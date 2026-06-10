SATRA và Hội Chữ thập đỏ TPHCM hợp tác 5 năm triển khai các chương trình nhân đạo

Ngày 9/6, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) và Hội Chữ thập đỏ TPHCM chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030. Thỏa thuận hướng đến việc phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị trong công tác vận động nguồn lực, triển khai các chương trình nhân đạo và chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện, phối hợp triển khai nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực. Với lợi thế về hệ thống phân phối và năng lực cung ứng hàng hóa, SATRA sẽ đảm nhận vai trò cung cấp hàng hóa, dịch vụ và hạ tầng phục vụ các chương trình hỗ trợ cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ TPHCM phát động.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình hợp tác là phát hành Phiếu mua hàng nhân đạo dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua phiếu mua hàng này, người dân có thể mua sắm các mặt hàng thiết yếu tại hệ thống bán lẻ của SATRA, bao gồm 4 siêu thị Satramart và hơn 150 cửa hàng Satrafoods trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV SATRA

Bên cạnh đó, SATRA sẽ tiếp tục phối hợp triển khai mô hình “Siêu thị 0 đồng”, hỗ trợ trực tiếp nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn, đồng thời bảo đảm nguồn cung hàng hóa ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, hai đơn vị còn phối hợp thực hiện nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng như khám bệnh miễn phí, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng và trao quà cho các đối tượng yếu thế. Cán bộ, nhân viên SATRA cũng sẽ được tạo điều kiện tham gia các hoạt động thiện nguyện do Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức.

Điểm mới đáng chú ý trong thỏa thuận hợp tác lần này là việc triển khai các thùng từ thiện và kênh tiếp nhận đóng góp trực tiếp tại hệ thống bán lẻ của SATRA. Theo đó, các thùng từ thiện sẽ được đặt tại hệ thống Centre Mall, Satramart và Satrafoods. Đồng thời, mã QR đóng góp sẽ được tích hợp tại các quầy thanh toán để khách hàng có thể thuận tiện tham gia hỗ trợ các chương trình nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

SATRA và Hội Chữ thập đỏ TPHCM ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM cho biết, ý nghĩa lớn nhất của chương trình hợp tác là sự sẻ chia trách nhiệm với xã hội thông qua những hành động thiết thực. Điểm đặc biệt của chương trình là sự kết nối giữa hệ sinh thái của doanh nghiệp với mạng lưới hoạt động rộng khắp của Hội Chữ thập đỏ TPHCM. Sau khi ký kết, toàn bộ hệ thống Hội từ cấp thành phố đến các phường, xã, thị trấn cùng các đơn vị trực thuộc sẽ tham gia lan tỏa và triển khai các hoạt động nhân đạo, góp phần mở rộng phạm vi hỗ trợ cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV SATRA, qua nhiều năm đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ TPHCM, hai bên đã triển khai nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo sức lan tỏa lớn và phục vụ thiết thực cho cộng đồng. Giá trị lớn nhất của các hoạt động thiện nguyện không nằm ở giá trị vật chất của món quà mà ở sự sẻ chia chân thành để người dân cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, SATRA luôn xác định trách nhiệm xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp.

“Với hệ thống phân phối rộng khắp cùng năng lực kết nối nguồn lực sẵn có, chúng tôi tin tưởng có thể đóng góp nhiều hơn cho các chương trình của Hội trong thời gian tới. Mục tiêu chung của hai bên là phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Nhân dịp ký kết thỏa thuận hợp tác, SATRA đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ TPHCM, và đồng hành cùng chương trình “Hành trình đỏ” hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6 với kinh phí 20 triệu đồng.

Thỏa thuận hợp tác kéo dài 5 năm được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp Nhà nước và tổ chức xã hội, góp phần xây dựng mạng lưới hỗ trợ cộng đồng ngày càng bền vững, chuyên nghiệp và mở rộng phạm vi thụ hưởng. Thông qua chuỗi hoạt động này, SATRA tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà còn tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng thành phố trong công tác an sinh và chăm lo đời sống người dân.