào - Thái Lan - Campuchia.

Hiện tại hai "ông lớn" là Virak Buntham và J&T đang chiếm lĩnh khoảng 60-70% thị phần. Metfone có định tham gia cuộc chiến "đốt tiền, cắt máu" về giá không?

Biên lợi nhuận ngành logistics rất mỏng, đòi hỏi phải tối ưu từ những khâu nhỏ nhất. Nếu chỉ dựa vào giảm giá thì không thể phát triển bền vững.

Chúng tôi không dùng chiến lược "cắt máu"hạ giá bất chấp để lấy thị phần mà dùng tri thức ngành, công nghệ thông minh và lợi thế mạng lưới luân chuyển vòng tròn ASEAN để hạ giá thành một cách bài bản. Kỳ vọng của Metfone là giảm được 30-40% chi phí logistics cho thị trường trong thời gian tới. Nếu làm được điều đó, năng lực cạnh tranh của hàng hóa Campuchia sẽ được cải thiện đáng kể.

Ngài Chea Vandeth, Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia nghe giới thiệu về robot chia chọn tự động của Metfone Express

Xuất phát với tinh thần khởi nghiệp

Từ một doanh nghiệp viễn thông chuyển sang làm logistics, Metfone phải thay đổi những gì?

Tư duy phải thay đổi hoàn toàn. Làm viễn thông là xây trạm, tổ chức bán hàng để tạo ra doanh thu. Còn logistics là ngành phải "đi nhặt từng đồng tiền lẻ", đòi hỏi sự chắt chiu, chi tiết và vô cùng tỉ mỉ.

Đội ngũ luân chuyển từ viễn thông sang bưu chính phải được làm công tác tư tưởng rất kỹ, làm sao để ngấm văn hóa phục vụ khách hàng tận tâm, xem việc của khách là việc của mình.

Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia từ Việt Nam đã sang đây, xây dựng và đa dạng hóa các loại hình đào tạo từ xa, trực tiếp, cầm tay chỉ việc, video, ứng dụng AI. Tôi rất tin tưởng mô hình kinh doanh mới và đội ngũ nhân sự sẽ sớm thấm nhuần văn hóa, nắm bắt tri thức để phục vụ khách hàng tốt nhất ngay từ khi khai trương.

Về hạ tầng, trong vòng 2 năm tới, chúng tôi sẽ đầu tư các trung tâm chia chọn thông minh, ứng dụng công nghệ tự động hoá và nâng số lượng cụm kho bãi tương đương với những đơn vị đang giữ vị trí số 1, số 2 hiện nay.

Ông có cảm thấy đây là một cuộc chiến tương tự giai đoạn Metfone bước chân vào thị trường viễn thông cách đây gần 20 năm?

Có điểm giống nhưng cũng rất khác.

Lần đầu tiên sang Campuchia, chúng tôi gần như bắt đầu từ con số 0: chưa hiểu thị trường, chưa có kinh nghiệm quốc tế, nguồn lực tài chính còn hạn chế, trong khi đối thủ rất mạnh. Còn lần này, khó khăn vẫn có nhưng chúng tôi tự tin hơn nhiều, vì mình đã am hiểu văn hoá, có khách hàng, có thương hiệu, có mạng lưới, có kinh nghiệm, tri thức ngành và có công nghệ.

Nếu hỏi điều gì quan trọng nhất, thì không phải vốn hay kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất là tinh thần, chấp nhận dấn thân, chịu áp lực và vất vả.

Cảm ơn ông!