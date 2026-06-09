Lai Châu đảm bảo cung ứng điện thông suốt và an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Với quyết tâm bảo đảm nguồn điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11 và 12/6, Công ty Điện lực Lai Châu đã chủ động xây dựng phương án cấp điện từ sớm; tổ chức rà soát, kiểm tra toàn diện hệ thống lưới điện, khắc phục kịp thời các tồn tại, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị và phương tiện ứng trực. Sự chủ động và trách nhiệm của ngành Điện sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao nhất.

Điện lực Đoàn Kết được giao nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho 5 điểm thi trên địa bàn hai phường Đoàn Kết và Tân Phong. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án cấp điện chi tiết, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi. Tại mỗi điểm thi, đơn vị bố trí 2 cán bộ kỹ thuật thường trực để theo dõi vận hành, xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, đồng thời phối hợp với Hội đồng thi chuẩn bị máy phát điện dự phòng công suất 6kW nhằm bảo đảm nguồn điện liên tục. Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp với các nhà trường rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, thiết bị điện trong phòng thi, khu vực phục vụ kỳ thi và các nguồn điện dự phòng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Đoàn kiểm tra của Công ty Điện lực Lai Châu tại Trung tâm điều khiển xa Lai Châu

Ông Trần Xuân Huấn, Phó Trưởng Điện lực Đoàn Kết, Công ty Điện lực Lai Châu cho biết, Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản đảm bảo cung ứng điện an toàn, thông suốt cho các điểm thi trên địa bàn đơn vị phụ trách. Đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo thi các phường, các đơn vị trường học xây dựng phương án cụ thể tại mỗi điểm thi. Lựa chọn cán bộ có năng lực phụ trách các điểm thi và bố trí vật tư thiết bị dự phòng túc trực đảm bảo các điều kiện cung ứng điện tốt nhất phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia năm 2026.

Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, thông suốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay, Điện lực Lai Châu đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cấp điện tại các điểm thi.

Ông Trần Kim Long, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu kiểm tra công tác cấp điện tại điểm thi trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn là một trong những điểm thi có quy mô lớn nhất tỉnh Lai Châu với 447 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí 23 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng. Xác định nguồn điện ổn định là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhà trường đã chủ động phối hợp với ngành Điện xây dựng phương án cấp điện chi tiết, rà soát toàn bộ hệ thống điện, thiết bị phục vụ công tác tổ chức thi. Đến thời điểm này, mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương án điện dự phòng đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ kỳ thi với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Cô Phạm Thị Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Lai Châu chia sẻ, Nhà trường đã chủ động phối hợp với ngành điện xây dựng phương án cấp điện phục vụ kỳ thi diễn ra tại trường đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Nhà trường đã tham mưu thứ tự ưu tiên cấp điện khi có sự cố xảy ra và các phương án dự phòng. Nhà trường đang nỗ lực để kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 diễn ra đạt kết quả cao nhất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh Lai Châu có 4.672 thí sinh đăng ký dự thi, để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tỉnh Lai Châu đã bố trí 23 điểm thi chính thức cùng 23 điểm thi dự phòng tại 29 đơn vị trường học, với tổng số 254 phòng thi. Trước yêu cầu cao về công tác phục vụ kỳ thi, Công ty Điện lực Lai Châu đã chủ động xây dựng phương án cấp điện chi tiết cho tất cả các địa điểm in sao đề thi, tổ chức thi và chấm thi. Các Điện lực trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo và Hội đồng thi tại địa phương tiến hành kiểm tra, khảo sát hiện trạng lưới điện, rà soát các phụ tải trọng yếu và triển khai phương án cấp điện phù hợp. Bên cạnh nguồn điện lưới quốc gia, các phương án huy động nguồn điện dự phòng cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng nhằm bảo đảm cung cấp điện liên tục trong mọi tình huống, góp phần để kỳ thi diễn ra thuận lợi và thành công.

Ông Quách Văn Biên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu chỉ đạo kiểm tra các phương án đảm bảo cung ứng điện an toàn, thông cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026

Ông Quách Văn Biên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu khẳng định, Công ty đã xây dựng các phương án, chỉ đạo các Điện lực chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị dự phòng, phương tiện, tăng cường bố trí lực lượng trực vận hành ứng trực 24/24h để xử lý kịp thời sự cố phát sinh nếu có. Trong các ngày diễn ra kỳ thi không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp. Bên cạnh đó, Công ty đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc tham mưu cho các Hội đồng thi bố trí máy phát điện dự phòng, đủ nhiên liệu đặt tại các Hội đồng thi, điểm thi để chủ động cấp điện kịp thời khi sự cố mất điện lưới quốc gia xảy ra.

Để bảo đảm nguồn điện phục vụ kỳ thi, Công ty Điện lực Lai Châu đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo thi các cấp và các Hội đồng thi trên toàn tỉnh rà soát, đánh giá toàn diện các điều kiện cấp điện tại từng địa điểm. Không chỉ kiểm tra hiện trạng lưới điện, các đơn vị điện lực còn trực tiếp phối hợp với nhà trường và các lực lượng chức năng xây dựng phương án xử lý sự cố, bố trí nguồn điện dự phòng, thống nhất cơ chế thông tin liên lạc và quy trình phối hợp trong các tình huống khẩn cấp. Với vai trò là đơn vị nòng cốt bảo đảm hạ tầng năng lượng, Công ty Điện lực Lai Châu đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm và chuyên nghiệp, huy động tối đa nhân lực, vật lực, sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ. Sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa ngành Điện và các đơn vị liên quan không chỉ bảo đảm nguồn điện ổn định mà còn góp phần quan trọng vào thành công chung của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.