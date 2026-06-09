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Giá vàng hôm nay (9/6): Diễn biến mới sau cú giảm không phanh

Ngọc Mai

TPO - Sau một ngày giảm tới 7 triệu đồng/lượng, sáng nay (9/6), giá vàng trong nước đi ngang. Theo đó, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mốc 143,8 triệu đồng/lượng, chênh với giá vàng thế giới chỉ khoảng 5,9 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI , Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đi ngang so với chiều qua.

Giá vàng nhẫn cũng không đổi. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý có giá 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 138,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

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﻿Giá vàng trong nước chỉ còn chênh với giá vàng thế giới khoảng 5,9 triệu đồng/lượng. Ảnh: Như Ý.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.332 USD/ounce, tăng 44 USD so với chiều qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,9 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng trong nước hiện chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới 5,9 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.151 đồng/USD, tăng 1 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết 26.127 - 26.407 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do quanh mức 26.340 - 26.360 đồng/USD.

Ngọc Mai
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