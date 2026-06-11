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Giám sát, phản biện từ sớm, từ xa những vấn đề liên quan đến lợi ích của Nhân dân

Trường Phong

TPO - Kế hoạch số 12 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, dân chủ, khách quan, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa ký ban hành Kế hoạch số 12 về việc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

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Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: PV.

Kế hoạch nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện cơ chế; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, tập trung hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân; tăng cường tính hành động, tính thiết thực, hiệu quả; nâng cao vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đồng thời, kế hoạch cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, dân chủ, khách quan, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò giám sát trực tiếp của Nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tăng cường theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, xử lý kết quả giám sát, phản biện xã hội.

Bên cạnh đó, kế hoạch hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong quá trình triển khai những quy định mới về tổ chức và hoạt động.

Về một số nhiệm vụ chủ yếu, theo kế hoạch, cần tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống Nhân dân, phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, phải phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, đoàn kết quốc tế.

Kế hoạch cũng lưu ý việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Kế hoạch cũng ban hành kèm theo phụ lục với 110 nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2026 – 2031. Các nhiệm vụ này đều rõ nội dung, rõ đơn vị chỉ đạo triển khai, rõ đơn vị tham mưu, rõ đơn vị phối hợp và rõ thời gian thực hiện.

Trường Phong
#MTTQ Việt Nam #Mặt trận Tổ quốc #Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI #Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam #giám sát phản biện

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