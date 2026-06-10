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Nhiều kết quả quan trọng từ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Bình Giang - Như Ý

TPO - Sau hai ngày làm việc sôi nổi, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đã bế mạc chiều nay (10/6), với nhiều kết quả cụ thể và quan trọng.

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Bộ trưởng Lê Hoài Trung phát biểu tại phiên bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. Ảnh: Minh Châu

Diễn đàn năm nay quy tụ hơn 1.200 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới - một con số kỷ lục.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, chương trình nghị theo chủ đề: "Cùng định hướng tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm” đã hoàn thành với nhiều kết quả thiết thực.

Diễn đàn năm nay có một số điểm mới, với Hội nghị Lãnh đạo thành phố ASEAN, Tọa đàm giữa đại diện chính đảng từ các quốc gia thành viên ASEAN, những phiên trao đổi với thanh niên và khu vực tiểu vùng Mekong lần đầu tiên được tổ chức.

Những trao đổi trong Diễn đàn mang tính thực chất và sáng tạo để báo cáo lên các nhà lãnh đạo ASEAN. Các đại biểu trao đổi nhiều vấn đề đa dạng, bao gồm những vấn đề dài hạn như tự cường và gắn kết ASEAN, phòng ngừa xung đột và chuyển đổi các mô hình tăng trưởng, phát triển.

Các cuộc trao đổi nhấn mạnh vấn đề sử dụng AI bao trùm và an ninh năng lượng; đã có những ý tưởng rất sáng tạo để thúc đẩy chuyển dịch “sản xuất tại ASEAN” thành “sản xuất bởi ASEAN”.

Để chuyển dịch vai trò và vị trí của các quốc gia thành viên ASEAN trong các chuỗi cung ứng trên toàn cầu và thúc đẩy hài hòa chính sách công nghiệp, các diễn giả nói về sự cần thiết phải đạt được sự cân bằng năng động, trong bối cảnh bất ổn khó lường về địa chính trị hiện nay.

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Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: Minh Châu

Các nhà lãnh đạo, học giả và đại biểu thể hiện sự quan tâm sâu sắc “ba cuộc khủng hoảng” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu tại Đối thoại Shangri-La vừa qua; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp phòng ngừa bất ổn định và tác động tới trật tự quốc tế, chuỗi cung ứng trong khu vực và trên thế giới. Tác động của xung đột và bất ổn đối với an ninh năng lượng và an ninh lương thực cũng được thảo luận sâu.

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Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng báo cáo tại phiên bế mạc. Ảnh: Minh Châu

Các diễn giả còn nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường tính tự cường và khả năng thích ứng của khu vực, xây dựng môi trường chiến lược trong dài hạn, chứ không phải chỉ để ứng phó trong ngắn hạn. Vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đòi hỏi chúng ta phải có hành động tích cực hơn, chủ động hơn.

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Phiên bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN. Ảnh: Minh Châu

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng có báo cáo Tổng kết về Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường có báo cáo về kết quả Tọa đàm các chính đảng Đông Nam Á với chủ đề "Vai trò của các chính đảng trong xây dựng Cộng đồng ASEAN".

Bình Giang - Như Ý
#Diễn đàn Tương lai ASEAN #ASEAN #Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

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