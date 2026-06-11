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Thế giới

Tổng thống Donald Trump: Mỹ phóng 49 tên lửa Tomahawk vào Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ với các hãng truyền thông Mỹ, rằng tên lửa Tomahawk của nước này đã tấn công các mục tiêu gần Tehran.

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(Ảnh: Reuters)

Sáng 11/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành các cuộc không kích mà họ mô tả là “tự vệ”, nhắm vào “nhiều” địa điểm bên trong Iran.

Tổng thống Donald Trump nói với kênh truyền hình Mỹ, rằng “49 tên lửa Tomahawk đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong Iran, một số mục tiêu chỉ cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 64 km”.

“Các máy bay chiến đấu Mỹ đang hoạt động trên không phận Iran, phá hủy các hệ thống radar và hệ thống phòng không ở phía tây nam nước này, gần Vịnh Ba Tư”, Fox News đưa tin.

Theo báo cáo, ông Trump cũng cho biết các quan chức cấp cao của Iran đã gọi điện cho ông và yêu cầu Mỹ ngừng ném bom.

Fox News đưa tin, dẫn lời Tổng thống Trump cho biết, nếu Tehran không ký thoả thuận do các nhà đàm phán Mỹ đề xuất, thì Mỹ sẽ lại ném bom “vào đêm mai”.

Ngay sau cuộc tấn công sáng 11/6 của Mỹ, chính quyền Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, cảnh báo tất cả các tàu thuyền tránh xa.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng thông báo, Không quân và Hải quân Iran đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa nhắm vào 18 cơ sở trên khắp các căn cứ quân sự có quân đội Mỹ đóng quân.

Phía Iran cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump về việc có các cuộc thảo luận trực tiếp hoặc điện đàm với các quan chức cấp cao của Iran.

"Họ đang khiến eo biển Hormuz thiêng liêng trở nên không an toàn. Chúng tôi sẽ biến khu vực này thành địa ngục đối với họ", Tư lệnh Không quân IRGC - Majid Mousavi - nói, theo Tasnim. "Đây là câu trả lời cho sự táo bạo của người Mỹ trong khu vực, nếu Chúa muốn", ông nói thêm.

Minh Hạnh
Al Jazeera, CNN
#Mỹ #Iran #tên lửa #Tomahawk #đàm phán #eo biển Hormuz #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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