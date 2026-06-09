Nam bác sĩ, diễn viên bị tố đánh thuốc mê tấn công tình dục phụ nữ

TPO - Leonard Hochstein, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ danh tiếng tại Mỹ đồng thời là ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế Real housewives of Miami, vừa bị nộp đơn kiện đánh thuốc mê và tấn công tình dục phụ nữ.

Theo các tài liệu pháp lý được Page Six dẫn lại, một người phụ nữ giấu tên - được xác định là người mẫu Anh - cáo buộc Leonard Hochstein, 59 tuổi, tiếp cận và tấn công cô tại Sopra Club ngày 1/5/2025. Đây là câu lạc bộ thượng lưu dành riêng cho hội viên tại Miami Beach, nơi lui tới của toàn người nổi tiếng.

Nạn nhân cho biết cô bị đưa đến căn biệt thự của Hochstein tại Star Island, khu dân cư khép kín biệt lập và xa xỉ bậc nhất, với lý do tham gia bữa tiệc hậu phẫu thuật. Khi đến nơi, cô nhận ra không có bữa tiệc nào như lời mời.

Trong đơn kiện, người phụ nữ mô tả cô liên tục cự tuyệt những hành vi quấy rối tình dục của vị bác sĩ. Hochstein đưa cho cô viên thuốc và khẳng định là "thuốc ngủ thông thường". Nguyên đơn cho biết cô hoàn toàn mất ý thức. Sáng hôm sau, bất chấp sự phản ứng của nạn nhân, Hochstein thông báo hai người đã quan hệ tình dục vào đêm trước.

Bác sĩ, diễn viên Leonard Hochstein bị tố đánh thuốc mê, tấn công tình dục phụ nữ.

Lời khai từ đơn kiện chỉ ra loại thuốc mà Leonard Hochstein sử dụng là Ambien, loại thuốc kê đơn điều trị chứng mất ngủ nghiêm trọng, có tác dụng phụ khiến người dùng thực hiện các hành vi trong trạng thái vô thức và không thể ghi nhớ vào ngày hôm sau, thay vì hoạt chất Melatonin như Hochstein đề cập. Nguyên đơn đang yêu cầu phiên xét xử trước bồi thẩm đoàn về tội tấn công tình dục và cố ý gây tổn thương tinh thần.

Leonard Hochstein phủ nhận loạt cáo buộc nghiêm trọng, khẳng định bản thân trong sạch. Ngôi sao truyền hình thực tế cho biết ông chưa từng đánh thuốc mê hay cưỡng bức bất kỳ ai, chỉ xác nhận có quen biết cô gái này hơn một năm trước.

Nam diễn viên đặt nghi vấn động cơ của nguyên đơn khi đặt câu hỏi ngược lại rằng, nếu một người tin rằng mình bị xâm hại, họ sẽ tìm đến cơ quan cảnh sát để trình báo ngay lập tức thay vì chờ đợi hơn một năm để khởi kiện đòi bồi thường tài chính.

Leonard Hochstein là ngôi sao truyền hình thực tế, có tiếng trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Về đời tư, ông có cuộc hôn nhân ồn ào với Lisa Hochstein, diễn viên khác của chương trình Real housewives of Miami.

Cặp đôi có 12 năm chung sống và có hai con chung là Logan, 12 tuổi và Elle, 6 tuổi. Tháng 5/2022, ông chủ động đệ đơn ly hôn, châm ngòi cho một cuộc chiến pháp lý kéo dài, tiêu tốn hàng chục nghìn USD chi phí luật sư trước khi chính thức hoàn tất thủ tục vào tháng 11/2024.

Vụ kiện tụng mới này tiếp tục làm dày thêm những rắc rối pháp lý bủa vây gia đình Hochstein. Tháng 4, vợ cũ của ông là Lisa Hochstein cùng bạn trai đối mặt với cáo buộc hình sự liên quan đến việc nghe lén trái phép các cuộc gọi điện thoại và đối thoại trực tiếp của Leonard Hochstein trong giai đoạn căng thẳng của vụ ly hôn.