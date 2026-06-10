Điều gì khiến hàng trăm nữ sinh Thái Nguyên muốn ghi danh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh viên. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nhiều nữ sinh gây ấn tượng bởi sự tự tin, tri thức, hứa hẹn trở thành những gương mặt tiềm năng tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thái Nguyên nở rộ thế hệ ứng viên mới của Hoa hậu Việt Nam

Sáng 9/6, ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thu hút hàng trăm nữ sinh tham gia. Trong tà áo dài tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, nhiều sinh viên gây ấn tượng bởi nhan sắc nổi bật, thần thái tự tin cùng phong cách giao tiếp tự nhiên.

Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, các nữ sinh còn cho thấy sự hiểu biết và quan tâm đặc biệt tới Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi sắc đẹp có lịch sử gần 40 năm. Nhiều bạn trẻ cho biết chính định hướng tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, tri thức, nhân cách và tinh thần cống hiến đã khiến Hoa hậu Việt Nam giữ được vị thế riêng trong lòng công chúng.

Ngày hội tuyển sinh cũng cho thấy nguồn ứng viên dồi dào của khu vực trung du miền núi phía Bắc. Nhiều gương mặt được đánh giá có tiềm năng phát triển không chỉ ở ngoại hình mà còn ở sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng hoàn thiện bản thân.

Cận sắc vóc nữ sinh khát vọng chinh phục sân chơi sắc đẹp uy tín bậc nhất

Điều dễ nhận thấy tại điểm dừng Thái Nguyên không chỉ là nhan sắc mà còn là sự chủ động và tinh thần dám thử sức của các nữ sinh.

Nhiều sinh viên cho biết Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là cuộc thi sắc đẹp mà còn là cơ hội để khẳng định bản thân, học hỏi kỹ năng, mở rộng trải nghiệm và lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

"Trở thành Hoa hậu Việt Nam là ước mơ của tôi từ nhiều năm nay. Tôi quyết tâm ghi danh và mong muốn mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Thái Nguyên", nữ sinh Ngọc Mai (SN 2007) chia sẻ.

Những chia sẻ ấy cho thấy phía sau mỗi hồ sơ đăng ký không chỉ là mong muốn được tỏa sáng mà còn là khát vọng trưởng thành, vượt qua giới hạn của chính mình trong những năm tháng thanh xuân.

Tái hiện phần thi hấp dẫn nhất Hoa hậu Việt Nam

Một trong những hoạt động thu hút sự hưởng ứng lớn nhất tại chương trình là phần giao lưu catwalk cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Không khí hội trường trở nên sôi động khi các nữ sinh lần lượt bước lên sân khấu trong tà áo dài truyền thống. Dù nhiều người chưa từng có kinh nghiệm trình diễn, các bạn vẫn mạnh dạn thể hiện bản thân trước đám đông, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ bạn bè và ban tổ chức.

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Hoa hậu Hà Trúc Linh, đại sứ Phạm Thùy Dương, những bước catwalk đầu tiên không chỉ là thử thách về kỹ năng trình diễn mà còn trở thành cơ hội để các nữ sinh rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng làm chủ sân khấu.

Từ những bước đi còn nhiều bỡ ngỡ đến những nụ cười rạng rỡ trên sân khấu, nhiều sinh viên đã cho thấy tinh thần sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những khả năng mới của bản thân.

Kiên định hành trình tìm kiếm vẻ đẹp toàn diện

Tại buổi tuyển sinh, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết cuộc thi kiên định với bốn tiêu chí cốt lõi gồm: nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến.

Theo đó, nhan sắc là yếu tố quan trọng nhưng không phải giá trị duy nhất, bởi vẻ đẹp ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian. Điều mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới là những phẩm chất bền vững làm nên giá trị của một con người, gồm tri thức, văn hóa ứng xử và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà đánh giá cao việc tour tuyển sinh dừng chân tại trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Từ những gì quan sát được tại buổi giao lưu, bà tin rằng sinh viên Đại học Thái Nguyên sở hữu nhiều phẩm chất phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam, không chỉ về ngoại hình mà còn ở tri thức, bản lĩnh, văn hóa và khát vọng cống hiến.

"Ngay khi bước vào hội trường hôm nay, nhìn các bạn sinh viên có mặt ở đây, chúng tôi đã thấy được rất nhiều tiềm năng. Và đó mới chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 115.000 sinh viên của Đại học Thái Nguyên. Tôi tin rằng trong môi trường giáo dục giàu truyền thống, nơi đề cao tri thức, trách nhiệm và sự phát triển toàn diện, có rất nhiều nữ sinh hội tụ những phẩm chất mà Hoa hậu Việt Nam đang tìm kiếm", nhà báo Trần Thu Hà nêu.

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Thanh xuân chỉ đến một lần, cơ hội cũng vậy

Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương cho rằng hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024 là dấu ấn thanh xuân đặc biệt, giúp cô trưởng thành hơn sau những trải nghiệm và thử thách. Trước câu hỏi về việc cân bằng giữa cuộc thi và học tập, người đẹp cho biết thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam cũng là lúc cô hoàn thành luận văn tốt nghiệp đại học.

Ban ngày tham gia các hoạt động ghi hình, buổi tối cô lại dành thời gian cho việc học và trao đổi với giảng viên hướng dẫn. Nhờ sự hỗ trợ từ ban tổ chức, nhà trường và các thầy cô, Thùy Dương đã vượt qua giai đoạn nhiều áp lực đó.

"Chính những thử thách đã giúp bản thân nhận ra giới hạn của mình có thể được mở rộng nếu đủ quyết tâm và bản lĩnh", Thùy Dương chia sẻ. Từ câu chuyện của bản thân, người đẹp gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ hãy mạnh dạn theo đuổi đam mê, bởi thanh xuân chỉ đến một lần.

Cùng chia sẻ với sinh viên, Hoa hậu Hà Trúc Linh nhấn mạnh tri thức là giá trị cốt lõi và là hành trang bền vững nhất của mỗi người. Theo cô, tri thức không chỉ giúp thí sinh tự tin bước vào cuộc thi mà còn là nền tảng để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

"Trước đây, tôi chỉ tập trung vào cá nhân nhưng giờ đây sống có trách nhiệm hơn với xã hội, cộng đồng. Trong cuộc sống thường nhật, tôi luôn cẩn trọng trong lời nói, hành động. Tôi muốn truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng những việc làm của mình”, Hà Trúc Linh nói.

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Ảnh: Dương Triều - Trọng Tài

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