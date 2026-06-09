Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 bị bắt tạm giam

TPO - Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) cho biết, ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc PECC3 - đã bị bắt tạm giam.

Hôm nay (9/6), Công ty PECC3 (mã chứng khoán: TV3) công bố thông tin, ngày 8/6, Đảng bộ PECC3 nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PECC3; ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc PECC3; ông Phạm Hoàng Vinh - kế toán trưởng.

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC3﻿. Ảnh: PECC3

Theo thông báo, hoạt động của công ty hiện được tổ chức và triển khai theo quy định pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục công bố các thông tin phát sinh liên quan đến vụ việc (nếu có) theo quy định.

PECC3 có trụ sở tại TPHCM, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn khảo sát, thiết kế và quản lý các dự án điện.

Trước khi PECC3 công bố thông tin nêu trên, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng ghi nhận các biến động tương tự.

Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 1 (PECC1, mã chứng khoán: TV1 )công bố thông tin về việc ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch HĐQT PECC1 - bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố, tạm giam.

PECC1 hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn các dịch vụ kỹ thuật và xây dựng các công trình điện, thuỷ lợi, công trình công nghiệp dân dụng, xây lắp và đầu tư nguồn điện.

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán: TV2) cũng công bố thông tin bất thường liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý bị khởi tố.

PECC2 là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và quản lý xây dựng công trình điện tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhiều dự án năng lượng quy mô lớn.

Doanh nghiệp khác trong ngành, Công ty CP Tập đoàn PC1 công bố thông tin 7 lãnh đạo bị khởi tố để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.

Danh sách gồm: Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Võ Hồng Quang - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; Ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc PC1 kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát; ông Đặng Quốc Trường - Phó Tổng giám đốc; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.